realme ülkemizde satışa çıktığı ilk günden beri kullanıcıları tarafından fazlasıyla sevilen ve tüketicilerin gözünden iyi bir yer edinen marka olmayı başardı. Hem giriş segmenti, hem orta segment hem de üst segmente yönelik olan akıllı telefonu ile yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin tercihleri arasında yer almayı başardı. Biz de sizlere bir rehber niteliğinde olacak realme akıllı telefonlar listesiyle beraberiz. Bizim listemizde giriş segmentinde realme’den alınabilecek en iyi model C ailesinden C53 ve C55 modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Hem tasarımı iyi olsun hem de bataryası uzun süre dayansın diyenler için realme 9 serisi, kamera konusunda iyi işler başarsın ve bütçemi de fazla zorlamak istemiyorum diyenler için realme 10 modeli ben her konuda iyi özellikler sunsun; tasarımı ekranı, kameraları ve en önemlisi de performansı iyi olsun diyenler için de realme 10 Pro+ modeli öne çıkıyor. Peki sizin satın almak istediğiniz veya hali hazırda sahip olduğunuz realme modeli nedir? Yorumlar kısmında bizlerle kendi görüşünüzü paylaşabilirsiniz, iyi seyirler…

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