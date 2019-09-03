Casper Nirvana C400 incelemesi | 2.500 TL altı yerli laptop!

Casper Nirvana C400 özellikle uygun fiyatlı laptop arayanlar için 2500 TL ltı fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Hem ince ve şık tasarımı hem de 1,4 kg hafifliğiyle gelen Nirvana C400, 15,5 mm inceliğe sahip.

Teknik özelliklerine baktığımızda Intel Core i3 5005U işlemcisi, Intel HD Graphics 5500 grafik belleği, 4 GB LPDDR3 tümleşik RAM ve 240 GB M.2 SSD depolamasıyla göz dolduruyor.

14 inç boyutudna FULL HD LED panel barındıran Nirvana C400, 220 nit parlaklık sunduğu bu ekranda 4,49 mm incelik ve %90 seviyesinde ekran/boyut oranı sunmayı başarıyor.

1W değerinde iki adet hoparlör ile biraz ses seviyesi az kalan cihazda 2 adet USB 3.1 Gen 1 Tip A, 1 adet Mini HDMI, 1 adet SD kart ve 1 adet de mikrofon ve kulaklık jakına yer verilmiş.

Ürünün tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…