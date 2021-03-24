Call of Duty: Warzone oyununda 13 bin kişi banlandı!

Call of Duty: Warzone oyununda dev bir “ban” dalgası yaşandı. Yayıncı firma Activision tam 13 bin kişiyi oyundan uzaklaştırdı.

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Call of Duty: Warzone içerisinde büyük temizlik!

Call of Duty: Warzone oyun dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Activision tarafından yayınlanan oyun, kısa sürede oldukça fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Infinity Ward ve Raven Software tarafından oyun dünyasına sunulan yapım, kimi zamanlar geniş oyuncu kitlesine sahip olmanın sorunları ile baş başa kalıyor. Son yaşanan gelişmelere göre Activision geliştiriciler ile birlikte oyunda tam 13 bin hesabı uzaklaştırdı. Büyük “ban dalgası” olarak adlandırılan bu gelişmeyi, geliştirici firmalardan biri olan Raven Software sosyal medyadan duyurdu.

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Another #Warzone banwave today. Over 13,000 accounts banned.🚫 Keeping them coming! https://t.co/whFNbYHlWb — Raven Software (@RavenSoftware) March 23, 2021

Büyük “ban dalgası” ile ekosistemini temizlemeyi uman Activision, oyunun doğasına aykırı işlere bulaşan oyunculara da sert bir mesaj verdi. Bununla birlikte tam olarak 13 bin kişinin “banlanma” sebebi belli olmadı. Ancak tahminlere göre yasaklanan hesapların büyük bir kısmı hile yaptığı tespit edilen kişilerden oluşmakta. Ayrıca yasaklanan bazı hesapların da hile yapmasalar da olumsuz davranışlarda bulundukları tahmin ediliyor. Böylelikle toplamda 300 binden fazla hesap oyun dışı kaldı. İlerleyen zamanlarda sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Bakalım Activision bu konuda daha sert adımlar atmaya devam edecek mi bekleyip göreceğiz.