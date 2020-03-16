Bu sene Lotus’tan, hibrit V6’lı yeni bir model görebiliriz!

Lotus‘un Geely çatısı altına geçtikten sonra tanıttığı, tamamen elektrikli modeli Evija‘dan ilham alarak yapacağı araçla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

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Autocar‘ın haberine göre Lotus, bu yılın ortalarına doğru yepyeni bir spor araç tanıtacak. Ortada konumlandırılmış hibrit V6 motordan gücünü alması beklenen araç, markanın tamamen elektrikli hiper arabası Evija‘dan ilham alınarak geliştiriliyor.

Yeni aracın, markanın efsane modellerinden Esprit ile benzer olacağı ve şu anda satılan Lotus’larla, gelecekteki modeller arasındaki köprü niteliğinde bir model olacağı iddia ediliyor. Her ne kadar güncel Evora modelindeki preslenmiş alüminyum platformu kullanacak olsa da, gelecek modellere ışık tutacak bir araç olması bekleniyor.

Yeni Lotus’un performansı hakkındaki beklentiler neler?

Lotus’un şu anda halen kullandığı, Toyota‘dan alınan V6 motorun hibrit bir varyasyonunu kullanılacağı iddia ediliyor. Hibrit sistemin ise Geely‘e ait olan kardeş markası Volvo tarafından satılan hibritlere çok benzeyeceği fakat Lotus tarafından geliştirileceği söyleniyor.

Söz konusu hibrit V6‘nın en az 500 beygir güç üreteceği ön görülüyor. Bu da demek oluyor ki, Lotus’un güncel ürün gamının en üstünde bulunan Evora 410‘dan çok daha güçlü bir araç görebiliriz.

Yeni Lotus’un tasarımı nasıl olabilir?

2010 Lotus Esprit konsepti 2010 Lotus Esprit konsepti 2010 Lotus Esprit konsepti

Haberin başında da dediğim gibi söz konusu araç, Evija modelinden ilham alınarak tasarlanacak bir model olacak. Bu yüzden aracın iki koltuklu olması, Evora gibi arka koltukların olmaması bekleniyor. Ayrıca Esprit ile benzer olacağı iddiasını da göz önüne alırsak dış tasarım açısından 2010 yılında tanıtılan Esprit konseptiyle benzer olabilir.

Ayrıca Lotus’un hem Çin hem de Kuzey Amerika‘daki emisyon kurallarına uymak için başka bir model daha geliştirdiği söyleniyor. Bu da şirketin yaklaşık 1500 adet civarında olan yıllık satış miktarını, 5000 adet civarına çıkarmasında önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor.

Not: Kapak fotoğrafı, 2010 Lotus Esprit konspetine aittir.