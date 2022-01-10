LG, Su Yerine Karbon Dioksit Kullanan Susuz Bir Çamaşır Makinesi Geliştiriyor

Geleneksel çamaşır makineleri, bir grup kirli giysiyi temizlemek için çok fazla su ve deterjana ihtiyaç duyar. Genellikle temiz su israfına yol açar ve zaten bozulmakta olan çevreye daha fazla baskı yapar. Bu endişeyi dile getiren LG, ticari pazarlar için tamamen susuz bir çamaşır makinesi geliştirme sorumluluğunu üstlendi.

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LG Susuz Çamaşır Makinesi Detayları

Son raporlara göre LG, susuz çamaşır makinesinin geliştirme sürecini başlattı. Güney Koreli dev, Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı‘nın teknolojinin denemesini onaylamasının ardından düzenleyici bir sanal alan programı aracılığıyla proje üzerinde çalışmaya başladı. Teknoloji, çamaşır makinelerinde su yerine karbondioksit kullanılmasını içeriyor.

LG, görünüşe göre, bir soğutma ve sıkıştırma işlemi ile çevresel karbondioksiti doğal gaz formundan sıvı hale dönüştürmenin bir yolunu buldu. Gazı sıvı hale getirdikten sonra, LG susuz çamaşır makinesi kirli çamaşırları hiç su veya deterjan kullanmadan yıkayabilecek.

Kirli çamaşırlardan kirleticileri çıkarmak için, çamaşır makinesi sıvılaştırılmış karbondioksitin viskozitesini ve yüzey gerilimini kullanacaktır. Yıkama işleminden sonra cihaz, sıvı CO2‘yi orijinal gaz formuna çevirerek bir sonraki yıkamada tekrar kullanabilecektir.

Bu sayede LG‘nin susuz çamaşır makinesi ile herhangi bir gaz veya deterjan karışımlı su deşarjı olmayacaktır. Bu, şu anda evlerde çamaşır yıkamak için kullanılan çok fazla su tasarrufu sağlayacaktır.

LG susuz çamaşır makinesinin mevcudiyetine gelince, şirket geliştirme sürecinin ardından araştırma laboratuvarında ilk üniteyi kuracak. Piyasada ticari olarak kullanılabilir hale getirmeden önce yeteneklerini test etmek için makineyi iki yıl boyunca çalıştıracaktır.