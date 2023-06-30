Yazar Patrick Tomlinson ve işletme sahibi eşi Niki Robinson, evlerinde 40’tan fazla kez “swatting“e uğradı. Bu da çoğu zaman polisin kafalarına silah doğrultmasına sebep oldu.

Bu olaylar ABD’de üniversite kampüslerinde yükselişe geçmesiyle tekrar başladı. Nisan ayında bir haftadan kısa bir süre içinde Clemson, Florida, Boston, Harvard, Cornell, Pittsburgh, Rutgers ve Oklahoma gibi üniversiteler swatting yapanlar tarafından hedef alındı.

Büyüyen sorunla mücadele etmek için FBI resmi önlemler almaya başladı. Büronun Ceza Adaleti Bilgi Hizmetleri merkezinden şef Scott Schubert, teşkilatın ülke genelinde yüzlerce polis departmanı ve kolluk kuvvetleri arasında swatting olaylarına ilişkin bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için mayıs ayında ulusal bir çevrimiçi veri tabanı oluşturduğunu söyledi.

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Schubert, bu çabanın büroya “ülke genelinde neler olup bittiğine dair ortak bir tablo” sağlayacağını söyledi. “Bu ulusal sorunu izlemek ve elimizden geldiğince yardım etmek için her adımı atıyoruz” diye ekledi.

Swatting nedir?

Swatting, polisi kandırarak aslında suç işlemeyen birinin evine veya işyerine baskın düzenlemesi için kandırmak amacıyla ciddi düzeyde suç tehditlerini veya bomba tehdidi, rehine, öldürme vb. şiddet içeren durumları bildiren kişilerin sahte 911 aramaları yapmasını içeriyor.

Swatting’in ölümcül sonuçları olabiliyor. 2021’de Mark Herring, polisin Tennessee’deki evine yaptığı bir silahlı saldırı ihbarının neden olduğu bir kalp krizinden öldü. Ve 2017’de, arayanın yanlış bir şekilde Andrew Finch’in evinde bir cinayet ve rehine durumu bildirdiğini fark etmeyen bir polis memuru, 28 yaşındaki Finch’i öldürdü.

ABD’de hiçbir merkezi kurum, swatting olaylarını veya şüphelileri takip etmediği için resmi istatistikler mevcut değil. Ancak Anti-Defamation League’in bir raporuna göre 2019’a kadar ülke içinde her yıl tahminen 1.000 swatting olayı meydana geldi. Ayrıca soruşturmalara göre, mülk onarımları ve danışmanlık gibi takip çalışmaları için yapılan harcamalar hariç her olayın etkilenen topluluklara en az 10.000 dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Swatting, arayanın gerçek sesini, telefon numarasını veya IP adresini maskelemeye veya yanlış bildirimleri daha inandırıcı kılmaya yarayan teknoloji sayesinde giderek yaygınlaştı.

Schubert, “FBI’ın yeni merkezi veri tabanı ülkemizde olup bitenlere dair ortak bir resim elde etmemize yardımcı olacak ve böylece bundan bir şeyler öğrenebileceğiz.” dedi.