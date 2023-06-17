OpenAI tarafından ChatGPT şeklinde oluşturulan en son yapay zekaya erişmenin birçok yolu vardır. Ancak son zamanlarda şirket belirli ücretsiz ChatGPT iPhone uygulamasını yayınladı ve yakında kullanıcıların keyfini çıkarması için Android ChatGPT uygulamasını başlatacak. iOS veya Android cihazınıza yükledikten sonra, ücretsiz ChatGPT-3.5 modeline kıyasla daha ayrıntılı ve doğru sonuçlar sağlayan en yeni ChatGPT-4 AI modeline erişmenizi sağlayan OpenAI’nin ChatGPT Plus hesabına bile yükseltebilirsiniz.

OpenAI ChatGPT iPhone uygulamasını indirmek ücretsizdir ve ilk sürümünde bile beş yıldızlı iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Ayrıca ChatGPT’nin hala emekleme aşamasında olduğunu ve şu anda bir sonraki model üzerinde çalışan ve performansı ve kullanılabilirliği artıran OpenAI tarafından geliştirilmekte olduğunu da unutmamalısınız.

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ChatGPT uygulaması iPhone’a nasıl yüklenir

Telefonunuzdan ilgili uygulama mağazasını ziyaret edin ve Apple App Store’da bulunan ve çok yakında Android mağazasında da bulunacak olan resmi ChatGPT uygulamasını indirin. Uygulamayı yükledikten sonra, mevcut ChatGPT hesap bilgilerinizi kullanarak oturum açın veya ekrandaki talimatları izleyerek bir hesap için kaydolun. Giriş yaptıktan sonra ChatGPT AI modeline doğrudan iPhone veya Android cihazınızdan erişebileceksiniz.

ChatGPT iOS Kısayolları

ChatGPT’yi Android telefonlarda kullanma

Şu anda bir Android telefon kullanıyorsanız ve ChatGPT’ye erişmek istiyorsanız, aslında resmi uygulamaya ihtiyacınız yok ve ChatGPT’yi piyasaya sürüldüğünden beri masaüstümde web uygulamasını en sevdiğim mobil tarayıcımda açan bir kısayoldan kullanıyorum. Basitçe OpenAI web sitesine gidin ve ChatGPT’ye giriş yaptıktan sonra bir kısayol oluşturun. Şimdi kullanmanız gerektiğinde, telefonunuzun masaüstündeki kısayola tıklamanız yeterlidir ve seçtiğiniz tarayıcıda ChatGPT hizmetine yönlendirileceksiniz.

Özellikler

Anında cevaplar: Bu işlev, doğrudan ve özlü bilgi sağlayarak reklamlar veya birden fazla arama sonucu arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bu işlev, doğrudan ve özlü bilgi sağlayarak reklamlar veya birden fazla arama sonucu arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırır. Özel tavsiyeler: İster en sevdiğiniz yemeği pişirmek, ister bir sonraki seyahatinizi planlamak veya düşünceli mesajlar hazırlamak için rehberliğe ihtiyacınız olsun, bu özellik kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

İster en sevdiğiniz yemeği pişirmek, ister bir sonraki seyahatinizi planlamak veya düşünceli mesajlar hazırlamak için rehberliğe ihtiyacınız olsun, bu özellik kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Yaratıcı ilham: Uygulama hediye fikirleri üretir, sunumların ana hatlarını belirlemeye yardımcı olur veya sanal ilham periniz olarak hareket ederek mükemmel şiiri oluşturmanıza yardımcı olur.

Uygulama hediye fikirleri üretir, sunumların ana hatlarını belirlemeye yardımcı olur veya sanal ilham periniz olarak hareket ederek mükemmel şiiri oluşturmanıza yardımcı olur. Profesyonel girdi: Fikir geri bildirimi sunan, notları özetleyen ve teknik konularda yardımcı olan bu özellik sayesinde üretkenliğinizi artırın.

Fikir geri bildirimi sunan, notları özetleyen ve teknik konularda yardımcı olan bu özellik sayesinde üretkenliğinizi artırın. Öğrenme fırsatları: ChatGPT ile dünya sizin sınıfınız haline gelir. Yeni dilleri, modern tarihi ve daha fazlasını kendi hızınızda keşfedin.

Üçüncü taraf ChatGPT uygulamaları

Resmi bir Android uygulaması şu anda geliştirilme aşamasında olsa da, üçüncü taraf geliştiriciler hem iOS hem de Android’de kullanılabilecek çok sayıda ChatGPT uygulaması oluşturdular. Web tabanlı uygulamadan daha fazla özellik sağlar. Bununla birlikte, dikkatli olmanız ve kötü amaçlı yazılım içerebilecek tehlikeli görünümlü kreasyonları indirmeden önce uygulamanın geliştiricisini araştırmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. ChatGPT yeni bir hizmet olduğundan, güvenli verilerinizi, bilgilerinizi ve hatta en sevdiğiniz çevrimiçi uygulamalara, hizmetlere ve hatta bankalara giriş bilgilerinizi çalmak için birçok uygulama oluşturulmaktadır. Telefonunuza resmi bir üçüncü taraf uygulaması yüklerken çok dikkatli olun.

Güvende kalın

Eğer şüpheniz varsa, şu anda ChatGPT, OpenAI Playgrounds ve yine OpenAI tarafından oluşturulan yapay zeka sanat eseri yaratıcısı Dalle-2 şeklinde mevcut olan resmi OpenAI tekliflerine bağlı kalın. Bulunduğunuz yere bağlı olarak ayda yaklaşık 20$’a mal olan ChatGPT Plus abonelik hizmeti hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, fiyatlandırma ve kullanılabilirlik hakkında ayrıntılar için resmi OpenAI web sitesine gidin.

ChatGPT Plus, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve dünyanın dört bir yanındaki müşteriler tarafından kullanılabilir. Bununla birlikte ücretsiz hizmeti de kullanabilirsiniz.