CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için yeni bir genişleme paketinin ilk tanıtımını gösterdi. Genişlemenin adı Phantom Liberty ve gelecek yıl piyasaya sürülecek. Ayrıca stüdyo, önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 serisi için yeni bir fragman yayınlayacak.

CD Projekt Red, Phantom Liberty hakkında henüz pek bir şey açıklamadı. Bir dakikadan kısa bir teaser ve Keanu Reeves’in kısa bir görünümünü gösterdi. Canlı yayın sırasında, Johnny Silverhand karakterinin de yeni hikayede göründüğünü doğruladı. Genişleme bir kez daha ana karakter V etrafında dönecek.

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Genişleme 2023’te çıkacak. Fragmanda Phantom Liberty’nin göründüğü platformlar olarak PC, Stadia, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S‘den söz edilmesi dikkat çekici. Xbox One ve PlayStation 4‘ten bahsedilmedi. Bu, oyunun önceki nesil konsollardaki performansıyla ilgili olabilir.

Ancak, tüm platformlar bugün yayınlanacak olan 1.6 güncellemesini almaya devam edecek. Sözde Edgerunner güncellemesi 6 Eylül’den itibaren ücretsiz olarak sunulacak. Güncelleme, oyunu birkaç noktada iyileştiriyor. Güncelleme, aynı adlı Netflix dizisinin yayınlanmasıyla aynı zamana denk geliyor. Dizi, 13 Eylül’den itibaren akış hizmeti aracılığıyla izlenebilir.