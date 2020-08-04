Bunu da yapmışlar: Ferrari 360 Modena “Limuzin”

Araba alım satım işleri günlük hayatın sıradan olaylarından birisi. Fakat bir ilan var ki bu sıradan gidişat Avustralya‘da alt üst oldu. Karşınızda 399 bin 999 Avustralya Doları fiyata sahip, Ferrari 360 Modena Limuzin!

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Her 360 Modena modeli gibi Maranello‘da üretilmiş bu sürüş makinesi, normal haliyle elbette ki çok seviliyordu. Fakat her şey, aracın 2012‘de İngiltere‘den Avustralya‘ya getirilip, ortadan ikiye ayrılmasıyla başladı.

Görsellere ilk bakıldığında “kesin ip var” dedirten bu limuzin 360 Modena, aracın orijinal kasasının alüminyum olmasından mütevellit, gövde uzantıları da alüminyumdan yapılmış. Fakat uzatılan tavan, yan paneller ve arkadaki martı kanadı kapılar, aracı hafifletmek maksatlı fiberglastan yapılmış.

Bu proje sonunda normalde 2 kişi taşıyabilen araç, 8 kişiyi taşıyabilir bir kapasiteye ulaşmış. Kabinde iki tane televizyon, gümbürtülü bir ses sistemi, renkli ortam aydınlatması ve mini bar bulunuyor.

Üzerinde 360 Modena’nın standart motoru bulunan bu araç, 400 beygir gücündeki 3.6 litre atmosferik V8‘e sahip. Fakat şanzıman olarak Subaru Liberty GT‘nin aktarma organını kullanıyor.

Bu proje, ilk yapılan 360 Modena limuzini değil. İki yıl önce ABD‘de yapılan ve 95 bin $ fiyata satışa çıkarılan sarı renkli bir 360 Modena limuzin, maalesef ki alıcı bulamadı. Avustralya’daki bu diğer örnek ise yaklaşık 400 bin Avustralya Doları değerindeki etiketi ve 65 bin km‘lik geçmişiyle farklı bir kadere sahip olabilecek mi? İlgililer için aracın ilanını da buraya bırakıyorum.

Kaynak: Carscoops