HUAWEI, geçtiğimiz Aralık ayında şirketin ilk katlanabilir kapaklı telefonu olan P50 Pocket’ı tanıtmıştı. Bugün ise Çin’de daha ucuz bir model olan Pocket S’i tanıttı. Aynı 6,9 inç FHD+ katlanabilir esnek ekrana, 21: 9 ekran oranına, 120Hz yenileme hızına sahip ekrana ve küçük bir 1,04 inç AMOLED dış ekrana sahip.

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Telefon doğadaki her şeyden ilham alıyor, üst düzey modayı entegre ediyor ve Siyah, Buzlu Gümüş, Nane Yeşili, Pembe, Çuha Çiçeği Altın ve Buz Kristal Mavisi olmak üzere altı renge sahip. Diğer beş renk, farklı ışık altında alan ve üç boyutluluk hissi yaratabilen şeffaf bir seramik doku oluşturmak için parlak bir cama sahiptir.

Daha sağlam ve stabil olan su damlası menteşe MIM çelik malzeme kullanır. 400.000 katlama testinden sonra, dünyanın ilk İsviçre SGS katlanır ekranlı cep telefonu dayanıklılık sertifikasını almıştır.

40MP ana kamera ve arkada 13MP ultra geniş kameraya ek olarak, telefon 10 kanallı çok spektral sensöre sahiptir ve 2,5 cm makro sunar. Bu, P50 Pocket’taki Snapdragon 888 4G işlemciyi Snapdragon 778 4G çip ile değiştiriyor.

İçindekiler HUAWEI Pocket S teknik özellikleri

HUAWEI Pocket S teknik özellikleri

120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renge kadar 6,9 inç (2790 x 1188 Piksel) FHD+ OLED ekran

Adreno 642L GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 778G 4G Mobil Platform

128GB/256GB/512GB depolama alanına sahip 8GB RAM, NM bellek kartı ile 256 GB’a kadar genişletilebilir bellek

HarmonyOS 3.0

Çift SIM

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 40MP True-Chroma Kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP ultra geniş kamera, 2.5cm makro, 10 kanallı çok spektral sensör

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10.7MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

USB C Tipi Ses

Boyutlar: 170 (katlandığında 87,3) ×75,5 ×7,2 (katlandığında 15,2) mm; Ağırlık: 190g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Çift bant), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

40W HUAWEI SuperCharge kablolu hızlı şarj özellikli 4000mAh (tipik) pil