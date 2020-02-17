Katlanabilir telefonların ekran değişim ücretleri!

Son dönemlerin popüler teknolojisi katlanabilir telefonlar günden güne daha fazla ilgi çekiyor. Peki olurda katlanabilir telefonunuzun ekranı kırılırsa ne kadar ücret ödeyeceksiniz ? Haberimizde bu sorunun cevabını veriyoruz.

Her geçen gün bir yeni modelilerini gördüğümüz katlanabilir telefonların ekran değişim ücretlerini sizler için listeledik.

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Samsung Galaxy Z Flip

Samsung’un tanıttığı katlanabilir telefonlar arasında dikine katlanabilir formdaki ilk akıllı telefonu, ön kısımda 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekrana sahip. Arka kısmında ise 116 x 300 piksel çözünürlüğünde 1.06 inç Süper AMOLED bir bildirim ekranı ile geliyor. SamMobile’ın haberine göre 6.7 inç büyüklüğündeki ana ekranın değişim ücreti 499$ seviyelerinde. İkincil ekran değişim ücreti ise tüm arka panel ile birlikte 99$.

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Samsung Galaxy Fold

Samsung’un ilk katlanabilir telefonu olan ve pek çok sorun ile gündeme gelen telefonu Galaxy Fold, 7.3 inç boyutunda 1536 x 2152 piksel çözünürlüklü katlanabilir bir ana ekrana sahip. Galaxy Fold’un ana ekran değişim ücretinin 600$ olmasına karşın ikincil ekran değişim ücreti 139$ olarak belirlendi. Samsung Türkiye, bu model için değişim ücretini henüz listelemedi.

Huawei Mate X

Huawei’nin ilk katlanabilir ekranlı modeli Huawei Mate X, Google servislerinden mahrum olması sebebiyle şuan için sadece Çin için satışta. Model dışa katlanır yapısı sayesinde her konumda aynı ekranı kullanıyor. Tablet modunda 1148 x 2480 piksel çözünürlüğe sahip 6.6 inç boyutlu ekranın değişim ücreti telefonun Çin’de ki satış fiyatının neredeyse yarısı kadar. Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1100$ olarak biliniyor.

Motorola Razr 2019

Dikine katlanabilir ekran formuna sahip ilk telefon olma özelliğini barındıran Motorola Razr, 6.2 inç boyutunda 876 x 2142 piksel çözünürlüklü OLED bir ekranı üzerinde barındırıyor. Rakiplerine kıyasla uygun fiyatlı bir ekran değişim ücreti sunan modelin ekranı 299$ fiyat ile değiştirilebiliyor.