Genel
Cem Bölükbaşı artık Formula 3’te!
Simülasyon yarışlarda kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek dünyada pistlere de taşıyarak; dünyada artık parmakla gösterilmeye başlayan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı; BlackArts Racing ekibiyle, Formula 3 Asya şampiyonasında kariyerinin ilk tam sezonunu yarışmaya hazırlanıyor.
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Cem Bölükbaşı’nın ilk yarışı Dubai’de olacak
E-sporda kazandığı dünya şampiyonlukları ardından son iki sezondur profesyonel yarış pilotu olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren Cem Bölükbaşı, 2021’de vites büyüttü. Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek Formula 3 Asya serisine katılarak; kariyerinin ilk tam sezon Formula şampiyonasını tamamlamaya hazırlanıyor. Bölükbaşı, F3 Asya serisinde BlackArts Racing Team adına mücadele ederek; önemli bir yarış deneyimi elde etmiş olacak.
F3 Asya serisinin ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda üç yarış; 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dhabi, Yas Marina’da ise üçer yarış düzenlenecek. Bu sezon başarılı pilotlar Lorenzo Fluxa, Zdenek Chovanec ve Rafael Villagomez ile aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı; 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da üçer yarış tamamlayıp; toplamda 15 tek koltuk araç yarışını geride bırakacak. Dileyenler, yarışları F3 Asya’nın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.
Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, “Motorsporlarının en üst seviyesi olan Formula 1’de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol, yelken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan Doğuş Grubu’na da, bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri; ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Cem Bölükbaşı kimdir?
İlk F3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotumuz, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla geniş kitlelerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. E-spordan gerçek yarışlara geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı; 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi İstanbul’da üretime başlıyor
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin, Türkiye’deki üretim faaliyetleri devam ediyor. Gelen bilgiye göre Xiaomi, İstanbul Avcılar’da yerli üretime başlıyor.
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Ülkemizde oldukça sevilen Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Türkiye’de üretime başlıyor. Bir süre önce ülkemize gelen 200 dolar altındaki telefonlarla ilgili ithalat yasaları, Covid-19 pandemisi sebebiyle az da olsa Çin’den kayan üretim ve düşük kur bir araya geldiğinde son dönemlerde ortaya yeni bir trend çıktı yerli üretim. Samsung, Oppo, Vivo, TCL, Tecno, Infinix ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalara başladı. Bu şirketlerden biri ve Dünya’nın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan Xiaomi, yerli üretim için İstanbul Avcılar’da üretime başlıyor.
Xiaomi yerli üretime başlıyor
Ortaya atılan iddiaya göre, Xiaomi, Salcomp’un İstanbul / Avcılar’da bulunan fabrikasında üretim yapacak. Apple ve Xiaomi’nin tedarikçilerinden biri olan bu şirket, Avcılar’da 14 bin metrekarelik bir fabrikasında iki bin kişi çalıştıracak. Yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen fabrika ülkemiz için hem katma değer, hem de ciddi bir istihdam kapısı olacak. Amiral gemisi modellerin üretim sürecinin daha karmaşık ve daha ciddi yatırımlar istemesi sebebiyle Xiaomi, ülkemizde sadece giriş ve orta seviye telefonlar üretecek. Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli teknoloji devinin, gelişmeleri önümüzdeki hafta yapacağı bir lansmanla basına duyurması bekleniyor. Türkiye’de oldukça sevilen ve tercih edilen şirket bu hamlesiyle tekrar kullanıcıların gönüllerini kazanacak gibi duruyor.
Başka üreticiler de geliyor
Xiaomi, Türkiye’de telefon üretecek olan tek şirket değil. Gelen bilgilere göre diğer üreticiler de Türkiye’de yatırım ve üretim için çalışmalar yapıyor. Oppo, Vivo, Tecno, TCL , Infinix, Samsung gibi diğer akıllı telefon üreticileri de ülkemizde Vestel, Arçelik ve diğer şirketlerle iş birliği yaparak akıllı telefon üretimi için çalışmalarını sürdürüyor. Umarız ülkemizde yerli üretim gibi ılımlı ekonomik hamleler devam eder ve kullanıcılar uygun fiyata bu teknolojilere erişebilir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Joe Biden, bir günden az sürede 5 milyon twitter takipçisi kazandı!
Joe Biden, geçtiğimiz gün gerçekleşen görev devralma töreni (inauguration) ile birlikte ABD’nin resmi olarak yeni başkanı oldu. Yemin ettikten sonra göreve vakit kaybetmeden başlayan Biden’ın ilk hoşgeldin hediyelerinden biri de ABD resmi twitter başkanlık (@POTUS) hesabı oldu. Bu olağan sürecin pek de olağan olmayan tarafı ise Biden tarafından yönetilen başkanlık hesabının kısa sürede edindiği takipçi sayısı oldu…
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Joe Biden 20 saat içinde 5 milyon takipçi topladı!
Biden ve ekibi, yönetimlerinin resmiyet kazanmasının ardından başkanlıkla ilgili olan tüm resmi Twitter hesaplarını devraldı. Bu gelişmenin en ilgi çekici yanı ise Biden’ın neredeyse 20 saatten bile kısa bir sürede kazandığı 5 milyon Twitter takipçisi oldu. Joe Biden bu kısa sürede aldığı rekor seviyede etkileşime rağmen hala kendi kişisel Twitter hesabının takipçi sayısına ulaşabilmiş değil. ABD’nin çiçeği burnunda başkanının başkanlık yarışındaki kampanya süreci de dahil olmak üzere kullandığı hesabın an itibariyle 26 milyon takipçisi bulunmakta. Başkanlık hesabında henüz 5.6 milyon takipçi toplayabilen Biden’ın, eski başkan Donald Trump’ın 33 milyonunun gerisinde kalmasının nedeni ise biraz kafa karıştırıcı…
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Twitter’dan Biden’a ayrı, Trump’a ayrı muamele
Son 4 senedir eski başkan Donald Trump’ın kullandığı resmi başkanlık twitter hesabı (POTUS), geçtiğimiz gün Biden’a geçmeden önce 33 milyon takipçiye sahipti. Bu 33 milyon rakamı ise sadece Trump’ın 4 yılda topladığı takipçi sayısını ifade etmiyor. Twitter, hesabı o dönemin eski Başkanı Barack Obama’dan Trump’a devrederken Obama’nın kazandığı milyonlarca takipçiyi de Trump’ın hesabına akatarmıştı. Aynı uygulama, bilinmeyen bir sebepten dolayı, yeni başkan Joe Biden için yapılmadı. Biden, Twitter’dan hesabı dün “0” takipçiyle aldı. Yani, Trump ve Obama’nın kazandığı 33 milyon gibi ciddi bir takipçi sayısına merhaba bile diyemeden veda etmek zorunda kaldı. An itibariyle, Twitter neden bu konudaki politikasını birden değiştirdiği ve “çifte standart” olarak yorumlanabilecek bu uygulmayı yaptığını açıklamış değil. Ancak, bilinen o ki, Biden’ın ekibi Twitter’ın bu uygulamasından hiç memnun değil. Bu kadar büyük sayıda takipçiyi kaybetmenin haksızlık ve “maç başlamışken kural değiştirme” olduğunu söyleyen Biden ekibi dijital direktörü Rob Flaherty, Twitter’la konu üstünde hala görüşme halinde olduklarını söyledi.
Kaynak: BusinessInsider, The Verge
Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 10 Play modeli duyuruldu
Infinix, Hot 10 Play modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Akıllı telefon pazarının mütevazi üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Hot 10 Play versiyonlu bir üye daha ekliyor.
Infinix Hot 10 Play modeli, 6.82 inç büyüklüğünde damla çentikli IPS HD + çözünürlük sunan bir TFT IPS ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Infinix Hot 10 Play, kullanıcılara ikili kamera kurulumu sunuyor. Bu ikili kurulum, 13MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir derinlik algılayıcı sensörde şeklinde sunuluyor.
Gücünü MediaTek Helio G25 işlemciden alan cihaz, birden çok RAM seçeneği (2GB veya 4GB) ve 32GB / 64GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
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Infinix Hot 10 Play modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,82 inç, 720 x 1640p, TFT
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- RAM: 2GB / 4GB
- Depolama: 32GB / 64GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP ana kamera, AI derinlik algılayıcı sensör
- Batarya: 6.000mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 171,82 x 77,96 x 8,90 mm
- Ağırlık: Belirtilmemiş
- İşletim Sistemi: Android 10 Go Edition
- Bağlantı: 3,5mm kulaklık girişi, microUSB 2.0
- Renkler: Mavi, Yeşil, Siyah, Mor
- Fiyat: 90 / 105
Mavi, Yeşil, Siyah, Mor renkleri olmak üzere dört farklı renk seçenekleriyle gelen Infinix Hot 10 Play modeli Filipinler’de, 2 GB RAM / 32 GB dahili depolama versiyonu 90 dolar, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama versiyonu ise 105 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Son olarak söz konusu cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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Yazan: market2020, 19 saat önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
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Yazan: fuguler, 5 gün önce
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