Teknoloji dünyası, Çinli dev Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi serisi için gün sayarken, sızıntılar da birbiri ardına geliyor. Güvenilir kaynaklardan biri olan Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla akıllı telefon pazarını hareketlendirdi. Gelen son bilgilere göre, serinin en iddialı modellerinden biri olması beklenen Xiaomi 16 Pro Max, özellikle batarya kapasitesiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Xiaomi 16 Pro Max Pil Kralı Olmaya Geliyor!

Sızıntının merkezinde, Xiaomi 16 Pro Max modelinde yer alacağı iddia edilen devasa pil yer alıyor. İddialara göre cihaz, 7.290 mAh gibi etkileyici bir nominal kapasiteye sahip olacak ve bu da pazarlama materyallerinde 7.500 mAh olarak lanse edilebilir. Bu rakam, serinin en üst modeli olması beklenen Xiaomi 16 Ultra‘nın bile önüne geçeceğini gösteriyor.

Peki Xiaomi 16 Ultra neden daha küçük bir bataryayla gelebilir? Sebebinin, Ultra modeline özel geliştirilen büyük ve karmaşık kamera modülünün kapladığı alan olduğu düşünülüyor. Performans tarafında ise Xiaomi 16 Pro Max, gücünü sızıntılara göre yeni nesil Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden alarak amiral gemisi segmentinde zirveye oynayacak.

Bu devasa batarya hamlesi, Xiaomi‘nin pazardaki rakiplerine de bir gözdağı niteliğinde. Vivo X300 serisi ve Oppo Find X9 gibi rakiplerin de 7.000 mAh sınırını aşan pillere sahip olacağı konuşuluyor. Bu durum, Xiaomi 16 Pro Max modelini, uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için pazardaki en cazip seçeneklerden biri haline getirecektir.

Batarya ve işlemcinin yanı sıra, Xiaomi 16 Pro Max modelinin büyük kamera çıkıntısında ikincil bir ekrana ev sahipliği yapabileceği gibi yenilikçi özellikler de gündemde. Yıl sonuna doğru tanıtılması beklenen Xiaomi 16 serisi, özellikle Xiaomi 16 Pro Max ile akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye aday görünüyor.

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Siz Xiaomi 16 Pro Max hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.