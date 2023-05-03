realme son dönemdeki sessizliğini bozdu ve ses getirecek hamleler yaptı. Özellikler amiral gemisi segmentinde realme GT 2 Pro ile beraber agresif fiyat politikası sunan marka orta segmentte realme 10, orta-üst segmentte ise realme 10 Pro+ modeliyle pazardaki payın arttırmak istiyor. Peki realme 10 Pro+ modeli bizlere neler sunuyor? Telefonun kutusundan neler çıkıyor, gelin hep beraber göz atalım, iyi seyirler.

realme 10 Pro+ Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.5 x 73.9 x 7.8mm 173 gram

Ekran: 6.7 inç FHD+, AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 800 nit

İşlemci: Mediatek Dimensity 920

RAM/Depolama: 12GB/256GB

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W Dart SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluteooth 5.2, NFC

Fiyat: 14.999 TL

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