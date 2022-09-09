Akış devinin mobil oyun bölümü Netflix Games, bu ay platformuna 10 yeni oyun ekleyecek. Yeni eklemelerle birlikte Netflix Games platformunda her abonenin ücretsiz olarak kullanabileceği 32 oyun yer alacak.

Netflix Games, kataloğunu istikrarlı bir şekilde büyütüyor. Veriler, Netflix abonelerinin yüzde 1’den daha azının hizmetin sunduğu oyunları oynadığını gösterse de, şirketin mobil oyun girişimini artırmak için yoğun yatırım yapmasını engellemedi.

Ayrıca bkz: Corsair, Mekanik Klavyesi K100 Air’i Duyurdu!



Hemen kullanıma sunulan oyunlardan biri de Netflix Games’e özel şık bir platform oyunu olan Lucky Luna. Netflix’in duyuru gününde kullanılabilirliğini sağladığı bir 2D dikey platform oyunudur.

Netflix’in duyurduğu bir diğer oyun ise sıra tabanlı bir taktik olan Desta: The Memories Between, top atma merkezli bir mücadele. Bu oyun 27 Eylül’de piyasaya çıkacak. Bu arada, Nintendo Switch ve Steam bile gelecekte oyunun portlarına sahip olacak.

Ayrıca, çok fazla ayrıntıya sahip ve sinematik sanatla hazırlanmış bir FMV korku oyunu olan Immorality’nin mobil bir limanı da var. Bu üç oyunun dışında Netflix Games üzerinden duyurulacak diğer oyunlar ise şöyle:

Spiritfarer

Wild Things: Animal Adventures

Into the Breach

Before Your Eyes

Moonlighter

Into the Dead 2

Heads Up

Netflix’in Netflix Games’ten emin olduğu ve platformun büyümesini istediği oldukça açık. Şirket, oyuncu ve abone tabanını oluştururken denemeler yapıyor. Veriler Netflix’in hedeflerini desteklemese de oyunlar, mevcut aboneleri kilitlemek ve daha fazla insanı abonelik satın almaya çekmek için cazip ve dikkat çekici bir teklif olabilir.