WhatsApp’ın gelecekteki uygulama sürümlerine yeni bir özellik daha ekliyor. Beta uygulamasında test edilen özelliğin birden fazla WhatsApp hesabına tek bir cihazdan erişilmesine izin verecek. Sosyal medya platformu geçtiğimiz yıl, kullanıcıların tek bir hesaba çok sayıda cihazdan erişmesine olanak tanıyan bir yardımcı modu tanıtmıştı. Şirketin şu anda kullanıcıların aynı cihazdan birkaç WhatsApp hesabına erişmesine olanak tanıyacak bir özellik üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

WABetaInfo, bir gönderide çoklu hesap özelliğinin Google Play Store’daki Android 2.23.13.5 yükseltmesi için WhatsApp Business beta sürümünde test ettiğini belirtti.

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WhatsApp’ın, kullanıcıların hangi hesaba giriş yapmak istediklerini seçmelerine olanak tanıyan bir menü oluşturarak bu çoklu hesap özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni bir hesap ilk kez oluşturulduğunda, kullanıcı oturumunu kapatana kadar cihazda kaydediliyor. Daha sonra, Instagram’ın şu anda sunduğu gibi, aynı uygulamaya ek hesaplar eklenebilir.

Söylentilere göre bu özellik, kullanıcıların diğer sosyal faaliyetlerinin yanı sıra kişisel ve profesyonel konuşmalarını da tek bir uygulama içinde ayrı ayrı yönetebilmelerini sağlayacak. Bu ayrımın, müşterilerin ilgili tüm hesaplarda gizliliklerini korumalarının yanı sıra her bir hesap için özelleştirebilmeleri ve farklı hesaplar arasında zahmetsizce geçiş yapabilecekler.

Bu özellik iş uygulamasının beta geliştirme sürümünde görülmüş olsa da, sadece iş hesapları için olduğuna dair bir onay bulunmuyor. Bu özelliğin, uygulamanın beta test kullanıcılarından başlayarak gelecekte herkes tarafından kullanılabileceği varsayılabilir.