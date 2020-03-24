Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal

Kingston, ödüllü Cloud Alpha S serisini Cloud Alpha S Blackout ile daha da genişletiyor. Tamamıyla siyahla çevrelenmiş yeni tasarım algısıyla Alpha S Blackout, surround sesleri kolayca etkinleştirmek ve oyun içi sohbet sırasında mikrofunu kolayca ayarlamak için geliştirilmiş mikser teknolojisiyle dikkat çekiyor.

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Cloud Alpha S, üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha zengin oyun içi ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncu kulaklığı, oyun içi kaliteli ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanıyor.

“HyperX Cloud Alpha S ailesinin ikinci renk seçeneğini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX kulaklık birimi müdürü Nathan Almond, “Orjinal HyperX Cloud ‘un tüm konforuna ve tarzına sahiptir. Özel ayarlı HyperX 7.1 sanal surround kulaklığı ile oyunculara, kurulumlarını özelleştirmek için daha fazla yol sunmaktayız.” dedi.

Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarını içerisinde bulunduruyor. Ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesi ile yüksek konfora sahiptir. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte gelmektedir.

HyperX ’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S kulaklıkları bulunuyor. Aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına giriyor.