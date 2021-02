CD Project Red, Cyberpunk 2077 için 1.2 yamasını erteledi!

CD Project Red’in ses getiren oyunu Cyberpunk 2077, bu kez de yama gecikmesiyle gündemde. Şirket tarafından gelen paylaşımlar, Şubat ayında dağıtılması gereken güncellemenin erteleneceğini işaret ediyor. Cyberpunk 2077 için gelecek 1.2 yaması, şirkete gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle gecikecek.

Birçok kez ertelenen ve geçtiğimiz sene sonunda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, oldukça farklı konularla gündeme gelmeye devam ediyor. CD Project Red, oyunun çıkışında yaşanan optimizasyon sıkıntılarını güncellemelerle çözmeye devam ederken bir gecikme haberi daha geldi. Şirket, 1.2 yamasının gecikeceğini Twitter üzerinden oyuncularla paylaştı.

Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım, oyunculara Şubat ayında dağıtılması planlanan yamayı konu alıyor. Bu ay içerisinde dağıtılması beklenen güncelleme paketinin, şirkete gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle ertelendiği ifade ediliyor.

Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021