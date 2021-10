Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 18-22 Ekim

Yeni bir haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Ve bu hafta oyunlar için dolu dolu bir hafta olacak demek isterdik ama bu haftanın biraz yavan olduğunu kabul etmemiz gerek. Bir çok isim bu hafta çıkış yapsa da aralarından beni heyecanlandıran oyunların sayısı sadece 1 tane. Ama olsun bir, sıfırdan iyidir değil mi?

VR sevenler için bu hafta biraz daha güzel geçebilir. Çünkü Resident Evil 4 Perşembe günü Oculus Quest’e gelecek. Oculus Quest sahibi iseniz zombi avlayıp, bulmaca çözerek ilerlediğiniz bu klasik Resident Evil oyununu denemeniz tavsiye edilir. Switch sahiplerine de güzel bir haberimiz var. Dying Light Salı günü cihazınızda olacak. Switch üzerinden zombi öldürmek isteyenlere de bu oyun tavsiye edilir. Strateji türünü severler 1. Dünya Savaşı’nı konu alan Toy Soldiers HD oyuna bakabilir. Onun haricinde de piksel grafiklere sahip sıra tabanlı macera oyunu Echo Generation da güzel gözüküyor. Benim beklediğim oyun ise The Dark Pictures Anthology serisinin yeni oyunu The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Cuma günü çıkış yapacak. Korku, aksiyon, macera türlerini sevenlere tavsiye edilir. Bunların haricinde çıkış yapacak bir sürü oyun var aslında. Aralarından seveceğiniz bir oyunu keşfetmeniz de oldukça olası. Tüm listeye mutlaka bir göz atın.

İşte bu hafta çıkış yapacak tüm oyunların listesi:

Pazartesi, Ekim 18

Farming Life | PC

Summer in Trigue | PC

Salı, Ekim 19

Dying Light: Platinum Edition | Switch

Youtubers Life 2 | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac

Into the Pit | Xbox One, PC

Inscryption | PC

The Caligula Effect 2 | PS4, Switch

War Mongrels | PC

Angry Alligator | Switch

Duo Zombies | Switch

Regency Solitaire | Switch

Undying | PC

Escape Simulator | PC, Mac

Dead Estate | PC

Bunhouse | PC

Çarşamba, Ekim 20

Spectacular Sparky | Switch, PC

Corpse Party | PS4, Xbox One, Switch, PC

Silver Chains | Xbox One

Energy Cycle | Xbox Series X/S

Sheepo | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Klang 2 | PC

They Always Run | PC

Loot.Pixel.Again | Xbox One

BATS: Bloodsuckers Anti-Terror Squad | Switch

JARS | Switch

Crazy Gravity | Switch

Himno – The Silent Melody | PC

ELYON | PC

Gravewood High | PC

Perşembe, Ekim 21

Resident Evil 4 VR | Oculus Quest

Echo Generation | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Disciples: Liberation | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Evertried | PS4, Xbox One, Switch, PC

Skul: The Hero Slayer | PS4, Xbox One, Switch

Monomals | Switch

Toy Soldiers HD | PS4, Xbox One, Switch, PC

Tandem: A Tale of Shadows | PS4, Xbox One, Switch, PC

Collection of SaGa: Final Fantasy Legend | PC

Endocrisis | Switch

Sakura Nova | Switch

Howling Village: Echoes | Switch

Yumeiri | Switch

Cards of the Dead | Switch

Growbot | PC, Mac

Spire of Sorcery | PC

Sword and Fairy 7 | PC

Cuma, Ekim 22