OpenAi, yazılımı geliştirmek amacıyla ChatGPT yapay zekâ sohbet aracında bazı değişiklikler yapmayı planladıklarını açıkladı. Şirket, üzerinde çalışacakları konulardan birinin, ChatGPT’nin hareket tarzını etkileyebilecek tasarımındaki önyargıları ele almak olduğunu söyledi.

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Pek çok kişi, yapay zekâ sistemlerinin tasarımındaki ve etkisindeki önyargılar konusunda haklı olarak endişeli. Bu konuyu sağlam bir şekilde ele almaya ve hem niyetlerimiz hem de ilerlememiz konusunda şeffaf olmaya kararlıyız. Bu amaçla, politik ve tartışmalı konularla ilgili yönergelerimizin bir bölümünü paylaşıyoruz. Kılavuzlarımız, hakemlerin herhangi bir siyasi grubu kayırmaması gerektiğini açıkça belirtmektedir. Yine de yukarıda açıklanan süreçte ortaya çıkabilecek önyargılar özellik değil hatadır.

Yapılan açıklamaya göre, “Her zaman bu yönergelerin netliğini artırmak için çalışıyoruz ve ChatGPT lansmanından şimdiye kadar öğrendiklerimize dayanarak, önyargıya bağlı potansiyel tuzaklar ve zorlukların yanı sıra tartışmalı figürler ve temalar hakkında gözden geçirenlere daha net talimatlar vereceğiz. Ayrıca, devam eden şeffaflık girişimlerinin bir parçası olarak, sistem çıktılarındaki potansiyel önyargının ek bir kaynağı olduğundan, gözden geçirenlerimiz hakkındaki toplu demografik bilgileri gizlilik kurallarını ve normlarını ihlal etmeyecek şekilde paylaşmak için çalışıyoruz” denildi.

ChatGPT, Microsoft tarafından bu ay Bing arama motorunda kullanılmaya başlanan bir sohbet robotuna güç veriyor. Son günlerde chatbot, ilk kullanıcılara verdiği bazı cevaplar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. OpenAI’nin bugün detaylandırdığı girişim, teknolojisi hakkında dile getirilen endişeleri gidermek üzere tasarlandı.