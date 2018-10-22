Ana sayfaVİDEO Casper VIA A3 Plus ısınma testi (PUBG Mobile ve video) 22 Ekim, 2018 Kerem Enginar VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Casper VIA A3 Plus ısınma testi videomuzda, her zaman olduğu gibi PUBG Mobile ve video çekimi esnasında cihazın ısı değişimlerine bakıyoruz. Ayrıca %100 pil seviyesinde başlattığımız cihazın batarya performansını da test ettik. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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