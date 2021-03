Call of Duty: Warzone, 2. Dünya Savaşı haritasıyla güncellenebilir

Call of Duty: Warzone çıktığı günden bu yana piyasanın en popüler battle royale oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Sevilen Call of Duty oynanışını son dönemin modası battle royale moduyla buluşturan oyun, yenilikleriyle de oyuncularının heyecanını diri tutmayı başarıyor. Bilindiği üzere, oyun önümüzdeki ay büyük bir güncelleme alacak. Hatta, yeni sezonu içerecek bu güncellemenin haritada da bazı küçük değişiklikler getirmesi muhtemel. Ancak, harita konusunda ufukta çok daha büyük bir değişiklik gözüküyor. Zira, Warzone haritası önümüzdeki sene ikinci dünya savaşı atmosferine bürünebilir…

Açıkçası, Warzone’un durup dururken ikinci dünya savaşı temasına dönmesi ilk bakışta biraz tuhaf duruyor. Aslında, bu kararın arkasında başka bir neden var. Öyle ki, söylentilere göre, Call of Duty serisinin 2021 oyunu 2.Dünya Savaşı’nı konu alacak. Bunun üstüne bir de Call of Duty serisinin yeni çıkan oyunlarının genelde Warzone’la bir şekilde birleştirildiğini düşünürsek (tıpkı Black Ops: Cold War’da olduğu gibi), birazdan detayına ineceğimiz yeni söylentiler açıkçası çok da mantıksız durmuyor.

There will be a new Warzone map of some kind in 2022. It might not be a full-fledged map, but we should be getting a WW2 experience in Warzone. Possibly a Rebirth Island type map 🙂

This goes against all the current bits of info flying around, but I'm confident in that.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 27, 2021