Xiaomi, uygun fiyatlı Redmi 10 / 2022 modeli için MIUI 14 arayüz güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. İşte bu heyecan verici güncelleme hakkında bilmeniz gerekenler!

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini uyumlu modeller için yayınlamaya devam ederken, yakında tanıtılması beklenen Android 14 öncesi mevcut sürümün dağıtımını tamamlamayı hedefliyor. Bu süreçte, şirketin giriş ve orta segment modellere daha fazla odaklandığı görülüyor. Redmi 10 / 2022 modeli, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini alacak olan son cihazlardan biri.

Xiaomiui tarafından yapılan açıklamaya göre, Redmi 10 / 2022 modeli yakında Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almaya başlayacak. V14.0.0.27.TKUMIXM ve V14.0.0.8.TKUEUXM yapı numarasıyla gelen yeni sürüm, Global ROM kullanan varyantları yeni yapıya taşıyacak.

MIUI 14 sürümü, Redmi 10 / 2022 için ilk olarak Mi Pilot kullanıcılarına sunulacak. Eğer herhangi bir sorun yaşanmazsa, genel dağıtım süreci başlayacak. Güncellemenin önümüzdeki ayın sonlarına doğru kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Peki, MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi’nin düzenlediği etkinlik sayesinde, yeni arayüzün önemli özelliklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Artık sistem izin vermediği için kaldıramadığınız temel uygulamaların birçoğunu silebileceksiniz. Ayrıca, Xiaomi’nin foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, özellikle çok oyunculu oyunlar gibi uygulamaların çalışmasını hafifleten ve üçüncü parti uygulamaların enerji tüketimini yüzde 22 oranında azaltan bir yenilik sunuluyor.

Şirket, sistem performansının önemli ölçüde geliştirildiğini iddia ediyor. Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında artırılırken, enerji tüketiminde yüzde 16’lık bir iyileştirme sağlanıyor. MIUI 14’ün bir önceki sürüme göre yüzde 23 daha az alan kapladığı da belirtiliyor.

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MIUI 14, eski sürümlere göre daha hızlı, daha kararlı ve daha az alan kaplayan bir arayüz sunuyor. Bu yeniliklerin özellikle Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellere odaklandığına dikkat çekmek önemlidir.

Yeni “süper simgeler” adı verilen bir özellik de MIUI 14 ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde ana ekrana farklı semboller ekleyerek daha canlı bir tema oluşturmak mümkün hale geliyor.

Xiaomi’nin Redmi 10 / 2022 modeli için MIUI 14 güncellemesini sunması, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamasına olanak sağlayacak. Bu güncellemeyle birlikte, bütçe dostu Xiaomi modelleri de daha güçlü ve etkileyici özelliklere kavuşacak.