Uzun bir süredir oyun gündeminden düşmeyen Cyberpunk 2077 bu yılın sonlarına doğru Cyberpunk 2077: Phantom Liberty versiyonu ile tekrardan piyasaya sürülecek. Yeni oyun CD Projekt Red stüdyosunun bugüne kadarki en büyük genişleme paketi olacak. Polonya merkezli haber programına açıklamalarda bulunan bir yönetici şirketin yeni oyun için çalışmalara şimdiden başladığını açıkladı.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, CD Project’in En Büyük Genişletme Paketi Olacak

Polonyalı yayın Parkiet’e konuşan şirketin IR Yöneticisi Marek Bugdoł, yeni genişlemenin stüdyonun şimdiye kadarki en büyük genişleme olacağını açıkladı. Öyle ki yeni oyun, The Witcher 3: Wild Hunt’ın Blood and Wine genişlemesinden daha büyük olacak. Özellikle ilk sürümün oldukça fazla hata içermesinin ardından kullanıcıların tekrardan Cyberpunk büyüklüğünü hissedecek olması heyecan verici gözüküyor.

Yeni sürümün pazarlama kampanyasının ne zaman başlayacağını ya da tam olarak ne zaman yayınlanacağını söyleyemese de Marek Bugdoł, stüdyonun genişleme paketinin mevcut durumundan memnun olduğunu söyledi.

Yöneticinin açıklamalarına göre yeni paket ile ilgili çalışmalar sorunsuz ilerliyor. Yapılan röportaj, oyunun ilk çıkış zamanlardaki ertelemelerin bu sefer olmayacağını işaret ediyor. Oyunun tanıtım görsellerinde olduğu gibi çıkış tarihi içinde net bir tarih yok.

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Hatırlatmak gerekirse, Cyberpunk 2077’nin ilk ve tek genişleme paketi Phantom Liberty, geçtiğimiz ay The Game Awards 2022 sırasında resmi olarak duyuruldu. Yeni macera Dogtown adlı bir bölgede geçecek ve ünlü aktör Idris Elba tarafından seslendirilen yeni karakter Reed’i içerecek.

Orijinal Cyberpunk 2077 ise şu anda tüm dünyada PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One’da mevcut. Phantom Liberty genişleme paketi hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.