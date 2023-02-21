ChatGPT, şaşırtıcı yapay zeka konuşma becerileriyle son birkaç aydır herkesi kendine hayran bıraktı. Microsoft ise onu Bing ile bütünleştirmek için milyonlar harcıyor. Ücretsiz bir eklenti kullanarak kendi ChatGPT sohbet robotunuzu web sitenize yerleştirebilirsiniz. Kurulum ve aktif hale getirilmesi ise yalnızca birkaç dakikanızı alacaktır.

Kendi sohbet robotunuzu oluşturmak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

WordPress tabanlı bir web sitesi

tabanlı bir ChatGPT ‘nin yapımcıları olan OpenAI ‘de bir hesap – sitenin üst kısmındaki “ API ” bağlantısını tıklayarak OpenAI web sitesinde bir hesaba kaydolabilirsiniz.

‘nin yapımcıları olan ‘de bir hesap – sitenin üst kısmındaki “ ” bağlantısını tıklayarak OpenAI web sitesinde bir hesaba kaydolabilirsiniz. WordPress sitenize indirip ücretsiz olarak kurabileceğiniz Jordy Meow’un AI Engine eklentisi

Sohbet Robotunuzu Nasıl Oluşturabilirsiniz?

AI Engine eklentisini yükledikten sonra, WordPress kontrol panelinizin menüsünde Meow Apps‘ı bulun ve alt menüden AI Engine‘i seçin. Ardından Chatbot sekmesine tıklayın.

Burada, sohbet robotunuzun davranışını ve görünümünü değiştirmenize izin veren birçok seçenek bulacaksınız. Sitenizin farklı bölümlerine her biri özelleştirilebilir olan birden fazla sohbet robotu da ekleyebilirsiniz.

Buradaki temel ayarlardan biri ‘bağlam’ kutusudur. Bu, yapay zekaya bir kişilik vermenizi sağlar. Buradaki sohbet robotu teknik yardım vermek üzere kurulmuş bir web sitesi için oluşturulmuştur. Bu yüzden okuyuculara teknik jargonu açıklayan, arkadaş canlısı ve yaratıcı bir yardımcı olması amaçlanmıştır.

Bir eğlence mekanı için web siteniz varsa, sohbet robotunuzun müşterilere karşı daha şakacı olmasını isteyebilirsiniz. Eğer çocuklara yönelik bir eğitim sitesine koyuyorsanız, yapay zekaya her şeyi bir beşinci sınıf öğrencisiyle konuşuyormuş gibi açıklamasını söylemek isteyebilirsiniz.

Chatbot oluşturucu, kullanıcıdan chatbot ile bir konuşma başlatmasını istemek için asistanınıza bir ad ve başlangıç mesajı vermenize de olanak tanır. Bununla birlikte son aylarda tüm yapay zeka manzarasını tamamen değiştiren sohbet robotu olan ChatGPT tarzında etkileşime girecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

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Bu sayfadaki diğer seçenekler daha tekniktir ve yanıtları iletmek için kullanacağınız belirli yapay zeka sohbet modelleri ile ilgilidir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bu ayarlarla ilgili OpenAI belgelerini okumak gerekir.

Ayrıca, ekran görüntüsünün alt kısmında “Yalnızca profesyonel içeriğe uygun” seçeneğinin olduğunu fark edeceksiniz. Bu, chatbot’un barındırıldığı sayfayı etkili bir şekilde okumasını sağlayarak müşterilerin uzun bir web sayfasının tamamını okumadan, içerik hakkında soru sormasına olanak tanır. Örneğin, şartlar ve koşulların listelendiği bir sayfaya sahip bir araba kiralama firmasıysanız, müşteriler belgenin tamamını okumak zorunda kalmadan “maksimum kilometre nedir?” gibi sorular sorabilir. Profesyonel hesaplar site başına 30 dolardan başlamaktadır. Ancak bunun pahalı bir seçenek olmadığını söyleyebiliriz.

ChatGPT’nin Web Sitenizde Aktif Hale Getirilmesi

Chatbot’u sitenize eklemek oldukça kolaydır. Chatbot oluşturucunun altında, chatbot’u bir sayfaya eklemek veya WordPress sitenizde yayınlamak için kullanabileceğiniz bir kısa kod vardır. Bu kodu kopyalayıp sayfada/yazıda sohbet robotunun görünmesini istediğiniz yere yapıştırmanız yeterlidir.

Sohbet robotunun tasarımını yapılandırmak ve açılır pencere olarak mı yoksa tam ekran modunda mı görünmesini istediğinize karar vermek için seçenekler vardır.

Sohbet botunun bir web sitesinde nasıl göründüğünü görmek için buraya tıklayabilirsiniz. Renkler sitenin renk şemasına uyacak şekilde özelleştirilmiştir.

Maliyetlere Dikkat Edin!

Eklenti ücretsiz olsa da OpenAI sunucusuna erişim ücretsiz değildir. Fakat fiyatı da makuldür. Çoğu temel sorunun ve cevabın maliyeti de oldukça az olacaktır. Ancak trafiği yoğun olan bir siteniz veya sohbet robotunu aşırı kullanan ziyaretçiler ile karşılaşabilirsiniz. Sonuç olarak bunun da maliyetlerinizi hızla arttırması olasılığı vardır.

Eklenti, API çağrılarının size ne kadara mal olduğuna dair sürekli bir çizelge sunmaktadır. Ancak beklenmedik ve ağır bir faturayla karşılaşmadığınızdan emin olmak için OpenAI web sitesinde hesap ayarlarınıza gidip aylık faturalandırma limitleri belirlemeniz gerekir. Buraya, OpenAI sitesinin sağ üst köşesindeki profilinize tıklayıp Hesabı Yönet > Faturalandırma > Kullanım limitleri‘ni seçerek ulaşabilirsiniz.

Aylık harcama limitinize ulaşmanız durumunda chatbot sitenizde çalışmayı durduracak ve bir hata mesajı verecektir. Bu kesinlikle harika bir kullanıcı deneyimi olmayacaktır. Bu nedenle özellikle ilk birkaç gün ve haftada maliyetlere dikkat edilmesi gerekmektedir.