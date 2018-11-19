Çalınan Tesla araçlarına polis uzaktan müdahale edebilecek!

%100 elektrikli ve otonom yapısıyla dikkat çeken Tesla markalı otomobillere gelen güncelleme ile uzaktan müdahale özelliği eklendi.

İlginizi çekebilir; Tesla Model 3 dijital anahtar kırılarak çalındı

Model S, Model 3, Model X ve Roadster modelleriyle dikkat çeken ve onotonom sürüş imkanı sunan Tesla markalı araçlara gelen son güncelleme, araçları artık çalınamaz bir duruma getiriyor. Söz konusu güncelleme ile Tesla markalı araca sahip olan kullanıcılar, otomobillerinin çalındığını fark ettikleri anda polisi araması ve polisin isteyeceği yetkiyi vermesiyle söz konusu çalınma durumunu saniyeler içerisinde çözmüş olacak. Polis ise aldığı yetki ile çalınan aracı en yakın polis merkezine yönlendirirken araç kapılarını da kitleyerek hırsızın araçtan çıkamamasını sağlayarak deyim yerinde ise ava giderken avlanarak bir anda kendini karakolda bulacak.

Olası bağlantı engellemesi durumunda da GPS üzerinden takip edilecek olan Tesla araçları biraz önce bahsettiğimiz işlevi yerine getiremeyecek olsa da polis kısa sürede aracın bulunduğu yere intikal edebilecek. Bu nedenle söz konusu güncelleme sonrası dünyanın tek çalınamayan otomobilleri Tesla markalı araçlar oldu diyebiliriz.