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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 11-17 Ekim
Back 4 Blood, NHL 22, Crysis Remastered gibi oyunlar bu haftanın en çok beklenen oyunları arasında yerini alıyor. Bu hafta çıkış yapan oyunların sayısında da artış var. Dolayısıyla bu oyunların haricinde sevebileceğiniz bir oyunu bulmanız çok mümkün. Mesela bir Doctor Who hayranı iseniz 14 Ekim’de çıkacak ünlü bilim kurgu dizisinin oyunu Doctor Who: The Edge of Reality ilginizi çekebilir. Veya bir Nintendo Switch sahibi iseniz ve bir dedektifin oldukça etkileyici dünyasına girmek ilginizi çekiyorsa Disco Elysium’u Switch üzerinden oynayabileceksiniz.
Back 4 Blood, muhtemelen bu haftanın hatta belki de bu senenin en çok beklenen oyunları arasındaki yerini alır. Zombi temalı içerikleri öldürmek zor ve bu içerikler hayatlarımızda hep olmaya devam edecekler sanıyorum. Back 4 Blood da bunun yeni bir parçası oluyor. Her ne kadar oyun geçtiğimiz aylarda tekli modda bile sürekli bir internet bağlantısı talep ettiği için eleştirilse de oyun içerik olarak güzel olacağına şüphe yok. Sonuçta bu oyunu aslında geçmişte Left 4 Dead olarak biliyoruz ve fazlasıyla oynadık. Satın almak isterseniz oyun 249 TL’den başlayan fiyatlarla çıkacak. Ancak ilk günden Game Pass üzerinde de yerini alacağı için Game Pass aboneleri oyuna ücretsiz erişebilecek.
Ekim ayıyla birlikte artık yavaş yavaş yaz döneminin oyun kıtlığından çıktığımızı hissetmeye başladık. Önemli oyunlar bu ay içerisinde çıkış yapacak. Ama gelecek ay çok daha fazla büyük oyunun çıkış haberini sizlere vereceğiz.
Bu hafta çıkış yapacak oyunların tam listesi de şu şekilde:
Pazartesi, Ekim 11
- Settlement Survival | PC
- Eternium | PC
- Book of Travels | PC
Salı, Ekim 12
- Monster Crown | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Disco Elysium: The Final Cut | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch
- A Memoir Blue | Xbox One
- Back 4 Blood | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
Çarşamba, Ekim 13
- Critadel | Switch, PC
- Immortus Tempous | PS4, Xbox One, Switch
- Catty & Batty: The Spirit Guide | Xbox Series X/S, Xbox One
- Lumione | Switch, PC
- Starlight Alliance | Switch
- Gladiator Guild Manager | PC, Mac
- Midnight Protocol | PC, Mac
Perşembe, Ekim 14
- Doctor Who: The Edge of Reality | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Chasing Static | PC
- The Riftbreaker | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Aeon Must Die! | Switch
- Subnautica + Subnautica: Below Zero | Switch
- Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy | Switch
- Hextones | Switch
- A Little Golf Journey | Switch
- The Sundew | Switch
- Flight of Animals | Switch
- Bonito Days | Switch
- Red Ronin | Switch
- Zumania – Magic Casual Puzzle | Switch
- Nira | Switch
- The Jackbox Party Pack 8 | Switch
- Ruin Raiders | Switch
- Mon Amour | Switch
- Aliens Drive Me Crazy | Switch
- Inspector Waffles | Switch
- Henchman Story | Switch
- Evil Tonight | Switch
- Tears of Avia | Switch
- Get Together: A Coop Adventure | PC
- The Alien Cube | PC
- Stolen Realm | PC
- Growing Up | PC, Mac
Cuma, Ekim 15
- Ancient Stories: God of Egypt | Xbox One
- Gleylancer | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch
- NHL 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One
- The Good Life | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Crysis Remastered Trilogy | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Dungeon Encounters | PS4, Switch, PC
- Puzzle 9 | Switch
- Wild & Horror Pinball | Switch
- InfraSpace | PC
Cumartesi, Ekim 16
- Extreme Race | Switch
Pazar, Ekim 17
- The Lightbringer | Switch, PC
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