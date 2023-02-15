Microsoft, ChatGPT tarafından desteklenen yeni Bing arama motorunun seçkin bir erken test grubuna küresel olarak sunulmaya başladı. Google’ın rakibi Bing‘in ilk önizlemesi masaüstünde başarılı oldu ve kaynaklar, Microsoft tarafından bugün gönderilen ve WindowsLatest tarafından bildirilen bir e-postada belirtildiği gibi, yakın gelecekte Android ve iOS platformlarında da kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Bu ayın başlarında Microsoft, ChatGPT tarafından desteklenen yeni Bing arama motorunu ve Edge tarayıcısını tanıttı. Güncellemeler, yeni bir sohbet özelliği ve içerik oluşturma yeteneği ile arama sonuçlarını iyileştirmeyi ve daha eksiksiz yanıtlar sağlamayı amaçlıyor.

Microsoft bu araçları web için AI yardımcı pilotu olarak tanımlıyor. Microsoft’un, mobil deneyim hala geliştirilmekte olmasına ve henüz mevcut olmamasına rağmen, yeni OpenAI destekli içeriğe sahip Bing’in Android ve iOS için sohbet kullanıcı arayüzünü geliştirdiği bildiriliyor.

Bing AI’ya masaüstü bilgisayarlardan Microsoft Edge veya Google Chrome gibi tarayıcılar aracılığıyla erişilebilirken, Android kullanıcıları Microsoft hesaplarıyla oturum açarak ChatGPT entegrasyonuna erişmek için bir bekleme listesine kaydolabilir.

Rapora göre, Bing.com‘un yapay zeka mobil deneyiminin geliştirilmesine aşina olan içeridenler, güncellenmiş sürümün önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülebileceğini belirttiler.

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Microsoft’un mobil deneyimle ilgili paylaşılan mailinde; “Henüz hazır bir mobil deneyimimiz yok – aktif olarak üzerinde çalışıyoruz ve yakında hazır hale getireceğiz. O zamana kadar, mobil sürüm hazır olduğunda harika deneyime hazır olduğunuzdan emin olmak için lütfen masaüstünde yeni Bing’i kullanmaya devam edin ve Bing uygulamasını favori uygulama mağazanızdan indirin.” ifadelerine yer verildi.