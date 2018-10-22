Casper VIA A3 Plus ısınma testi (PUBG Mobile ve video)

Casper VIA A3 Plus ısınma testi (PUBG Mobile ve video)

22 Ekim, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Casper VIA A3 Plus ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi PUBG Mobile ve video çekimi esnasında cihazın ısı değişimlerine bakıyoruz. Ayrıca %100 pil seviyesinde başlattığımız cihazın batarya performansını da test ettik.

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