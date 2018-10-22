Casper VIA A3 Plus ısınma testi (PUBG Mobile ve video)

Casper VIA A3 Plus ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi PUBG Mobile ve video çekimi esnasında cihazın ısı değişimlerine bakıyoruz. Ayrıca %100 pil seviyesinde başlattığımız cihazın batarya performansını da test ettik.

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