Oyun
Karantina günlerinde bedava Call of Duty: Warzone oynadık! #EvdeKal
Call of Duty: Warzone tam da karantina günleri için en ideal oyunların başında geliyor.
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Call of Duty: Modern Warfare oyununun üzerine kurulan bedava bir oyun stilindeki Warzone, PUBG, Fortnite, Apex Legends gibi battle royale türlerinin bir karması olarak geliyor. Biz de bu videomuzda oyunda bir el maça girerek oyunun detaylarını aktardık. Oyunu Balttle.net üzerinden ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 85 GB dosya boyutu gereksinimi olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…
e-Spor
HyperX Cloud Alpha S Blackout versiyonu satışa çıkıyor!
Kingston, ödüllü Cloud Alpha S serisini Cloud Alpha S Blackout ile daha da genişletiyor. Tamamıyla siyahla çevrelenmiş yeni tasarım algısıyla Alpha S Blackout, surround sesleri kolayca etkinleştirmek ve oyun içi sohbet sırasında mikrofunu kolayca ayarlamak için geliştirilmiş mikser teknolojisiyle dikkat çekiyor.
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Cloud Alpha S, üç seviyeden oluşan mekanik, kaydırmalı bas ayarları ile dinleyicilere daha zengin oyun içi ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Oyuncu kulaklığı, oyun içi kaliteli ses için basların orta ve yüksek seviye seslerden ayrılmasına yardımcı olan çift odacıklı teknolojiyi kullanıyor.
“HyperX Cloud Alpha S ailesinin ikinci renk seçeneğini tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen HyperX kulaklık birimi müdürü Nathan Almond, “Orjinal HyperX Cloud ‘un tüm konforuna ve tarzına sahiptir. Özel ayarlı HyperX 7.1 sanal surround kulaklığı ile oyunculara, kurulumlarını özelleştirmek için daha fazla yol sunmaktayız.” dedi.
Cloud Alpha S, birinci sınıf hafıza köpüklü kulak yastıklarını içerisinde bulunduruyor. Ekstra nefes alan deri kılıflara ve dayanıklı alüminyum çerçevesi ile yüksek konfora sahiptir. Çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofon, örgülü kablo, kumaş kaplı yedek kulak yastıkları ve seyahat çantası da kulaklık ile birlikte gelmektedir.
HyperX ’in PC, konsol ve kablosuz kulaklık kullanıcılarına hitap eden Cloud II, Cloud Alpha, Cloud Flight, Cloud Revolver, Cloud MIX ve Cloud Orbit S kulaklıkları bulunuyor. Aynı zamanda düzlemsel sürücülere sahip oldukları için de odyofil kulaklık sınıfına giriyor.
Oyun
Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı
Doom Eternal 100 bin anlık oyuncu sayısını aştı. Serinin son oyunu, çıkış yaptığı gün anlık 100 bin oyuncu sınırını aşmayı başardı.
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Doom Eternal, çıktığı gün büyük bir ilgiyle karşılaştı. Anlık oyuncu sayısında 100 bini geçen efsane serinin son oyunu, Twitch‘te de 115 bin izleyici sayısına ulaştı. Bu istatistik, Doom Eternal‘ı henüz ilk günden en çok oyuncu sayısına ulaşan Steam oyunları listesinde ilk 10’a soktu. Serinin önceki oyunu Doom, en fazla 44 bin anlık oyuncu sayısına ulaşmıştı. 2016 yılında 44 bin anlık oyuncu sayısına ulaşan Doom sonrası, serinin son oyununun ilk günde ulaştığı oyuncu sayısı oldukça ilgi çekici.
Doom Eternal kendi türünde son yılların en iyi oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Oyunun çıkışındaki bazı sorunların çözümleri ve bilinmesi gerekenler için Reddit‘te bir makale bulunmakta.
Oyun
Half Life: Alyx yarın (23 Mart) çıkıyor ama VR başlığı!?
Takip edenlerinin bildiği gibi Valve tarafından geliştirilen Half Life serisinin yeni oyunu Half Life: Alyx yarın (23 Mart pazartesi) sevenleriyle buluşuyor. Fakat oyunu deneyimleyebilmeniz için sadece güçlü bir bilgisayar sahibi olmak yeterli değil. Ek olarak bir VR (virtual reality) başlığına da sahip olmanız gerekiyor. Henüz ülkemizde rağbet gördüğünü söyleyemeyiz fakat özellikle Facebook tarafından üretilen Oculus adlı başlıkların fiyatları (yutdışı için) makul seviyelere gelince bu başlıklar yoğun ilgi gördü. Ülkemiz de ise hem kur ve vergiler hem de resmi satışının olmaması ( HTC Vive markası hariç) nedeniyle geniş kesimlere ulaşabilecek seviyenin çok uzağında görünüyor. Fakat yine de Half Life tutkunları için bazı VR başlıklarını içeren mini bir tablo hazırladık. VR başlığı alma kararı veren ve araştırmaya başlayanlar için araştırmalarının ilk durağı olması amacı güderek oluşturuldu. Fakat elbetteki çok daha fazla VR başlığı üreten marka var, araştırmalarınızda hem aşağıdaki başlıklara hem de diğer marka başlıklara daha detaylı bakmak yararınıza olacaktır.
Bir dizi VR başlığına dair veri tablosu
Oculus Quest başlığı ‘All in One’ kategorisinde yani kendi başına bilgisayara bağlanmadan çalışabilen bir başlık fakat Half-Life: Alyx oynamak için güçlü bir bilgisayara bağlamak zorunda olduğunuzu hatırlatalım. Bu bağlantı için gerekli kablo – Oculus Link – 79 dolar fiyatıyla ayrıca satılıyor. Vive Cosmos’un da ek bir donanım satın alınmasıyla bilgisayar bağlantısı olmadan çalışabileceğini ekleyelim.
Ayrıca almaya karar verenler, sahip olduğunuz bilgisayarın yetkinlikleriyle seçtikleri başlığın sistem gereksinimlerini muhakkak karşılaştırmalılar.
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Fiyatları yüksek bulan da bulmayan da olabilir, bazı telefonlarla aynı hatta ucuz başlıklar bulmak mümkün gözüküyor. Fakat insanların ihtiyaç kategorisine koydukları ve koymadıkları ürünler için pahalılık-ucuzluk değerlendirmesi farklılaşıyor. Telefon elbette de günümüzde gereksinim haline geldi, fakat telefon piyasasını yönetenlerin onu bir prestij ve özellikle -aşırı pahalılar için dahi- adeta temel ihtiyaç haline sokabilmeleri yada daha doğrusu öyle gösterebilmeleri etkili oldu. O nedenle telefon ile kıyaslamak yerine ürünleri kendi dünyaları içinde değerlendirmek daha doğru olabilir.
Son olarak tavsiye olarak söyleyeyem -çünkü daha derinlemesine araştırma yapmak gerekir- ama fiyatı başta olmak üzere, bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilmesi, bir kablo yardımıyla bilgisayara ihtiyaç duyan oyunlar için de kullanılabilmesi, teknolojinin her ne kadar ilerlese ve potansiyeli yüksek olsa da henüz ticari ürün anlamında emeklemesi nedeniyle büyük bir yatırımdan kaçınılması gerekliliği düşünüldüğünde Oculus Quest önde gözüküyor.