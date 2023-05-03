Gelmiş geçmiş en güçlü ROG laptop modellerinden biri olan ROG Strix Scar 18 (2023) G834 incelemesiyle karşınızdayız. 18 inç QHD+ 240 Hz ekran, Intel Core i9-13980HX ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ile gelen Scar 18’in detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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İçindekiler
BU NASIL GÜZEL LAPTOP?! | ROG Strix Scar 18 (2023) G834 İncelemesi
Detaylı bilgi için; https://hwp.to/G834
Not: Bu videoda yer alan ROG Strix Scar 18 (2023) G834 modeli, inceleme örneği olarak ASUS Türkiye tarafından gönderilmiştir.
ROG Strix Scar 18 (2023) G834 Özellikleri
- Boyut: 39,9 x 29,4 x 2,31 cm
- Ağırlık: 3,1 kg
- Ekran: 18 inç QHD+ (2560 x 1600) 240 Hz 3 ms IPS
- İşlemci: Intel Core i9-13980HX
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4090
- Bellek: 32 GB 4800 Mhz DDR5 (2 x 16 GB)
- Depolama: 1 TB + 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (RAID 0)
- Kamera: 720p HD
- Bağlantı: Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.2
- Batarya: 90 Whr
- Şarj: 330 Watt Güç Adaptörü / 100 Watt Tip-C Şarj