Büyük Bir İhtimalle HTC 11, 20 Mart Tarihinde Bizlerle Olacak

2016 yılının bayrak gemisi modeli HTC 10’un yeni versiyonu 11’in duyurulacağının dedikoduları geçen hafta başında konuşulmaya başlamıştı.

HTC’nin Taiwan Facebook sayfası tanıtım için 20 Mart tarihini işaret etti. Paylaşılan görsel pek bir detay içermiyor. Hatta içerisinde telefona ya da herhangi bir elektronik cihaza dair en ufak ayrıntı yok. Ancak 10 geçtiğimiz yıl Nisan ayında tanıtılmıştı. LG G6 bu sene Mobile World Congress’te tanıtıldı. Samsung Galaxy S8 ise yakında tanıtılacak. O yüzden beklentiler yeni model üzerinde yoğunlaşmış durumda.