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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 18-22 Ekim
Yeni bir haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Ve bu hafta oyunlar için dolu dolu bir hafta olacak demek isterdik ama bu haftanın biraz yavan olduğunu kabul etmemiz gerek. Bir çok isim bu hafta çıkış yapsa da aralarından beni heyecanlandıran oyunların sayısı sadece 1 tane. Ama olsun bir, sıfırdan iyidir değil mi?
VR sevenler için bu hafta biraz daha güzel geçebilir. Çünkü Resident Evil 4 Perşembe günü Oculus Quest’e gelecek. Oculus Quest sahibi iseniz zombi avlayıp, bulmaca çözerek ilerlediğiniz bu klasik Resident Evil oyununu denemeniz tavsiye edilir. Switch sahiplerine de güzel bir haberimiz var. Dying Light Salı günü cihazınızda olacak. Switch üzerinden zombi öldürmek isteyenlere de bu oyun tavsiye edilir. Strateji türünü severler 1. Dünya Savaşı’nı konu alan Toy Soldiers HD oyuna bakabilir. Onun haricinde de piksel grafiklere sahip sıra tabanlı macera oyunu Echo Generation da güzel gözüküyor. Benim beklediğim oyun ise The Dark Pictures Anthology serisinin yeni oyunu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Cuma günü çıkış yapacak. Korku, aksiyon, macera türlerini sevenlere tavsiye edilir. Bunların haricinde çıkış yapacak bir sürü oyun var aslında. Aralarından seveceğiniz bir oyunu keşfetmeniz de oldukça olası. Tüm listeye mutlaka bir göz atın.
İşte bu hafta çıkış yapacak tüm oyunların listesi:
Pazartesi, Ekim 18
- Farming Life | PC
- Summer in Trigue | PC
Salı, Ekim 19
- Dying Light: Platinum Edition | Switch
- Youtubers Life 2 | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac
- Into the Pit | Xbox One, PC
- Inscryption | PC
- The Caligula Effect 2 | PS4, Switch
- War Mongrels | PC
- Angry Alligator | Switch
- Duo Zombies | Switch
- Regency Solitaire | Switch
- Undying | PC
- Escape Simulator | PC, Mac
- Dead Estate | PC
- Bunhouse | PC
Çarşamba, Ekim 20
- Spectacular Sparky | Switch, PC
- Corpse Party | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Silver Chains | Xbox One
- Energy Cycle | Xbox Series X/S
- Sheepo | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch
- Klang 2 | PC
- They Always Run | PC
- Loot.Pixel.Again | Xbox One
- BATS: Bloodsuckers Anti-Terror Squad | Switch
- JARS | Switch
- Crazy Gravity | Switch
- Himno – The Silent Melody | PC
- ELYON | PC
- They Always Run | PC
- Gravewood High | PC
Perşembe, Ekim 21
- Resident Evil 4 VR | Oculus Quest
- Echo Generation | Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Disciples: Liberation | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Evertried | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Skul: The Hero Slayer | PS4, Xbox One, Switch
- Monomals | Switch
- Toy Soldiers HD | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Tandem: A Tale of Shadows | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Collection of SaGa: Final Fantasy Legend | PC
- Endocrisis | Switch
- Sakura Nova | Switch
- Howling Village: Echoes | Switch
- Yumeiri | Switch
- Cards of the Dead | Switch
- Growbot | PC, Mac
- Spire of Sorcery | PC
- Sword and Fairy 7 | PC
Cuma, Ekim 22
- The Dark Pictures: House of Ashes | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- My Friend Peppa Pig | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Murder Diaries 2 | Xbox One
- City Stunt Driver | Switch
- Reminiscence in the Night | Switch
- Pro Flight Simulator | Switch
- Demon Hunter: Riddles of Light | Switch
- Minigolf Adventure | Switch
- Hourglass | PC
- Alisa | PC, Mac
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