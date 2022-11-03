Canon, daha önce piyasaya sürdüğü EOS R6 sistem fotoğraf makinesinin halefini duyurdu. Selefi gibi EOS R6 Mark II de tam kare sensöre sahip, ancak bu kez çözünürlük biraz daha yüksek.

Selefi hala 20 megapiksel sensörle gelirken, yeni EOS R6 II 24,2 megapiksel çözünürlüklü bir sensöre sahip. Bu normal bir cmos sensördür. Üreticiye göre, fotoğraf modunda, yeni kamera elektronik deklanşör ile saniyede 40 kare veya mekanik deklanşör ile 12 bps çekim yapabiliyor.

Otomatik odaklama kısmen makine öğrenimi sayesinde geliştirildi, bu da orijinal R6’da olduğu gibi sadece ‘insanlar’ ve ‘hayvanlar’dan daha fazla kategori olduğu anlamına geliyor. Taşıt kategorisi artık uçakları ve trenleri de içeriyor; hayvanlar kategorisinde ise atlar ve zebralar artık tanınıyor. Ayrıca kameranın neyi izleyeceğini belirlediği otomatik bir özellik de vardır, böylece kullanıcının her seferinde doğru kategoriyi manuel olarak seçmesi gerekmiyor.

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Önceki model 4k60’ta 30 dakikadan uzun görüntü kaydedemiyordu ve bu sınırlama şimdi tüm sensör için 40 dakikaya ve tüm sensör kullanılmıyorsa 50 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca, daha önce 120 fps’de takılı kaldığı 1080p çözünürlükte artık 180 fps mümkün.

Canon EOS R6 II, Kasım ayının sonundan itibaren satışa sunulacak ve 2900 Euro üzerinde fiyatlandırılacak.