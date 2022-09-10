CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için resmi bir mod aracı yayınladı. REDmod, oyuncuların oyunun PC versiyonu için kendi modlarını oluşturmalarına ve yüklemelerine olanak tanıyacak ayrıca araç, PC oyuncuları için ücretsiz olacak.

Geliştirici, REDmod ile Cyberpunk 2077’ye “modları yüklemek ve yüklemek için tümleşik destek” ekliyor. CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için mevcut modlara ek olarak REDmod’u kullanmanın mümkün olduğunu söylüyor. Araç ayrıca isteğe bağlı. Mod yapımcıları mutlaka kullanmak zorunda değil, ancak CD Projekt RED’e göre araç “yeni modları eklemeyi ve kullanmayı kolaylaştırıyor.”

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REDmod kullanmak istemeyen Cyberpunk 2077 oyuncuları eski modlarını oyunun arşiv klasöründen yükleyebilirler. REDmod, Steam’den ve CD Projekt RED web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. Tıpkı oyunun kendisi gibi, modun da ‘uyumluluğu sağlamak’ için düzenli yamalara ihtiyacı var.

Bu haftanın başlarında CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için Phantom Liberty genişlemesini duyurdu. İlk teaser dışında, 2023’te piyasaya sürülmesi dışında genişleme hakkında çok az şey biliniyor. Polonyalı geliştirici, 13 Eylül’de yayınlanacak olan Netflix dizisi için de yeni bir fragman gösterdi.