Oyun yayıncısı Activision Şubat ayındaki hissedarlar toplantısında Call of Duty’nin köklerine döneceğine dair bir açıklama yapmıştı.

Bu açıklamadan sonra Call of Duty’nin yine bir İkinci Dünya Savaşı oyunu ile karşımıza çıkacağı söylentileri dolanmaya başlamıştı. Bugün Activison’ın pazarlama departmanından çıktığı düşünülen oyuna dair bazı görüntüler yayınlandı.

TheFamilyVideoGamers isimli YouTube kanalında Spiderlaw nickli bir kullanıcı oyunun görsellerini paylaştı. Oyunun pazarlama konseptlerinde Müttefik birliklerinin 1944 yılındaki Normandiya çıkarması görülüyor. Eğer bu görseller gerçekse Activison’ın serisi gerçekten köklerine dönüyor diyebiliriz. Serinin ilk oyunları İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alırken Modern Warfare 3 ve Infinte Warfare gibi oyunlar gelecekte geçiyordu.

Battlefield serisinin de Battlefield 1 oyunu ile Birinci Dünya Savaşı’na döndüğüne göre geleneksel savaş konusunun bir kez daha oyun dünyasının merkezine geldiğini söylemek mümkün ancak bu tarz sızıntılar her zaman doğru çıkmaya biliyor. Activision’ın yeni oyunu Nisan ya da Mayıs ayında duyurması bekleniyor.