Bir süredir beklenen an geldi! OpenAI’nin konuşma yapay zekası dil modeli ChatGPT artık Android kullanıcıları için resmi olarak Google Play Store’dan indirilebilir durumda. Ancak daha Türkiye’ye gelmedi! Bizi yine ikinci plana atmışlar!

ChatGPT Android Uygulaması Sayılı Ülkede Kullanıma Sunuldu!

ChatGPT, dil modelleri konusunda dünya genelinde büyük ilgi ve heyecan uyandırdı. Bu başarının arkasında, OpenAI’ın uzun ve titiz çalışmaları yatıyor. ChatGPT, oldukça kaliteli bir sohbet robotu deneyimi sunmasıyla öne çıkıyor. OpenAI, hizmetlerini iOS platformuna çoktan taşımışken, Android kullanıcıları ise resmi bir uygulamayı sabırsızlıkla bekliyordu.

Geçtiğimiz günlerde kayıtların açılmasının ardından, Android kullanıcıları artık Play Store’dan resmi ChatGPT uygulamasını indirebiliyorlar. OpenAI, daha önce iOS uygulamasının App Store’da bulunmasına rağmen, Android uygulaması hakkında gizemli tutumunu korumuştu. Ancak bekleyiş sona erdi ve ChatGPT’nin Android sürümü kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Google Play Store’da birçok ChatGPT benzeri uygulama mevcut olsa da, OpenAI’ın resmi uygulaması diğerlerinden farklı ve gerçek bir deneyim sunuyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama, iOS versiyonunda bulunan tüm özelliklere sahip. OpenAI, her iki platformda da kullanıcıların aynı kaliteyi yaşayacaklarını belirtiyor.

Uygulamayı indirdikten sonra renkli bir giriş ekranı sizi karşılıyor. Ayrıca, ChatGPT’nin kusurları ve hatalı olabileceği konusunda bir uyarı görüntüleniyor, bu da kullanıcıların dikkatini çekiyor. Kullanıcı arayüzü son derece basit ve web tabanlı deneyimi sunan bir sohbet penceresine izin veriyor, böylece kullanıcılar rahatlıkla konuşma yapabiliyor ve sorular sorabiliyorlar.

OpenAI ekibine göre ChatGPT, başlangıçta ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya’da kullanıma sunulacak. Ancak şirket, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Bu da OpenAI’ın resmi uygulamayı hızla genişletme ve kullanıcılara erişim sağlama kararlılığını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT uygulaması ne zaman Türk kullanıcılar için de erişilebilir olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!