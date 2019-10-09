Call of Duty Mobile, ilk haftadan 100 milyon indirme rakamına ulaştı!

Call of Duty Mobile, çıkışının ilk haftasından Android ve iOS’ta 100 milyon indirme rakamını geçti. Pubg’nin rakibi olan yeni nesil nişancılık uygulaması çok büyük bir başarıya ulaşmış oldu.

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Call of Duty Mobile, Sensor Tower’ın raporuna göre, yayınlanan mobil oyunlar arasında en başarılısı konumuna erişti.

Oyun, COD’u bilgisayar sürümlerini üstlenen Activision ve Timi Studio’larının işbirliğiyle geliştiriliyor. Böylece firma, geçen hafta, en hızlı duyurulan mobil oyun olma şerefine kavuşan Mario Kart Tour’ın da rekorunu üstlenmiş oldu.

Sensor Tower’ın verilerine göre, oyun iOS’ta 56.9 milyon kere indirildi. Bu da toplam pazar payı içerisinde %55 rakamına tekabül ediyor. Android tarafında ise 45.3 milyon indirmeyle, pazarın %44.3ünü paylaşıyor.

İki platformda da indirmesi ücretsiz olan oyunun, piyasadan 17.7 milyon hasılat elde etti. Oyunun dünya bazlı istatistiklerine gelecek olursak Amerika’da en popüler oyun olması süpriz yaratmadı.

Toplam indirmelerin %16’sından fazla, oyun gelirinin de %43 fazlasına tekabül ediyor. Diğer ülkelere baktığımız zaman, oyun, Hindistan’da 13.7 milyon ve Brazilya’da 7.1 milyon indirme rakamlarına ulaşmış.

Piyasadaki mobil tabanlı uygulamalarla karşılaşması yapıldığı zaman ortaya çok gülünç bir sıralama çıkıyor. Call of Duty Mobile istatistiklere göre rakipleri olan PUBG ve Fortnite’i baya sollamış. Aşağıdaki tablodan sıralamaya bakabilirsiniz:

Battle Royale konseptli oyunun büyük başarısının sırrısının arkasında, en güzel silahları ve haritaları içinde muhafaza etmesinden geçiyor. Böylece kullanıcılar, gerçekçi bir hissiyatla oyuna yaklaşıyorlar.