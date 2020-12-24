Türkiye Grand Prix, Formula 1 2020 sezonunun en iyi yarışı seçildi

Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri çok yakında piyasaya sürülecekler. Gelen bilgilere göre piyasaya damgasını vuracak cihazlar, bir ay içerisinde piyasaya sürülecekler.

Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Vivo yeni modellerini piyasaya sürmek için sabırsızlanıyorlar. Son dönemin en çok konuşulan işlemcisi Snapdragon 888 ile birlikte gelecek olan üç yeni model, bir ay içerisinde piyasaya sürülecek.

reklam

Xiaomi’nin Mi 11’i, Vivo’nun X60 Pro+’ı ve yine Vivo’nun alt firması olan iQOO’nun yeni modeli iQOO 7 için piyasaya çıkma zamanı geldi. Yüksek performans sunan yeni modellerin piyasaya çıkış tarihleri belirlendi. 3 yeni model Ocak ayında piyasaya sürülecek. Hatta Xiaomi Mi 11 daha erken bir tarihte yani 28 Aralık’ta gelecek.

DigitalChatStation tarafından yapılan paylaşımda markaların en çok beklenen modelleri için çıkış tarihleri belirtildi. Hatta Xiaomi Mi 11’in Ocak ayında çok yeterli bir stok sayısı ile satışa sunulacağı da söylentiler arasında. Bu rakamın şimdilik bir buçuk milyon adet olduğu söyleniliyor. Ancak kesin bir bilgi mevcut değil.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Mi 11 özellikleri netleşiyor; RAM ve Wi-Fi sürümü belli oldu

Üç cihazda da Snapdragon 888 kullanılacak!

Tabi bu cihazların en çok dikkat çeken özelliğinin Snapdragon 888 olduğunu belirtmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 888 çıkış yaptığı tarihten bu yana tüm firmaların göz bebeği oldu. 1 x 2,84 GHz Cortex X1 + 3 x 2,4 GHz Cortex A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex A55 çekirdek ile birlikte gelen Snapdragon 888, 5G destekli olması ile günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir yonga seti oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle performansı ile dikkat çeken Snapdragon 888, 2021’de birçok model arasında çekişmeye olanak sunacak.

Diğer bir yandan Realme Race, Oppo Find X3, OnePlus 9 gibi birçok cihaz Snapdragon 888 ile birlikte 2021 yılında piyasaya sürülecekler. Bu durum 2021 yılında Snapdragon 888’li cihazlara arasında büyük bir rekabete yol açacak. Bu cihazlar arasında işletim sistemi ve Ram gibi özellikler performans kısmında belirleyici olacak.

Bakalım Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacaklar. Sizce bu üç cihaz arasından en çok satılan hangisi olacak?