Cem Bölükbaşı artık Formula 3’te!

Simülasyon yarışlarda kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek dünyada pistlere de taşıyarak; dünyada artık parmakla gösterilmeye başlayan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı; BlackArts Racing ekibiyle, Formula 3 Asya şampiyonasında kariyerinin ilk tam sezonunu yarışmaya hazırlanıyor.

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Cem Bölükbaşı’nın ilk yarışı Dubai’de olacak

E-sporda kazandığı dünya şampiyonlukları ardından son iki sezondur profesyonel yarış pilotu olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren Cem Bölükbaşı, 2021’de vites büyüttü. Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek Formula 3 Asya serisine katılarak; kariyerinin ilk tam sezon Formula şampiyonasını tamamlamaya hazırlanıyor. Bölükbaşı, F3 Asya serisinde BlackArts Racing Team adına mücadele ederek; önemli bir yarış deneyimi elde etmiş olacak.

F3 Asya serisinin ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda üç yarış; 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dhabi, Yas Marina’da ise üçer yarış düzenlenecek. Bu sezon başarılı pilotlar Lorenzo Fluxa, Zdenek Chovanec ve Rafael Villagomez ile aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı; 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da üçer yarış tamamlayıp; toplamda 15 tek koltuk araç yarışını geride bırakacak. Dileyenler, yarışları F3 Asya’nın YouTube kanalından canlı olarak izleyebilecek.

Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, “Motorsporlarının en üst seviyesi olan Formula 1’de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol, yelken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan Doğuş Grubu’na da, bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri; ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Cem Bölükbaşı kimdir?

İlk F3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotumuz, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla geniş kitlelerin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. E-spordan gerçek yarışlara geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı; 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.