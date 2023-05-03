Gelmiş geçmiş en güçlü ROG laptop modellerinden biri olan ROG Strix Scar 18 (2023) G834 incelemesiyle karşınızdayız. 18 inç QHD+ 240 Hz ekran, Intel Core i9-13980HX ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ile gelen Scar 18’in detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Detaylı bilgi için; https://hwp.to/G834

Not: Bu videoda yer alan ROG Strix Scar 18 (2023) G834 modeli, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafından gönderilmiştir.

ROG Strix Scar 18 (2023) G834 Özellikleri

Boyut: 39,9 x 29,4 x 2,31 cm

39,9 x 29,4 x 2,31 cm Ağırlık: 3,1 kg

3,1 kg Ekran: 18 inç QHD+ (2560 x 1600) 240 Hz 3 ms IPS

18 inç QHD+ (2560 x 1600) 240 Hz 3 ms IPS İşlemci: Intel Core i9-13980HX

Intel Core i9-13980HX Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4090 Bellek: 32 GB 4800 Mhz DDR5 (2 x 16 GB)

32 GB 4800 Mhz DDR5 (2 x 16 GB) Depolama: 1 TB + 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (RAID 0)

1 TB + 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (RAID 0) Kamera: 720p HD

720p HD Bağlantı: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2 Batarya: 90 Whr

90 Whr Şarj: 330 Watt Güç Adaptörü / 100 Watt Tip-C Şarj