Apple, Pazartesi günü ülkeyi vuran korkunç depremler nedeniyle bu hafta ülkemizdeki web sitesini kararttı. Apple ayrıca Türkiye, Suriye ve bu depremlerden etkilenen herkes için yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunduğunu da doğruladı.

Ülkemizde Apple ana sayfasını ziyaret ederseniz, bu yüzyılın en ölümcül depremlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye halkını onurlandırmak için bir kurdelenin yer aldığı tamamen siyah bir arka plan göreceksiniz. Apple, ana sayfasından tüm pazarlama materyallerini kaldırarak bunun yerine yalnızca bu kurdeleyi göstermeyi tercih etti.

