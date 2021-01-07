CES 2021 İnovasyon Ödülleri Alan 8 Cihaz Belli Oldu!

CES 2021 İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. İşte CES 2021 İnovasyon Ödülleri’ni alan 8 akıllı telefon modeli.

Her sene gerçekleşen CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), bu sene 11 Ocak‘ta gerçekleşecek. CES 2021 kapsamında birçok marka yeni modellerini kullanıcılara tanıtacak ve cihazları ile pazara giriş yapacak. Ancak etkinlikler başlamadan Tüketici Teknolojileri Derneği, CES 2021 İnovasyon Ödülleri‘ni almaya hak kazanan cihazları açıkladı.

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28 farklı kategoride değerlendirilen cihazlar, “tüketici teknolojisi ürünlerinde olağanüstü tasarım ve mühendislik” başlığı altında değerlendiriliyor. 89 kişilik bir grup tarafından değerlendirilen cihazlar arasından en iyileri CES 2021 İnovasyon Ödülleri‘ne sahip oluyor.

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CES 2021 İnovasyon Ödülleri Alan Cihazlar!

Piyasadaki birçok modeli değerledirmeye alan Tüketici Teknolojileri Derneği, İnovasyon ödüllerini almaya hak kazanan cihazları açıkladı. CES 2021 İnovasyon Ödülleri alan cihazlar şu şekilde listelendi:

Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G UW

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note 20 5G Serisi

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

Ödül alan cihazlara göz attığımızda, listede 3 adet Samsung, bir adet OnePlus, bir adet TCL, iki adet LG ve yine bir adet ASUS modeli görüyoruz. Bu listedeki bazı cihazlar ise övgü üzerine övgü aldı diyebiliriz. Keza listeyi oluşturan uzman ekip Galaxy A51 5G‘yi “Büyük değerde” övdü. OnePlus 8 Pro için ise “Lider akıllı telefon” ünvanı kullanıldı.

Listedeki diğer modellere baktığımızda Asus oyun merkezli tasarımı, TCL sıradışı kamera tasarımı ile ödül almayı hak etti. Öte yandan listedeki diğer cihazlar zaten performansı ile adından çokça söz ettiren modeller.

CES 2021 İnovasyon Ödülleri alan cihazlar bu şekildeydi. Bize göre listedeki cihazların hepsi ödül almayı hak eden modeller. Sizce listedeki cihazlar arasında ödülü almayı hak etmeyen modeller var mı? Varsa hangileri? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

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