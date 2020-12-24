Haber
Türkiye Grand Prix, Formula 1 2020 sezonunun en iyi yarışı seçildi
Formula 1, 2020 sezonunun en iyi yarışıyla alakalı yaptığı açıklamada bu sezonun galibinin, Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton’ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix olduğunu belirti. Açıklamaya göre yarış severler, Türkiye Grand Prix’ini toplam %33 oyla birinci seçtiler.
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Türkiye Grand Prix, Formula 1 2020 sezonunun en iyi yarışı
Formula 1 tarafından yapılan açıklamalara göre, 2020 sezonunun en iyi yarışını belirlemek maksadıyla düzenlenen oylama bugün sonuçlandı. Direkt olarak organizasyonun web sitesi üzerinde gerçekleştirilen oylamada, sezonun galibi Türkiye Grand Prix’i iken, ikincilik tahtına ise İtalya Grand Prix’i oturdu.
Formula 1 tarafından açıklanan oylama sonuçları şu şekilde:
- (1) Türkiye Grand Prix’i – yüzde 33
- (2) İtalya Grand Prix – yüzde 25
- (3) Sakhir Grand Prix – yüzde 18
- (4) Avusturya Grand Prix – yüzde 5
- (5) Toskana Grand Prix -yüzde 4
Türkiye, 9 yıl aradan sonra Formula 1 heyecanını yeniden yaşadı
Hatırlayacak olursanız Formula 1 etkinliği ilk olarak Türkiye’de 2005 yılında düzenlenmişti. Tamı tamına 7 yıl boyunca Türkiye Grand Prix heyecanını yaşayan Türk yarış severlerin bu heyecanı, ne yazık ki 2011 yılında son bulmuştu. Fakat, 9 yıllık aradan sonra Formul 1 nihayet Türkiye’ye 13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde geri dönmüştü.
13-14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan yarışle birlikte Türkiye’ye resmen gelen Formula 1, bakanlığın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşti. Buna karşın, Türkiye’deki F1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport ise bu özel hafta sonu için yarışı tüm platformlarda şifresiz olarak yayınlama kararı aldığını duyurmuştu. Böylelikle yarış severler, 13-15 Kasım 2020 tarihinde ekrana kilitlenmişlerdi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11, IQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ çok yakında piyasaya sürülecek!
Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri çok yakında piyasaya sürülecekler. Gelen bilgilere göre piyasaya damgasını vuracak cihazlar, bir ay içerisinde piyasaya sürülecekler.
Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Vivo yeni modellerini piyasaya sürmek için sabırsızlanıyorlar. Son dönemin en çok konuşulan işlemcisi Snapdragon 888 ile birlikte gelecek olan üç yeni model, bir ay içerisinde piyasaya sürülecek.
Xiaomi’nin Mi 11’i, Vivo’nun X60 Pro+’ı ve yine Vivo’nun alt firması olan iQOO’nun yeni modeli iQOO 7 için piyasaya çıkma zamanı geldi. Yüksek performans sunan yeni modellerin piyasaya çıkış tarihleri belirlendi. 3 yeni model Ocak ayında piyasaya sürülecek. Hatta Xiaomi Mi 11 daha erken bir tarihte yani 28 Aralık’ta gelecek.
DigitalChatStation tarafından yapılan paylaşımda markaların en çok beklenen modelleri için çıkış tarihleri belirtildi. Hatta Xiaomi Mi 11’in Ocak ayında çok yeterli bir stok sayısı ile satışa sunulacağı da söylentiler arasında. Bu rakamın şimdilik bir buçuk milyon adet olduğu söyleniliyor. Ancak kesin bir bilgi mevcut değil.
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Üç cihazda da Snapdragon 888 kullanılacak!
Tabi bu cihazların en çok dikkat çeken özelliğinin Snapdragon 888 olduğunu belirtmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi Snapdragon 888 çıkış yaptığı tarihten bu yana tüm firmaların göz bebeği oldu. 1 x 2,84 GHz Cortex X1 + 3 x 2,4 GHz Cortex A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex A55 çekirdek ile birlikte gelen Snapdragon 888, 5G destekli olması ile günümüzde oldukça fazla tercih edilen bir yonga seti oldu ve olmaya devam edecek. Özellikle performansı ile dikkat çeken Snapdragon 888, 2021’de birçok model arasında çekişmeye olanak sunacak.
Diğer bir yandan Realme Race, Oppo Find X3, OnePlus 9 gibi birçok cihaz Snapdragon 888 ile birlikte 2021 yılında piyasaya sürülecekler. Bu durum 2021 yılında Snapdragon 888’li cihazlara arasında büyük bir rekabete yol açacak. Bu cihazlar arasında işletim sistemi ve Ram gibi özellikler performans kısmında belirleyici olacak.
Bakalım Xiaomi Mi 11, iQOO 7 ve Vivo X60 Pro+ modelleri ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacaklar. Sizce bu üç cihaz arasından en çok satılan hangisi olacak?
Uygulama
Rus Tiktok uygulamasını Putin’in kızı geliştiriyor!
TikTok uygulama marketlerine çıktığı günden itibaren devasa bir kitleye sahip. Uygulama her ne kadar son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle yasak konusunda problemler yaşasa da her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla gücüne güç katıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde farklı uygulamalar da TikTok’un başarılı uyguladığı fikirleri kendi yorumlarıyla geliştirdi. Uygulama hakkında ortaya çıkan son haber ise TikTok’un Rus versiyonunun yakında tanıtılacağı. Hatta uygulamanın gelişme aşamasını yürüten şirket ise Vladimir Putin’in ‘kızı’ Katerina Tikhonova’ya ait.
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Rus TikTok iki sene içinde geliyor!
Ortaya çıkan raporlara göre Rusya, zaten TikTok’un yerel versiyonunu geliştirmek için planlara sahipti. Devletin sahip olduğu enerji devi bir şirket olan Gazprom’un yayınlayacağı düşünülen kısa video paylaşma uygulamasının iki sene içinde uygulama marketlerinde yer alması bekleniyor. İşin ilginç yanı ise bu uygulama ile ilgili AR-GE çalışmalarını yapan ‘Innopraktika foundation’ Putin’in “kızı” Katerina Tikhonova tarafından yürütülüyor.
Gazprom CEO’su Alexander Zharov, yaptığı açıklamada uygulamanın geliştirme aşamasının oldukça düzgün ilerlediğini belirtti. Uygulamanın geliştirilmesinin Innopraktika tarafından yapıldığını da doğrulayan CEO, Rus TikTok versiyonunun iki sene içinde hazır olacağını sözlerine ekledi. Orijinal TikTok’a benzer olarak kısa ve dikey formattaki videoları destekleyecek olan uygulama Zharov’a göre bir yıldan uzun süredir geliştirme aşamasında. Kullanıcılara sunduğu olanaklar bakımından da YouTube’dan eksik kalmayacağı belirtilen uygulamanın akıbeti şimdiden merak ediliyor.
Haber
Ssangyong iflas koruma başvurusunda bulundu!
Arazi araçlarıyla bilinen Güney Koreli otomobil markası Ssangyong, yerel mahkemeye iflastan koruma başvurusunda bulundu. Banka kredisi borçlarını bile geri ödemekte zorlanan markanın iflas etmesi söz konusu olabilir!
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Ssangyong Motor, borçlarından dolayı iflas masasına başvurdu!
Alınan bilgiye göre, Ssangyong’un Avrupa bankalarından çektiği ve vade süresi Aralık ortasında sona eren kredilerin geri ödemesi yapılamadı. Toplam değeri 55 milyon dolar olan kredilerden ötürü finansal güçlük yaşayan marka, ana hissedarı Mahindra’dan da gerekli maddi desteği alamadı. Dolayısıyla Ssangyong’un mevcut borçlarını yeniden yapılandırabilmesi adına “Otonom Yeniden Yapılandırma Desteği” olarak bilinen iflas erteleme sürecine başvurduğu açıklandı.
Önünde 3 aylık bir zaman dilimi bulunan Ssangyong Motor, bu süre zarfında faaliyetlerini sürdürebileceği bir kaynak yaratmak zorunda. Aksi takdirde şirket yönetiminin Seul iflas masasına devredilebileceği belirtiliyor. Markanın %75’ine sahip olan Mahindra grubu ise elindeki hisselerin devri için yaz aylarından bu yana görüşme halinde olduklarını ifade ediyor.
Benzer bir iflas sürecini 2009 yılında da yaşayan Ssangyong, 2011 yılında Hint otomotiv şirketi Mahindra’ya bedelsiz olarak satılmıştı. Şirket bir dönem başarılı finansal grafik çizse de, 2017 yılının başından itibaren devamlı olarak zarar etmeye başladı. Son olarak elektrikli SUV pazarına odaklanma kararı alan Ssangyong’un bu projesi de COVID-19 pandemisi nedeniyle sekteye uğramıştı.
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