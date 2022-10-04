CD Projekt Red’in strateji güncellemesinin sunumu sırasında herkesi şaşırtan bir şekilde geliştiricinin yeni projeleri açıklandı. Yeni bir The Witcher üçlemesi, serinin evreninde bir açık dünya RPG spin-off’u, Cyberpunk 2077’nin devamı, yeni bir IP ve daha fazlasına sahip. Projelerin tüm detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz:

Project Polaris yeni bir The Witcher üçlemesini başlatacak ve ilk oyun CD Projekt Red ekibi tarafından 150’den fazla kişinin katılımıyla geliştirilmiş olup halihazırda ön yapım aşamasındadır. Oyunların 6 yıllık bir süre içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Project Canis Majoris, Gerald of Rivia ve Ciri evreninde geçen ve eski Witcher emektarları tarafından yönetilen üçüncü taraf bir stüdyo tarafından geliştirilmekte olan spin-off’un kod adıdır. Oyun Unreal Engine 5 kullanan açık dünya anlatı tabanlı bir RPG olacak.

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Ön yapım aşamasında olan ve The Molasses Flood (CD tarafından satın alınan bir stüdyo) tarafından geliştirilecek olan Project Sirius, Witcher evreninde geçecek, ancak “hayranlar ve yeni izleyiciler için unutulmaz bir hikaye anlatacak yenilikçi bir önermeye” sahip olacak.

CEO Adam Kicinski, “Oyun The Witcher evreninde geçecek, ancak çok daha geniş bir kitleyi hedeflemesi açısından önceki sürümlerimizden farklı olacak. Sirius hem tek oyunculu hem de çok oyunculu oynanış sunacak,” diye ekledi.

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CD Projekt CEO’su, “Planlarımız kesinlikle iddialı ve çok sıkı çalışma, özveri ve gelişim gerektiriyor. Bu nedenle Boston’da yeni bir ekip kuruyoruz ve bu ekip Vancouver’daki genişleyen ekiple birlikte yeni CD PROJEKT RED Kuzey Amerika stüdyomuzu oluşturacak. Sonuç olarak, Kuzey Amerika’daki yetenek havuzundan tam anlamıyla yararlanabileceğiz” dedi.

Son olarak, The Witcher ve Cyberpunk 2077’den farklı yeni bir bağımsız IP olacak olan Project Hadar var, ancak henüz yapım aşamasının çok başında.