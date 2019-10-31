Akıllı Telefonlar
Caviar, iPhone 11 Pro modelini yarım kilo altınla kapladı
Ünlü şirket Caviar bu sefer bir iPhone 11 Pro modelini yarım kilo altın ile kapladı. Ultra lüks aksesuarlarla tanınan Rus firma Caviar, konsept iPhone modellerine bir yenisini daha ekledi.
Cep telefonlarına uyguladığı ultra lüks tasarımlarla tanınan Rusya merkezli tasarım şirketi Caviar, bu sefer de yarım kilo altın ile kaplanmış bir iPhone 11 Pro üretti. Solarius adı verilen yarım kilo altın kaplı iPhone 11 Pro, tam 400 bin Türk Lirası’ndan satışa sunuldu.
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Discovery Collection ürün yelpazesine 4 adet yeni tasarımı ekleyen şirketin en dikkat çeken ‘Solarius’ isimli tasarımı, yarım kilo ağırlığında 18 ayar altın ve 137 pırlanta ile kaplanmış şekilde geliyor. Tasarımı ultra lüks yapan tarafıysa arka tarafında yer alan değerli taşlarla kaplı bir saat. Güneş’in gezegenimize verdiği sonsuz yaşamı sembolize eden bu kaplamanın, sarı elmas veya güneş taşı olarak bilinen bir değerli taş olduğu söyleniyor.
Caviar yetkilileri, tasarımda yapılan her şey “Güneş’in gezegenimize sunduğu sonsuz yaşamı sembolize etmek” anlamı taşıdığını söylüyor. Arka tarafta yapılan o süslemelerin dışında söz konusu modelin tercihe bağlı olarak standart bir iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max olduğunu belirtelim.
Depolama ve model seçeneklerine göre bu varyasyonların fiyatları:
- iPhone 11 Pro – 64 GB:70,340 dolar
- iPhone 11 Pro – 256 GB:70,650 dolar
- iPhone 11 Pro – 512 GB:71,050 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 64 GB: 70,810 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 256 GB: 71,120 dolar
- iPhone 11 Pro Max – 512 GB: 71,520 dolar
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi A3 için özel Android 10 ROM’ları
Çinli üretici Xiaomi orta seviye telefonlarına oldukça fazla önem veriyor. Bu orta seviye telefonlarından biride Xiaomi Mi A3 olarak karşımıza çıkıyor. Bu haberimizde Xiaomi Mi A3 için en iyi Android 10 ROM’larına bakacağız.
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Xiaomi’nin fiyat performans cihazlarından biri olan Mi A3, bilindiği gibi Android One programına dahil olan cihazlardan bir tanesi. Bu nedenle yakın bir zamanda Android 10 güncellemesinin gelmesi beklenirken, Mi A3 kullanıcıları için en iyi Android 10 ROMlarının listesini yaptık. Bu ROM’larla birlikte kullanıcılar Android 10’un gelişmiş özelliklerine ulaşabilecek ve tamamen kişiselleştirmenin tadını çıkartabilecek.
Peki ROM nedir?
Açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan Android’in üçüncü taraf geliştiricilere izin verdiği herkes tarafından biliniyor. Bu geliştiriciler kişiselleştirilmiş Android kaynaklı işletim sistemleri ortaya çıkartıyor. Bu işletim sistemleri özel ROM olarak karşımıza çıkıyor. Bu özel ROMlar sade işletim sistemlerine göre daha çok kişiselleştirilebilir bir konumda oluyor. ROMları kaynak kodları ile birlikte destekleyen tüm cihazlara yükleyebiliyorsunuz.
Gelin sizler için sıraladığımız Mi A3 Android ROM listesine yakından bakalım.
Pixel Experience ROM
Adındanda anlaşılacağı gibi Pixel cihazların tasarımı ve işletim sistemi özelliklerini kapsayan bu ROM, simgeler, yazı tipleri ve duvar kağıtları gibi birçok modülü içerisinde barındırıyor. Oldukça stabil çalışan bu ROM, cihazınızın gizlilik ve güvenliğine önem veriyor. Ayrıca Android 10 tabanlı ve WiFi, RIL, GPS, Kamera, El Feneri, Bluetooth, Işıklar, GPS gibi bir çok özelliği kusursuzca cihazında çalışıyor.
Atom OS ROM
AOSP’a dayanan bu ROM, simgeler, duvar kağıtları ve yazı tipleri gibi tüm Google uygulamalarını içeriyor. İçerisinde yapabileceğiniz birçok kişiselleştirme ayarınada izin veren Atom OS, ekim güvenlik güncellemesi ile birlikte geliyor. Ayrıca Bootloader kilidini açtıktan ve TWRP kurtarma kurduktan sonra cihazınıza kolayca kurulabilir.
Paranoid Android Quartz Alpha
Paranoid Android Quartz Alpha, Android 10’un tasarımcılar nezdinde en sanatsal ROMu olarak karşımıza çıkıyor. Hampus Olsson tarafından tasarlanan bu ROM, sanatsal mimarisi ile göze hitap ediyor diyebiliriz. Ayrıca bu tasarımcı tarafından tasarlanan duvar kağıtlarını indirebileceğiniz Abstruct uygulaması, bu ROMda ön yüklü olarak geliyor. Bu ROMda bazı hatalar karşınıza çıkabiliyor.
Bu ROM’ları yüklerken bazı hatalarla karşılaşabileceğinizi bilmenizi istiyoruz. ROM’ların nasıl yüklediğini araştırıp telefonlarınıza yüklemenizi öneririz.
Akıllı Telefonlar
Hangisinin gece modu daha iyi? iPhone 11 Pro, iPhone XS ve P30 Pro
iPhone 11 serisinin tanıtılması ile birlikte Apple yeni telefonlarına gece modu özelliğini ekledi. Bu özelliğin bize sunduğu ayrıcalıklara iPhone XS ve P30 Pro ile karşılaştırarak bakıyoruz.
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iPhone 11 serisi ile birlikte gelen gece modu bilindiği gibi Android cihazlarda uzun süredir varolan bir özellik. Peki Apple, bu özelliği geç getirmesine rağmen ne gibi geliştirmelerle bizlere bu özelliği sunmuş? Bu sorunun cevabına iPhone 11 Pro, iPhone XS ve Huawei P30 Pro gece fotoğrafları karşılaştırması ile bakalım.
Huawei P30 Pro gece fotoğrafı
iPhone XS gece fotoğrafı
iPhone 11 Pro gece fotoğrafı
Ayrıca iPhone 11 Pro’nun normal modu ve gece modu ile aynı zamanda ve aynı koşullarda çektiğimiz fotoğraflarıda sizlerle paylaşıyoruz.
iPhone 11 Pro normal mod
iPhone 11 Pro gece modu
Fotoğrafları aynı zamanda ve aynı koşullarda çektiğimizi belirterek, hangisi sorusunun cevabını sizlere bırakıyoruz. Sizce hangisi daha iyi?
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite modeli Geekbench’te görüldü
Samsung Galaxy S10 Lite modeli için ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy S10 serisine bütçe dostu bir model olarak katılacak olan Galaxy S10 Lite’ın teknik detayları Geekbench testinde görüntülendi. Böylece, Galaxy S10 Lite özellikleri için en net bilgiler ortaya çıkmış oldu.
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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 ailesi için yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Daha önce de birkaç kez ortaya çıkan ve bütçe dostu olması planlanmasına rağmen genellikle üst düzey teknik özelliklere sahip olan Samsung Galaxy S10 Lite’ın bazı teknik özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı.
SM-G770 kod isimli cihazın Samsung Galaxy S10 Lite olduğu düşünülüyor. Bu bilgi ışığında Galaxy S10 Lite özellikleri hakkında bazı bilgiler netlik kazandı. Samsung Galaxy S10 Lite’ın teknik özelliklerinin hâlâ üst segment telefonlarla yarışabilecek kapasitede olduğunu görülüyor. Teste göre, yeni akıllı telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 855 şilemciden alacak. RAM tarafında ise karşımızda 8 GB RAM ile çıkması bekleniyor.
Geekbench’in Samsung Galaxy S10 Lite için verdiği skorlara baktığımızda; cihazın tek çekirdek performans skorunun 742 olduğunu ve çoklu çekirdek performansında 2604 puan elde ettiğini görüyoruz. Ayrıca telefonun Android 10 yüklü olarak gelmesi ve Samsung’un kendi ürettiği yeni arayüzü One UI 2.0’ı üst seviyede çalıştırması bekleniyor.
Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S10 Lite Prizma Beyaz, Siyah ve Mavi renklerde gelmesi bekleniyor. Son olarak bataryanın da 4.500 mAh kapasitede geldiğine ve 45W hızlı şarjı destekleyeceği tahmin ediliyor. Samsung’un merakla beklenen telefonlar arasına katılan Galaxy S10 Lite modeline, Note 10 Lite, Galaxy A90 5G ve Galaxy A91 eşlik ediyor.