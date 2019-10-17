Dizüstü Bilgisayar
GTX 1650 ile oyun keyfi! | Casper Excalibur G770 incelemesi
Casper Excalibur G770 incelemesi ile karşınızdayız. Casper’ın oyuncu ürünleri olan Excalibur’un fiyat performans odaklı modeli G770 ile beraberiz.
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Casper’ın internet sitesinden konfigüre edebileceğiniz ve birçok donanım bileşenlerini kendi isteğinize ve bütçenize göre düzenleyebileceğiniz Excalibur G770 modelinde bizim incelediğimiz versiyonun detaylarını aşağıda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Casper Excalibur G770 (G770.9750-DHH0A)
- 15,6 inç FHD 60 Hz IPS
- Intel Core i7 9750H
- Nvidia GeForce GTX 1650
- 32 GB DDR4 RAM
- 512 GB M2 SSD + 512 GB SSD depolama
Dizüstü Bilgisayar
Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Asus ZenBook 14 (UX434F) modeli incelemesiyle karşınızdayız. Asus’un farklı teknolojisi olan ScreenPad’e sahip olan ZenBook 14, ikinci ekranında büyük kolaylıklar sunmayı başarıyor.
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Touchpad’i ekran olan bilgisayar! | Asus ZenBook 14 incelemesi
Dünyanın en küçük 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan ZenBook 14, 2017 modeline göre %13 daha küçük boyutta geliyor. 1,09 kg ağırlığıyla beraber rahat taşınabilir yapıda olan ZenBook 14, şık bir tasarıma sahip.
14 inç Full HD LED ekranında Nano Edge teknolojisiyle %92 ekran-boyut oranı yakanmış cihazda 2,9 mm çerçeve inceliği bulunuyor. Ekranda %100 sRGB desteği ve 178 derecelik görüş alanı da cihazın artılarından.
Intel Core i7-8565U işlemci, Nvidia GeForce MX250 ekran kartı, 16 GB bellek ve 1 TB PCIe depolama ile birçok işinizi rahatlıkla halledebileceğiniz ZenBook 14 modeli Harman Kardon destekli ses sistemi içeriyor. Bağlantı tarafında ise BT 5.0 ve 802.11ac desteği sunuyor.
Detaylarını videoda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
BİM’de 1799 TL’ye satılan laptop’u aldık, size hediye ediyoruz!
Yarışmaya katılım linki: https://www.instagram.com/p/B2luFm-lvls/
BİM’de 1799 TL‘ye satılan HP 15-rb013nt model isimli dizüstü bilgisayarını inceliyoruz ve size hediye ediyoruz. Yarışmaya katılmak için @HWPtr Instagram hesabını takip etmeniz ve ilgili gönderiyi beğenerek bir yorum bırakmanız yeterli. Hediyenin kazananı Instagram sayfamızda 23 Eylül Pazartesi günü canlı yayında belirlenecektir.
HP 15-rb013nt neler sunuyor?
Aynı modelin internetteki fiyatlarına baktığımızda 2099 TL ile 2400 TL arasında değişen fiyatlar görüyoruz. Yani BİM’in sunmuş olduğu fiyat, internete göre avantajlı.
Mat siyah renkli ve dokulu bir plastik malzeme kullanan model, 1.9 kg ağırlığında. Ürünün sol tarafında ethernet, HDMI, iki adet USB 2.0 yuvası, sağ tarafında ise kart okuyucu ve bir adet USB 2.0 girişleri bulunuyor. Modelin klavyesi numerik tuşlarla birlikte tam teşekküllü ve oldukça rahat. Touchpad deneyimi ise fena olmamasına karşın, ürünü bir fare ile kullanmak daha mantıklı olacaktır.
15.6 inç boyutlu ekranda LED panel ve 1366 x 768 çözünürlük kullanılmış. Tahmin edebileceğiniz üzere uygun fiyatlı bir model olduğundan panel çok kaliteli değil.
Donanım bileşenleri tarafında cihazın kalbinde AMD A9-9420 işlemci, 4 GB RAM ve 256 GB SSD yer alıyor. Bu bilgisayar giriş seviyesindeki donanım bileşenleriyle Word, Excel gibi ofis programlarını kullanma, internette gezinme, 4K veya 1080p film izleme gibi kullanımlar için uygun. Cihazın donanım tarafındaki en büyük problemi 4 GB RAM kapasitesinin yetersiz kalması. Eğer cihazı satın almayı düşünüyorsanız, RAM’i 8 GB’a yükseltmek performansı önemli derecede arttıracaktır. Zira üründe SSD depolama olması hem açılış süresi hem de diğer noktalarda uygun fiyatına rağmen avantaj sağlıyor.
Dizüstü Bilgisayar
Casper Nirvana C400 incelemesi | 2.500 TL altı yerli laptop!
Casper Nirvana C400 özellikle uygun fiyatlı laptop arayanlar için 2500 TL ltı fiyatıyla dikkat çekiyor.
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2.500 TL altı yerli laptop! Casper Nirvana C400 incelemesi
Hem ince ve şık tasarımı hem de 1,4 kg hafifliğiyle gelen Nirvana C400, 15,5 mm inceliğe sahip.
Teknik özelliklerine baktığımızda Intel Core i3 5005U işlemcisi, Intel HD Graphics 5500 grafik belleği, 4 GB LPDDR3 tümleşik RAM ve 240 GB M.2 SSD depolamasıyla göz dolduruyor.
14 inç boyutudna FULL HD LED panel barındıran Nirvana C400, 220 nit parlaklık sunduğu bu ekranda 4,49 mm incelik ve %90 seviyesinde ekran/boyut oranı sunmayı başarıyor.
1W değerinde iki adet hoparlör ile biraz ses seviyesi az kalan cihazda 2 adet USB 3.1 Gen 1 Tip A, 1 adet Mini HDMI, 1 adet SD kart ve 1 adet de mikrofon ve kulaklık jakına yer verilmiş.
Ürünün tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…