Oyun
Call of Duty Mobile, ilk haftadan 100 milyon indirme rakamına ulaştı!
Call of Duty Mobile, çıkışının ilk haftasından Android ve iOS’ta 100 milyon indirme rakamını geçti. Pubg’nin rakibi olan yeni nesil nişancılık uygulaması çok büyük bir başarıya ulaşmış oldu.
İlginizi çekebilir: Redmi 8, çift kamera ve beş bin mAh bataryayla duyuruldu!
Call of Duty Mobile, Sensor Tower’ın raporuna göre, yayınlanan mobil oyunlar arasında en başarılısı konumuna erişti.
Oyun, COD’u bilgisayar sürümlerini üstlenen Activision ve Timi Studio’larının işbirliğiyle geliştiriliyor. Böylece firma, geçen hafta, en hızlı duyurulan mobil oyun olma şerefine kavuşan Mario Kart Tour’ın da rekorunu üstlenmiş oldu.
Sensor Tower’ın verilerine göre, oyun iOS’ta 56.9 milyon kere indirildi. Bu da toplam pazar payı içerisinde %55 rakamına tekabül ediyor. Android tarafında ise 45.3 milyon indirmeyle, pazarın %44.3ünü paylaşıyor.
İki platformda da indirmesi ücretsiz olan oyunun, piyasadan 17.7 milyon hasılat elde etti. Oyunun dünya bazlı istatistiklerine gelecek olursak Amerika’da en popüler oyun olması süpriz yaratmadı.
Toplam indirmelerin %16’sından fazla, oyun gelirinin de %43 fazlasına tekabül ediyor. Diğer ülkelere baktığımız zaman, oyun, Hindistan’da 13.7 milyon ve Brazilya’da 7.1 milyon indirme rakamlarına ulaşmış.
Piyasadaki mobil tabanlı uygulamalarla karşılaşması yapıldığı zaman ortaya çok gülünç bir sıralama çıkıyor. Call of Duty Mobile istatistiklere göre rakipleri olan PUBG ve Fortnite’i baya sollamış. Aşağıdaki tablodan sıralamaya bakabilirsiniz:
Battle Royale konseptli oyunun büyük başarısının sırrısının arkasında, en güzel silahları ve haritaları içinde muhafaza etmesinden geçiyor. Böylece kullanıcılar, gerçekçi bir hissiyatla oyuna yaklaşıyorlar.
Haber
Sony, PlayStation 5 için tarih verdi
Sony, yıllardır beklenen PlayStation 5 için çıkış tarihini nihayet açıkladı. Sony’nin bugün yaptığı flaş açıklamaya göre, PlayStation’un yeni modeli 2020’nin son çeyreğinde raflardaki yerini alacak.
Sony Entartainment CEO’su Jim Ryan, yalnızca isim onayını ve tarih bilgisini vermekle kalmadı. Ryan aynı zamanda yeni konsola dair birkaç bilgiyi de bizlerle paylaştı. Gelecek nesil PlayStation modelleri için PS5’in önemli bir adım olduğunu söyleyen Ryan, dokunma hissi ile birlikte oyun deneyimini daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. CEO ayrıca titreşimsel geri dönüşlerde önemli değişikliklerin bulunacağını vurguladı.
İlginizi çekebilir: EMUI 10 Beta; Mate 20 Lite, Enjoy 10 Plus ve Nova 4’e ulaştı!
Sony’nin bahsettiği bir diğer önemli değişiklik ise “uyarlanabilir tetik” isimli teknoloji. PS5’in oyun kumandasının R2 ve L2 tuşlarında kullanılacak olan bu teknoloji, sayesinde geliştiriciler bu tuşların direncini kendi tercihleri doğrultusunda programlayabilecek.
Örneğin yay ile ok atarken artan direnci hissedebilecek ya da araba sürerken asfalt zemin ile engebeli zemin arasındaki farkı kolun verdiği tepkiyle anlamak mümkün olacak. Oyun yapımcılarının DualShock modellerine ait ilk örnekleri almaya başladığını belirten CEO, yeni özelliklerin nasıl kullanıldığını görmek için sabırsızlandığını belirtti.
Sony, PlayStation 5 hakkında güncel bilgileri önümüzdeki dönemde düzenli olarak paylaşacağını belirtti. Şirket, PS5 için bekleyiş devam ederken PS4 için de Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi iddialı oyunların yayınlanacağını hatırlatmayı ihmal etmedi.
Oyun
Red Dead Redemption 2 PC için duyuruldu
Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC’ye geliyor. Uzun süredir geldi, gelecek dedikoduları olan Rockstar’ın efsane oyunu Red Dead Redemption 2 için resmi açıklama sonunda geldi.
İlginizi çekebilir: Call of Dut Mobile oynadık!
Rockstar Games’in efsane açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, 5 Kasım’da PC kullanıcıları için erişime açılacak. Daha önce meraklı bilgisayar kullanıcıları tarafından oyunun PC’ye geleceğine dair veriler bulunmuştu, ancak resmi bir açıklama gelmemişti. 4 Ekim’de Rockstar Games, oyunun 5 Kasım itibarı ile PC’ye geleceğini duyurdu. Oyun 5 Kasım’da Rockstar Games’in Launcher’ında olacak, aynı zamanda Kasım’da kullanıma sunulacak, Google’ın merakla beklenen bulut oyun sistemi Google Stadia’nın çıkış oyunlarından olacak, Steam’e ise Aralık ayında gelecek.
Red Dead Redemption 2’yi Rockstar Launcher üzerinden önsiparişle satın alacak kullanıcılar, oyunla birlikte birçok içeriğe sahip olacaklar. GTA 3, GTA: Vice City, GTA: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition, Max Payne 3: The Complete Edition oyunlarından 2’si, oyunu Rockstar Games Launcher üzerinden sipariş edecek kullanıcılara hediye edilecek. Ayrıca önsiparişle oyun içinde kullanılacak “War Horse”, hazine haritası, oyunda kullanılacak para gibi oyun için önemli olabilecek bazı araçlar, önsipariş veren kullanıcılara sunuluyor. 22 Ekim’de Rockstar Games’in Launcher’ı üzerinden önsiparişe açılacak oyun, 23 Ekim’den itibaren Epic Games Store, Greenman Gaming, the Humble Store, GameStop gibi platformlardan da önsiparişe açılacak.
Oyun hakkında daha detaylı bilgi ve sistem gereksinimleri 9 Kasım’da duyurulacak.
Haber
PS4 Remote Play, Android cihazlar için geliyor
PlayStation 4 için yapılan yeni güncelleme ile Android cihazlara PS4 Remote Play özelliğinin geleceği duyuruldu. Android kullanıcıları, beklediği özelliklere PlayStation 4’ün 7.00 versiyonuyla beraber kavuşuyor.
İlginizi çekebilir: Mi Band 5’in global versiyonu NFC destekleyecek!
PS4 Remote Play, aynı ağa bağlı olan Sony akıllı telefonlar ile PlayStation 4 arasında bir bağlantı sağlayarak, konsol oyunlarının akıllı telefondan oynanabilmesini sağlıyor. Sony Remote Play özelliğini Windows, macOS ve son olarak da iOS platformuna getirmişti. Böylece iPhone ve iPad sahiplerinin Remote Play özelliğine erişimi açılmıştı.
Yeni güncelleme ile beraber ise artık PlayStation 4 Remote Play özelliği, Sony olsun olmasın Android cihazlara da artık Remote Play uygulaması indirilebilecek. 7.00 güncellemesinin en önemli noktası PS4 Remote Play’in artık Android 5.0 (Lollipop) ve üstü sürümleri barındıran Android cihazlarda da kullanılabilir hale gelmesi. Yeni güncelleme ile beraber PS4 Remote Play uygulamasını kullanan cihaz sayısı büyük ölçüde artıyor.
PS4 7.00 güncellemesi ile gelen bir başka yenilik, maksimum parti kullanıcısı sayısı 8’den 16’ya çıkıyor. Parti modunda ayrıca ağ bağlantısı ve ses kalitesi iyileştiriliyor.
Oyunlardaki kontrolü sağlamak için Dual Shock 4 kablosuz cihazları Bluetooth ile akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Sony, DualShock 4’ü Bluetooth aracılığıyla telefonlarına bağlayabileceklerini de kaydediyor. Ancak Android’ler için 10. sürümü mecbur kılan DualShock 4 bağlantısı iPhone ve iPad’lerde de iOS 13 ve üzeri cihazları destekliyor.