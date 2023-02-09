Apple, Pazartesi günü ülkeyi vuran korkunç depremler nedeniyle bu hafta ülkemizdeki web sitesini kararttı. Apple ayrıca Türkiye, Suriye ve bu depremlerden etkilenen herkes için yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunduğunu da doğruladı.

Ülkemizde Apple ana sayfasını ziyaret ederseniz, bu yüzyılın en ölümcül depremlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye halkını onurlandırmak için bir kurdelenin yer aldığı tamamen siyah bir arka plan göreceksiniz. Apple, ana sayfasından tüm pazarlama materyallerini kaldırarak bunun yerine yalnızca bu kurdeleyi göstermeyi tercih etti.

Apple Store Online in Turkey goes dark in recognition of devastating earthquakes https://t.co/bSnHoQ1PXh by @ChanceHMiller — 9to5Mac (@9to5mac) February 9, 2023

Ayrıca bkz: Ahbap’a Yoğun Siber Saldırı

Apple CEO’su Tim Cook Pazartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada depremden etkilenenlere Apple’ın desteğini ve başsağlığı dileklerini iletti. Cook ayrıca Apple’ın doğal afetlerin ardından sıklıkla yaptığı gibi yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacağını da doğruladı:

Türkiye, Suriye ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Apple yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak.

Pazartesi günü meydana gelen ilk deprem, yetkililerin “büyük” olarak sınıflandırdığı 7.8 büyüklüğünde ölçüldü ve hemen ardından 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. O günden bu yana sayısız artçı deprem meydana geldi.