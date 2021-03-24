Genel
Call of Duty: Warzone oyununda 13 bin kişi banlandı!
Call of Duty: Warzone oyununda dev bir “ban” dalgası yaşandı. Yayıncı firma Activision tam 13 bin kişiyi oyundan uzaklaştırdı.
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Call of Duty: Warzone içerisinde büyük temizlik!
Call of Duty: Warzone oyun dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Activision tarafından yayınlanan oyun, kısa sürede oldukça fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Infinity Ward ve Raven Software tarafından oyun dünyasına sunulan yapım, kimi zamanlar geniş oyuncu kitlesine sahip olmanın sorunları ile baş başa kalıyor. Son yaşanan gelişmelere göre Activision geliştiriciler ile birlikte oyunda tam 13 bin hesabı uzaklaştırdı. Büyük “ban dalgası” olarak adlandırılan bu gelişmeyi, geliştirici firmalardan biri olan Raven Software sosyal medyadan duyurdu.
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Another #Warzone banwave today.
Over 13,000 accounts banned.🚫
Keeping them coming! https://t.co/whFNbYHlWb
— Raven Software (@RavenSoftware) March 23, 2021
Büyük “ban dalgası” ile ekosistemini temizlemeyi uman Activision, oyunun doğasına aykırı işlere bulaşan oyunculara da sert bir mesaj verdi. Bununla birlikte tam olarak 13 bin kişinin “banlanma” sebebi belli olmadı. Ancak tahminlere göre yasaklanan hesapların büyük bir kısmı hile yaptığı tespit edilen kişilerden oluşmakta. Ayrıca yasaklanan bazı hesapların da hile yapmasalar da olumsuz davranışlarda bulundukları tahmin ediliyor. Böylelikle toplamda 300 binden fazla hesap oyun dışı kaldı. İlerleyen zamanlarda sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bakalım Activision bu konuda daha sert adımlar atmaya devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Huawei‘nin yeni amiral gemisi modeli P50 Pro+’ın tasarımı ortaya çıktı. İşte Huawei P50 Pro+ modelinin tasarımı ve dikkat çeken beşli kamera grubu.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisi modeli ile pazara çıkmaya hazır. Bir süredir ABD ile anlaşmazlıklar yaşayan Huawei, yeni modelleri ile şirketini geliştirmeye devam ediyor. Dolayısıyla Huawei 2021 yılında yeni amiral gemisi ile damga vurmayı planlıyor. İşte karşınızda Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P50 Pro+.
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Huawei‘nin yeni amiral gemisi pazara girmeye hazır. Birkaç hafta önce OnLeaks tarafından 3D görüntüleri yayınlanan cihazın, bugün tasarımı son haliyle karşımıza çıktı. Bu tasarımda en can alıcı kısım ise beşli arka kamera kurulumu.
P50 Pro Plus‘ın son görüntülerini paylaşan HoilNDI, cihazı tabiri caizse herkese tanıttı. P50 Pro Plus’a ilk baktığımızda başta da dediğimiz gibi beşli kamera grubunu görüyoruz. Telefonun sol üst kısmında yer edinen bu kamera grubu gerçekten kendine has bir tasarıma sahip.
Öte yandan Huawei P50 Pro+‘ın ön kısmına baktığımızda delikli bir tasarım görüyoruz. Tam orta kısma konumlanan ön kamera, ekran tasarımı ile üst segment görünümünü tamamlıyor. Ek olarak cihaza yandan baktığımızda ise bu ekranın kavisli olduğunu görebiliyoruz. Cihazın tanıtım tarihinin ise tahmini olarak Mayıs ayında olduğu söyleniliyor.
Huawei P50 Pro+ genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ancak bu tasarımın tahminlerden ve sızıntılardan ibaret olduğunu belirtmek gerek. Bakalım Huawei yeni amiral gemisi modeli P50 Pro Plus’ı ne zaman tanıtacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Pfizer – BioNTech üretimi ilk 1.4 milyon doz aşı ülkemize giriş yaptı!
Covid-19 salgını, aşılama oranlarına bağlı olarak İsrail ve Şili gibi ülkelerde hızını azaltmış olsa da; ülkemizde kaldırılan kısıtlamalar neticesinde artarak devam ediyor. Buna ek olarak; gerekli sürü bağışıklığını sağlamak için Türkiye olarak hala çok gerideyiz. Halka uygulanacak olan 1.4 milyon dozluk ilk parti Pfizer – BioNTech aşısı da, gün itibariyle ülkemize giriş yaptı. Ülkemizde, toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla yürütülen aşı kampanyasına Sinovac şirketinin CoronaVac aşısına ek olarak; Pfizer – BioNTech üretimi ilk aşılar da yakın zamanda dahil olacak.
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Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca, ülkemize ulaşan aşıların önümüzdeki haftadan itibaren vatandaşlara vurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, 2 parti halinde 700.000 ve 750.000 doz ülkemize ulaştı. Bu aşıların 5.800 dozluk kısmı, gerekli güvenlik testlerine tabi tutulmak üzere bakanlık tarafından kontrol edilecek. Ardından, eğer aşıların toksisite gibi değerleri uygun görülürse, saklama koşullarına uygun olan merkezlere aktarılarak; sırasıgelenvatandaşlarauygulanacak. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına, aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak. pic.twitter.com/ENDMpAd9rt
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021
Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2021
Genel
Honor Band 6 modelinin küresel satış fiyatı belli oldu!
Honor Band 6 küresel pazar için satışa çıkıyor. Merakla beklenen akıllı bilekliğin küresel pazar için fiyatı ve satış tarihi belli oldu.
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Honor Band 6 mart ayının sonunda küresel pazara satışa çıkıyor!
Honor, akıllı bileklik piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Band serisinin yeni üyesini tanıtan teknoloji devi, rekabette öne çıkmayı planlıyor. Akıllı bilekliğini küresel pazar için piyasaya sürecek olan firma, cihaz için merakla beklenen satış fiyatını belirledi. Akıllı bileklik küresel pazarda 49.90 euroluk bir satış fiyatına sahip olacak. Ayrıca cihaz içerisinde bulunduğumuz mart ayının sonunda küresel pazar için satışa çıkacak. Satışlar ilk olarak AliExpress üzerinden gerçekleşecek.
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Akıllı bileklik piyasasında öne çıkmayı planlayan Honor Band 6, Kasım 2020‘de ilk olarak bizleri karşılamıştı. 1.47 inçlik ekran boyutuna sahip akıllı bileklik, AMOLED panel ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Bluetooth 5.0 bağlantı özelliğine sahip olan akıllı bileklik, GPS desteği sunmamakta. Toplam 10 adet spor modu bulunan akıllı bileklik piyasadaki rakipleri gibi uyku takibi nabız ölçme gibi özellikleri de bünyesinde bulundurmakta. Bununla birlikte firmanın iddiasına göre akıllı bileklik 14 gün şarj olmadan çalışabilmekte. Artık küresel pazardaki kullanıcılarını bekleyen akıllı bileklik bakalım beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Yazan: butiksevda, 6 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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