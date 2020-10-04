Call of Duty: Modern Warfare artık 250 GB’lık SSD’ye sığmıyor!

Call of Duty: Modern Warfare boyut olarak büyümeye devam ediyor. Oyunun yeni güncelleme ile 250 GB‘lık SSD‘ye sığmadığı öğrenildi.

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Call of Duty: Modern Warfare büyümeye devam ediyor!

Call of Duty: Modern Warfare‘ın, çıkışının ardından neredeyse bir yıl geçmesine rağmen oyun adından söz ettirmeye devam ediyor. Efsane serinin “reboot” versiyonu olarak oyunlarını karşılayan oyun,daha sonradan Warzone ile birlikte piyasada önemli bir yarışmacı haline gelmişti. Battle royele modu ile birlikte oldukça fazla kullanıcısı olan Warzone, bilindiği üzere oyunun boyutlarında da önemli bir büyümeye neden oldu. Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşıma göre oyun, an itibari ile 250 GB‘lık SSD‘ye sığmıyor.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated…..@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK — Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020

BattleNonSense isimli bir kullanıcı yaptığı paylaşım ile birlikte, artık oyuna gelen yeni güncellemeleri yapamadığını ve 250 GB‘lık SSD‘de sadece bu oyun olmasına rağmen boş alan sıkıntısı yaşadığını takipçilerine duyurdu. Her gelen güncelleme ile birlikte oldukça büyük boyutlara ulaşan ve hali hazırda sistem gereksinimlerine göre 175 GB boş alan isteyen oyun, görünüşe göre dur durak bilmeden büyümeye devam edecekmiş gibi gözüküyor. Oyuncuların oyun içerisinde yer alan modların ayrılmasını beklerken, yapımcı firma Activison bu konuda herhangi bir adım atmadı. Bakalım Kasım ayında piyasaya çıkacak Black Ops aynı sorunları yaşatacak mı bekleyip göreceğiz.