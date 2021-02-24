Oyun
CD Project Red, Cyberpunk 2077 için 1.2 yamasını erteledi!
CD Project Red’in ses getiren oyunu Cyberpunk 2077, bu kez de yama gecikmesiyle gündemde. Şirket tarafından gelen paylaşımlar, Şubat ayında dağıtılması gereken güncellemenin erteleneceğini işaret ediyor. Cyberpunk 2077 için gelecek 1.2 yaması, şirkete gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle gecikecek.
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Birçok kez ertelenen ve geçtiğimiz sene sonunda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, oldukça farklı konularla gündeme gelmeye devam ediyor. CD Project Red, oyunun çıkışında yaşanan optimizasyon sıkıntılarını güncellemelerle çözmeye devam ederken bir gecikme haberi daha geldi. Şirket, 1.2 yamasının gecikeceğini Twitter üzerinden oyuncularla paylaştı.
Cyberpunk için yeni gecikme sebebi ‘siber saldırılar’
Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım, oyunculara Şubat ayında dağıtılması planlanan yamayı konu alıyor. Bu ay içerisinde dağıtılması beklenen güncelleme paketinin, şirkete gerçekleştirilen siber saldırılar nedeniyle ertelendiği ifade ediliyor.
Our goal for Patch 1.2 goes beyond any of our previous updates. We’ve been working on numerous overall quality improvements and fixes, and we still have work to do to make sure that’s what you get. With that in mind, we’re now aiming for release in the second half of March. 2/3
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2021
Tweet, yamanın daha iyi bir performans sunarak daha çok hata düzeltmesi içermesi bakımından biraz daha süreye ihtiyaç duyulduğunu aktarıyor. Söz konusu yamanın sadece optimizasyonla kalmayıp birçok hatayı da gidereceği ifade ediliyor. Haber kaynağı Techradar, 1.2 yamasının oyun için dağıtılacak en büyük yama paketi olacağını belirtiyor.
Yama için Mart’ın ikinci yarısı işaret ediliyor
Söz konusu Tweet dizesinde gecikmenin nedenleri haricinde söz konusu yamanın ne zaman dağıtılacağı da paylaşılıyor. Bu bağlamda 1.2 yaması için şirket, Mart ayının ikinci yarısını işaret ediyor. Yaklaşık bir aya tekabül eden bu gecikme, bazı oyuncuları bir miktar daha oyundan uzak tutacak. CD Project Red‘in Cyberpunk 2077 ile yaşadığı talihsizliklerin ne zaman son bulacağı ise merak konusu.
Genel
EA oyunların inmesini beklemeden oynatmanın yollarını arıyor!
EA ilginç bir patent ile bizleri karşılıyor. Firma oyuncuların indirme sürelerinin bitimini beklemeden oyun oynamalarını sağlamaya çalışıyor.
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EA buluttan oyun oynatma işine mi giriyor?
Oyun dünyasında artan depolama alanları işgali kuşkusuz en büyük sorunlardan biri. Özellikle dijital oyunların artık piyasayı ele geçirdiği şu günlerde oyuncular, satın aldıkları yapımları hemen oynayamıyorlar ne yazık ki. Çok iyi bir internet olmadıkça can sıkıcı olan bu durum karşısında yapımcı ve dağıtıcı firmalar adımlar atmaya başladı. Son olarak EA konuyla alakalı yeni bir patent aldı. Firma oyuncuların beklememeleri için bulut üzerinden oyunu oynatmayı planlıyor.
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Sistemi “dinamik video oyunu istemcisi” olarak tanıtan firma, indirme süresi boyunca, oyunculara oyunu oynamaları imkanını veriyor. Ayrıca indirme tamamlandıktan sonra buluttaki kayıt dosyası yerel PC‘ye kaydediliyor. Bu sayede EA, oyuncularının hevesinin indirme sürecinde kaybolmamasını hedefliyor. Proje her ne kadar şu an için iyi gözükse de belli sorunlar ileride baş gösterebilir. Zira hem buluttan oynama hem de indirme yapılması için güçlü bir internete ihtiyaç duyulması yüksek ihtimal. Ayrıca teknolojinin ne zaman gerçeğe uyarlanacağı henüz netlik kazanmadı. Bakalım firma, yeni teknolojisi ile oyuncuları kurtarmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Days Gone resmen PC’ye geliyor!
Days Gone için planlanan PC çıkışı resmiyete kavuştu. Sevilen ve merak edilen oyun ilkbaharda resmi olarak PC platformuna çıkış yapacak.
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İlkbaharda Days Gone oynamaya hazırlanın!
PlayStation özel oyunları daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefinde. Sony’nin yayıncılığını yaptığı oyunlar, artık PC platformunda da kendini gösterecek. Hali hazırda birkaç oyunun PC‘ye geldiği şu günlerde, yeni bir oyun daha oyuncular karşılamak üzere. Çıkışı ile sürpriz yapan ve beklentilerin ötesine çıkmayı başaran Days Gone, PC‘ye geliyor. Oyunun yapımcılığını üstelenen Bend Studio Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile hayranlarına müjdeyi verdi.
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Surprise. #DaysGone comes to PC this spring. Stay tuned for more details. pic.twitter.com/vcSYSKgOtn
— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) February 23, 2021
2019 yılında piyasaya çıkan oyun adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Çoğu kişinin beklentisinin olmadığı oyun sahip olduğu hatalara rağmen beğenileri üzerine topladı. Oyun içi teknik hataların zamanla azaldığı yapım için artık PC oyuncuları da geri sayıma geçti. Ayrıca Sony de PlayStation özel oyunlarını daha hızlı bir şekilde PC‘ye çıkaracak. Ancak şu an için hangi oyunların ne zaman piyasaya çıkacağı ile alakalı bir bilgi yer almıyor. Ayrıca ilkbaharda piyasaya çıkacak Days Gone için de kesin bir çıkış tarihi ne yazık ki paylaşılmadı.
Genel
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 yine ertelendi!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyunundan hayranlarını üzecek haber geldi. Merakla beklenen oyunun çıkışı yine ertelemeye maruz kaldı.
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Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, 2021 yılında da çıkmayacak!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oyununun geliştirme süreci sancılı geçmeye devam ediyor. ParadoxInteractive’in yayıncılığını üstlendiği oyun, ne yazık ki yine ertelendi. Merakla beklenen rol yapma oyununun son durumu ile alakalı Paradox CEO‘su Ebba Ljungerud bir açıklama yaptı. CEO, oyunun 2021 yılında da piyasaya çıkmayacağını bildirdi. Ayrıca yapımın geliştiriciliğini üstlenen Hardsuit Labs firması da proje dışı kaldı.
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In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe
— Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021
Süreç boyunca birçok yazarın ayrıldığı oyun, tam olarak ne zaman piyasaya çıkacak henüz bilinmiyor. Bilindiği üzere projeden en son anlatı tasarımcısı Cara Ellison projeye veda etti. Ayrıca stüdyosuz kalan oyunun akıbeti ile alakalı ne olacak belli değil. Hayranlarının merakla beklediği oyun, bizleri bir süre daha bekletecek gibi gözüküyor. Bir türlü doğrulamayan yapımın önünde görünüşe göre daha uzun yollar var. Vampir evreninde geçen ve rol yapma ögelerinin üst seviyede olduğu oyun, birçok açıdan bu yılın en merak edilen oyunları arasındaydı. Hali hazırda Cyberpunk 2077‘nin oyun dünyasına yaşattıklarını da unutmamak gerek. Neredeyse baştan geliştirilme süreci ile karşı karşıya kalan oyun bakalım hayranların beklentilerini karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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