OpenAI CEO’su Sam Altman’a göre, bir ChatGPT arızası bazı kullanıcıların diğer kullanıcıların konuşmalarının başlıklarını görüntülemesine olanak sağladı. Altman “önemli” hatadan dolayı üzüntülerini dile getirdi ancak hatanın çözüldüğünü doğruladı.

Kullanıcılar Reddit ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde sohbet kayıtlarının ekran görüntülerini yayınlayarak bunların kendilerine ait olmadığını iddia ettiler. Düzeltmeye rağmen, birçok kullanıcı platformun gizliliği konusunda endişeli olmaya devam ediyor.

ChatGPT, geçen yıl Kasım ayındaki ilk çıkışından bu yana milyonlarca kişi tarafından mesaj oluşturmak, müzik bestelemek ve hatta program yapmak için kullanıldı. Sohbet robotuyla yapılan her etkileşim kullanıcının sohbet geçmişine kaydediliyor ve bu geçmiş daha sonra görüntülenebiliyor.

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Ancak bu haftanın başlarında, kullanıcılar hesaplarında chatbot ile hiç yapmadıkları konuşma geçmişlerini görmeye başladılar.

Bir Reddit kullanıcısı, “Çin Sosyalizminin Gelişimi” gibi başlıklar ve Mandarin dilinde konuşmalar içeren sohbet geçmişinin bir görüntüsünü paylaştı.

Salı günü OpenAI Bloomberg’e sorunu düzeltmek için sohbet botunu kısa süreliğine devre dışı bıraktıklarını bildirdi. Şirket ayrıca kullanıcıların o sırada gerçek konuşmalara erişemediğini belirtti.

Yaşanan son aksaklık, OpenAI’nin insanların özel konuşmalarına erişimiyle ilgili endişeleri artırdı ve potansiyel veri ihlalleri konusunda endişelere yol açtı. OpenAI CEO’su Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, konunun araştırılması için yakında bir “teknik otopsi” yapılacağını duyurdu.

Şirketin gizlilik politikası, model eğitimi için istemler ve yanıtlar da dahil olmak üzere kullanıcı verilerinin kullanılabileceğini belirtirken, bu tür verilere yalnızca tüm kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler kaldırıldıktan sonra erişilebiliyor.