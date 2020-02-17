Bütçe telefonu Samsung Galaxy A70e ortaya çıktı!

Orta seviye akıllı telefon üretiminde strateji değiştiren Samsung, bunun karşılığını geçtiğimiz yıl başarılı bir şekilde aldı. Markanın ortaya çıkan yeni modeli Samsung Galaxy A70e ise serinin kırpılmış bir versiyonu olacak.

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Samsung Galaxy A70e, ucuz akıllı telefonlar arasındaki dengeyi değiştirebilir!

Samsung Galaxy A70, özellikle kamera yetenekleri anlamında dikkat çeken bir performans sergiliyordu. Galaxy A70e ise bu modelin daha ucuz bir sürümü olarak düşünülmüş gibi görünüyor. OnLeaks tarafından yayınlanan render görsellerine göre telefonun 6.1 inç boyutlu Infinity-V ekranındaki çerçeveler bir hayli kalın tutulmuş. Bu da Samsung Galaxy A70e’nin görünüm anlamında şaşırtıcı bir etki yaratmayacağını gösteriyor. Ayrıca Galaxy A70’ın ekran altı parmak izi okuma özelliği de bu telefonda yerini arkadaki fiziksel parmak izi sensörüne bırakıyor.

Galaxy A70e’nin kamera tarafı ise tıpkı serinin ana modeli gibi ilgi çekici görünüyor. Üçlü arka kamera dizilimi ile gelen telefonun makro ya da portre çekim özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak bu kameraların çözünürlükleri ve teknik detayları hakkında varsayımlar haricinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonun üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi görülürken, bağlantı ise microUSB desteği ile sağlanıyor. Günümüzde piyasaya çıkan pek çok telefonun artık USB-C tipi bağlantı kullandığı düşünülürse bu detay da kullanıcılar tarafında can sıkıcı olabilir.

Kırpılmış özelliklerinden dolayı fiyat etiketinin düşük tutulacağı tahmin edilen Samsung Galaxy A70s, her şey yolunda giderse birkaç hafta içerisinde tanıtılacak.