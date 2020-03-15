2022 Mercedes-Benz EQE kamuflajlı olarak görüntülendi!

Mercedes-Benz‘in son zamanlarda elektrikli araçlar alanında oldukça sıkı çalışmalar yürüttüğünü biliyoruz. Şimdilerde ise EQE olarak adlandırılması beklenen elektrikli üst seviye sedanı üzerinde çalışıyor.

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Mercedes-Benz’in EQ olarak adlandırdığı elektrikli otomobil serisi, EQC ve daha sonra EQA ve EQB olarak adlandırılan SUV tipi araçların eklenmesiyle büyümüştü. Yakın zamanda EQS isimli aracını da duyuran üretici, EQE ile aileyi genişletmeye devam edecek.

Her ne kadar EQS birçok kere kamuflajlı şekilde yakalanmış olsa da, küçük kardeşi EQE gözlerden uzak bir şekilde test ediliyordu. Casus fotoğrafçılar tarafından, Kuzey Avrupa‘nın soğuk ikliminde kamuflajlı şekilde görüntülendi.

Tesla Model S ve Porsche Taycan gibi sıfır emisyonlu üst düzey araçlarla rekabet edecek olan EQE’nin, onlara kıyasla daha ulaşılabilir fiyatlarla karşımıza çıkması bekleniyor.

Mercedes EQE’nin tasarımı hakkında beklenenler neler?

Şimdilik, büyük kardeşi EQS’ye benzetilerek kamuflajlanmış şekilde test edilen EQE, ağır kamuflaj ve plastik kaplamalarıyla bizlere detaylarını gizliyor. EQS’ten ayırt edilmesini sağlayan detayları ise üçüncü fren lambasının üzerinde üzerinde bulunduğu bagaj kapağının şekli ve biraz daha farklı şekle sahip yan aynalar oluyor.

İçeride ise en yeni bilgi-eğlence sistemi olan MBUX ve dijital gösterge panelini merkez alan tanıdık bir tasarım bekleniyor. Mercedes-Benz’den beklendiği üzere kalite ve çeşit her zaman üst düzey olmalıdır. Bu yüzden markanın, eskiden sunduğu iç döşeme seçeneklerine ek olarak birçok yeni döşeme seçeneği, yeni ambiyans aydınlatması seçenekleri sunması bekleniyor.

Peki ya yürüyen aksamdaki beklentiler?

Alman üreticinin EQE’de, EQS’de kullandığı ve markanın elektrikli araç mimarisi olan MEA‘yı kullanması bekleniyor. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere bildiğimiz E-Serisi‘ne göre daha kısa olmasına rağmen, yeni mimarisi ile yolculara daha fazla alan açtığı belli oluyor. EQC‘den tanıdığımız 4Matic sisteminin bir benzerini de EQE’de görebiliriz. Bunun için üreticinin, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift elektrik motoru kullanması bekleniyor.

2021 Münih Otmobil Fuarı‘nda görücüye çıkması beklenen EQE’nin müşterilerle buluşması 2022 yılında başlayacak.