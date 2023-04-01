Apple, WWDC23 geliştirici konferansını 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Etkinlikten çıkacak olası haberlerden biri de iPhone’lar için iOS 17 işletim sisteminin tanıtılması olacak.

Ancak mobil pazardan gelen tahminlere göre, bazı popüler Apple modelleri yazılımın yeni sürümünü desteklemeyecek. Bunlar arasında 2017’nin ikinci yarısında piyasaya sürülen iPhone 8 ve iPhone X de bulunuyor.

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iPhone X’in Apple’ın mobil pazardaki başarısını genişletmek için çok önemli olduğunu hatırlatalım. Cihaz, Face ID ve OLED ekran gibi yeni teknolojileri getirmiş ve sonraki nesilleri etkilemişti.

Hangi iPhone’lar iOS 17’yi alacak?

Birçok kullanıcı şimdiden “iPhone’um iOS 17’yi alacak mı?” diye soruyor. TecMundo, şirketin önceki güncellemelerdeki bilgi ve davranışlarına dayanarak, işletim sisteminin bir sonraki sürümünü alması gereken cihazların bir listesini düzenledi. Aşağıdaki tam listeye göz atın:

iPhone SE (2. Nesil ve üzeri)

iPhone XR

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

Bunun iOS 17 alacak iPhone’ların kesin bir listesi olmadığını söylemek önemlidir. Apple altı ila sekiz yıl arasında geniş bir yazılım desteği sunsa da, marka bu yıl kuralları değiştirebilir.

iOS 17’den ne beklemeliyiz?

Raporlara göre iOS 17, iPhone işletim sistemi için daha az “iddialı” bir güncelleme olacak. Fazla ayrıntıya girmeden, yazılımın yeni “kayda değer özellikler” sunması ve Apple’ın akıllı telefon sahipleri tarafından çok talep edilmesi bekleniyor.

Dahası, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’nun hap kesimli ekrana sahip olabileceği düşünüldüğünde, iOS 17’nin Dinamik Ada özelliğinde ilerlemeler olması mümkün. Son olarak, sistemin Apple’ın yeni nesil telefonlarıyla birlikte halka açık olarak yayınlanması bekleniyor.