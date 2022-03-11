Canalys Raporuna Göre 2021 Yılında 467 Milyon TWS Kulaklık Satıldı!

En son Canalys raporuna göre, tam kablosuz kulaklık (TWS) gönderileri %21 artarak 2021’in 4. çeyreğinde 103,8 milyona ulaştı ve ilk kez 100 milyon sınırını geçti. Apple, üçüncü nesil AirPods lansmanının ardından çift haneli büyüme sayılarına ulaştı. Akıllı cihaz ve ses ürünlerini üreten markalarının güçlü performansı da TWS pazarının büyümesine katkıda bulunarak kablosuz kulaklık ve kulaklıkların düşüşünü dengeledi. Genel olarak, toplam kulaklık sevkiyatları 2021’in 4. çeyreğinde %7,7 artarak 151,4 milyona ulaştı.

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Canalys Araştırma Analisti Sherry Jin, “Apple, orijinal AirPods tasarımının kazanan formülünü iyileştirmeyi amaçlayan üçüncü nesil AirPod’ları ile konfor ve kullanım kolaylığı arayanların ihtiyaçlarına hizmet etmeye öncelik verdi” dedi. “Ancak Apple, konfor, ses kalitesi, gürültü engelleme ve satın alınabilirlik açısından çok daha sert bir rekabetle karşı karşıya. Ortalama bir dinleyici için fark edilebilir iyileştirmeler ve rakiplerinden önde olmak için daha iyi ekosistem entegrasyonu ile uzamsal ses deneyimini sunmakta zorlanıyor.” Hala pazar lideri olmasına rağmen, üçüncü nesil AirPod’ların lansmanının 2021’in 4. çeyreğine ertelenmesi Apple’a olumsuz geri dönüşü oldu. AirPods TWS sevkiyatları 2021’de %11,4 düşüşle 86,0 milyona geriledi.

2021 yılının tamamı için, kulaklıklar arasında TWS gönderilerinin payı %63’e ulaştı. TWS cihazlarının gelişmiş kullanılabilirliği ve erişilebilirliği, kablosuz kulaklıkları modası geçmiş ve kablosuz kulaklıkları daha tercih edilebilir haline getiriyor. Canalys Analisti Cynthia Chen, “TWS’nin benimsenmesi, Nijerya gibi Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere dünya çapındaki gelişmekte olan pazarlarda yükselişe geçiyor” dedi. “Ancak çok sayıda kullanıcı hala kablolu cihazlara güveniyor. Satıcılar, piyasa eğitimine yatırım yapmalı ve fiyat, konfor, pil ömrü ve kullanım kolaylığı gibi temel endişeleri ele alarak kullanıcıları gelişmiş bir mobil kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarmak için kablosuz cihazlara geçmeye teşvik etmelidir.” diye sözlerine ekledi.

Sony, Bose, Jabra ve Skullcandy gibi ses üzerinde kendini kanıtlamış markalar arasındaki artan rekabet, akıllı telefon satıcılarına paralarının karşılığını veriyor. TWS cihazlarının akıllı telefonlar için yalnızca basit ses aksesuarları olmamasını sağlamak için kendi marka TWS cihazlarının ilgili donanım, yazılım ve hizmet ekosistemleriyle entegrasyonunu geliştirmeye zorlanıyorlar. Chen bu konuda: “Hareket halindeyken HD içerik tüketiminden oyun oynamaya ve uzaktan üretkenliğe kadar, satıcıların sesin günlük yaşamlarımızı giderek daha fazla artırabileceği yeni kullanım durumları yaratmada oynayacağı bir rol var” dedi. “Kategori artık yeni nesil içerik ve teknolojiyi benimsemek için bir itici güç olduğundan ve muhtemelen meta veri deposuna önemli bir giriş noktası olarak hizmet ettiğinden, satıcılar büyüyen TWS fırsatını değerlendirmeli.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca aşağıdaki tabloda dünya çapında TWS kulaklıkların 2021 yılındaki satış adetleri ve yıllık büyüme oranlarına göz atabilirsiniz: