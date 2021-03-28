Oyun
Call of Duty: Warzone, 2. Dünya Savaşı haritasıyla güncellenebilir
Call of Duty: Warzone çıktığı günden bu yana piyasanın en popüler battle royale oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Sevilen Call of Duty oynanışını son dönemin modası battle royale moduyla buluşturan oyun, yenilikleriyle de oyuncularının heyecanını diri tutmayı başarıyor. Bilindiği üzere, oyun önümüzdeki ay büyük bir güncelleme alacak. Hatta, yeni sezonu içerecek bu güncellemenin haritada da bazı küçük değişiklikler getirmesi muhtemel. Ancak, harita konusunda ufukta çok daha büyük bir değişiklik gözüküyor. Zira, Warzone haritası önümüzdeki sene ikinci dünya savaşı atmosferine bürünebilir…
Konumuz oyunlar. Öyleyse, sizler için özenle hazırladığımız oyuncu laptopları listemizi paylaşmanın tam sırası!
Call of Duty: Warzone, önümüzdeki sene 2. Dünya savaşı temasıyla karşımıza çıkabilir
Açıkçası, Warzone’un durup dururken ikinci dünya savaşı temasına dönmesi ilk bakışta biraz tuhaf duruyor. Aslında, bu kararın arkasında başka bir neden var. Öyle ki, söylentilere göre, Call of Duty serisinin 2021 oyunu 2.Dünya Savaşı’nı konu alacak. Bunun üstüne bir de Call of Duty serisinin yeni çıkan oyunlarının genelde Warzone’la bir şekilde birleştirildiğini düşünürsek (tıpkı Black Ops: Cold War’da olduğu gibi), birazdan detayına ineceğimiz yeni söylentiler açıkçası çok da mantıksız durmuyor.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Call of Duty: Warzone oyununda 13 bin kişi banlandı
There will be a new Warzone map of some kind in 2022. It might not be a full-fledged map, but we should be getting a WW2 experience in Warzone. Possibly a Rebirth Island type map 🙂
This goes against all the current bits of info flying around, but I'm confident in that.
— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 27, 2021
Warzone 2. Dünya Savaşı haritası sızıntımızın kaynağı ise oyun endüstrisinin güvenilir isimlerinden Tom Henderson. Henderson dün paylaştığı bir tweet dizisinde, oyunun 2022 yılında 2. Dünya Savaşı temasıyla güncelleneceğini söyledi. Ancak, Henderson’a göre, bu güncellemenin bütünüyle bir harita değişikliği olup olmayacağı tam kesin değil. Hatta, bu güncellemenin kapsam açısından geçen seneki Rebirth Island haritasına benzemesi muhtemel. Kısacası, 2. Dünya Savaşı temasının sıfırdan bir harita değişikliği anlamına gelmeyeceğini söylemek mümkün. Buna ek olarak, Henderson’ın verdiği diğer bir bilgi ise söz konusu haritanın Sledgehammer Games tarafından yapılmayacak olması. Bu bilgi, yeni haritanın arkasında büyük ihtimalle Warzone’un ana geliştiricisi Raven Software olacağına işaret ediyor. Maalesef, bu güncelleme hakkında öğrenebildiklerimiz şimdilik bu kadar. Son olarak, Henderson’ın bu sızıntısına çok güvendiğini de ekleyelim. Bakalım, Warzone’u 2. Dünya Savaşı atmosferinde oynayacak mıyız…
Akıllı Telefonlar
Redmi yeni oyuncu telefonu geliştiriyor!
Redmi oyuncu telefonu pazarına katılıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre akıllı telefon üreticisi çalışmalara şimdiden başladı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Epic Games, Creature in The Well oyununu ücretsiz yaptı
Redmi oyuncu telefonu rekabetine katılıyor!
Oyuncu telefonu rekabeti genişlemeye devam ediyor. Birçok firmanın yer aldığı rekabette her geçen gün yeni kullanıcılar ortaya çıkıyor. Sınırların zorlandığı bu piyasaya şimdi de Redmi katılıyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre, firma planlamasını çoktan yaptı. Amiral gemisi işlemciye sahip olacak oyuncu telefonunun MediaTek yapımı Dimensity 1200 ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte oyuncu telefonunun bazı olası teknik özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın delikli ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Görüntü kalitesinin öneminin farkında olan Redmi firması, cihaza OLED ekran yerleştirmeyi planlıyor. Ayrıca oyuncu telefonunun ekranının Samsung yapımı E4 panelinden olacağı iddia ediliyor. Ayrıca yine iddialara göre, oyuncu telefonu 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu bataryanın da 65W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Özellikle Asus ve Lenovo‘nun geçen gün çıtayı yükselttiği bu rekabette Redmi‘nin atacağı adımlar merak konusu. İddialar firmanın cihazı mümkün olduğunca ucuza çıkarma isteğinin olduğu yönünde. Bakalım firma, piyasada önemli bir alternatif olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Epic Games Store’da Bahar İndirimi başladı
Epic Games Store’un 2021 yılı Bahar İndirimi resmen başladı. Söz konusu etkinlikte, Hitman 3, Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 gibi birçok oyun indirime girdi
Göz atmak isteyebilirsiniz: Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı veya dahası
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store’un kendi mağazasında bahar indirimleri başladı. Seçili oyun ve eklentilerde yüzde 75’e varan indirimler var.
Son zamanlarda platformlar arası bir indirim rekabetinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Epic Games’in yaptığı Bahar indiriminde geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen yeni oyunlarında olduğu görülüyor. Ayrıca, BAFTA Ödülleri’ne aday olan oyunların da özel bir indirime girdiğini görüyoruz. Bu da oyun platformları arasında geçen bu indirim savaşının devam edeceğinin büyük bir göstergesi.
Epic Games Store Bahar İndirimi’nde olan öne çıkan oyunlar şöyle:
- HITMAN 3 – 195,00 TL
- Grand Theft Auto V – 84,50 TL
- Assassin’s Creed Valhalla – 201,75 TL
- SnowRunner – 96,00 TL
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Gaia Edition – 261,80 TL
- Tom Clancy’s The Division 2 – 40,50 TL
- Immortals Fenyx Rising – 134,50 TL
- Godfall – 164,34 TL
- Red Dead Redemption 2 – 200,33 TL
- Civilization VI – 54,75 TL
- Metro Exodus – 84,66 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 15,00 TL
- Cyberpunk 2077 – 224,10 TL
İndirimli içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Epic Games’in söz konusu Bahar İndirimi 2021 etkinliği, 8 Nisan tarihine kadar sürecek. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Epic Games, Creature in The Well oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Creature in The Well oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Nier: Automata oyununu Steam’den alanlar kızgın!
Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 25,00 TL olan Creature in The Well adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Creature in the Well‘de oyuncular, bir çölün kalbindeki dağlara doğru uzun bir yolculuğa çıkan BOT-C serisindeki son robot rolünü üstleniyor. O noktada, Mirage şehrini gelen kum fırtınasından kurtarabilecek eski elektrik santralini yeniden başlatmaya çalışıyor. Bununla birlikte; bu diyarın kalıntılarında saklanan ve robotun her adımda görevini engelleyen titiz ve gizemli yaratıkla karşı karşıya kalıyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Creature in The Well oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 760 / ATI Radeon HD 7970
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB boş alan
- Ses Kartı: DirectX Uyumlu
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Creature in The Well oyununu; 01.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Quincii, 2 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
Call of Duty: Warzone, 2. Dünya Savaşı haritasıyla güncellenebilir
Apple bulunan güvenlik açığı için acil bir güncelleme yayınladı
Samsung Free ile 75.000 podcasti ücretsiz dinleyin!
Redmi yeni oyuncu telefonu geliştiriyor!
iPad arızası, Amerika’daki bir kişinin tüm evini yaktı!
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.