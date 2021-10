Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 11-17 Ekim

Back 4 Blood, NHL 22, Crysis Remastered gibi oyunlar bu haftanın en çok beklenen oyunları arasında yerini alıyor. Bu hafta çıkış yapan oyunların sayısında da artış var. Dolayısıyla bu oyunların haricinde sevebileceğiniz bir oyunu bulmanız çok mümkün. Mesela bir Doctor Who hayranı iseniz 14 Ekim’de çıkacak ünlü bilim kurgu dizisinin oyunu Doctor Who: The Edge of Reality ilginizi çekebilir. Veya bir Nintendo Switch sahibi iseniz ve bir dedektifin oldukça etkileyici dünyasına girmek ilginizi çekiyorsa Disco Elysium’u Switch üzerinden oynayabileceksiniz.

Back 4 Blood, muhtemelen bu haftanın hatta belki de bu senenin en çok beklenen oyunları arasındaki yerini alır. Zombi temalı içerikleri öldürmek zor ve bu içerikler hayatlarımızda hep olmaya devam edecekler sanıyorum. Back 4 Blood da bunun yeni bir parçası oluyor. Her ne kadar oyun geçtiğimiz aylarda tekli modda bile sürekli bir internet bağlantısı talep ettiği için eleştirilse de oyun içerik olarak güzel olacağına şüphe yok. Sonuçta bu oyunu aslında geçmişte Left 4 Dead olarak biliyoruz ve fazlasıyla oynadık. Satın almak isterseniz oyun 249 TL’den başlayan fiyatlarla çıkacak. Ancak ilk günden Game Pass üzerinde de yerini alacağı için Game Pass aboneleri oyuna ücretsiz erişebilecek.

Ekim ayıyla birlikte artık yavaş yavaş yaz döneminin oyun kıtlığından çıktığımızı hissetmeye başladık. Önemli oyunlar bu ay içerisinde çıkış yapacak. Ama gelecek ay çok daha fazla büyük oyunun çıkış haberini sizlere vereceğiz.

Bu hafta çıkış yapacak oyunların tam listesi de şu şekilde:

Pazartesi, Ekim 11

Settlement Survival | PC

Eternium | PC

Book of Travels | PC

Salı, Ekim 12

Monster Crown | PS4, Xbox One, Switch, PC

Disco Elysium: The Final Cut | Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

A Memoir Blue | Xbox One

Back 4 Blood | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Çarşamba, Ekim 13

Critadel | Switch, PC

Immortus Tempous | PS4, Xbox One, Switch

Catty & Batty: The Spirit Guide | Xbox Series X/S, Xbox One

Lumione | Switch, PC

Starlight Alliance | Switch

Gladiator Guild Manager | PC, Mac

Midnight Protocol | PC, Mac

Perşembe, Ekim 14

Doctor Who: The Edge of Reality | PS4, Xbox One, Switch, PC

Chasing Static | PC

The Riftbreaker | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Aeon Must Die! | Switch

Subnautica + Subnautica: Below Zero | Switch

Waifu Discovered 2: Medieval Fantasy | Switch

Hextones | Switch

A Little Golf Journey | Switch

The Sundew | Switch

Flight of Animals | Switch

Bonito Days | Switch

Red Ronin | Switch

Zumania – Magic Casual Puzzle | Switch

Nira | Switch

The Jackbox Party Pack 8 | Switch

Ruin Raiders | Switch

Mon Amour | Switch

Aliens Drive Me Crazy | Switch

Inspector Waffles | Switch

Henchman Story | Switch

Evil Tonight | Switch

Tears of Avia | Switch

Get Together: A Coop Adventure | PC

The Alien Cube | PC

Stolen Realm | PC

Growing Up | PC, Mac

Cuma, Ekim 15

Ancient Stories: God of Egypt | Xbox One

Gleylancer | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

NHL 22 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

The Good Life | PS4, Xbox One, Switch, PC

Crysis Remastered Trilogy | PS4, Xbox One, Switch, PC

Dungeon Encounters | PS4, Switch, PC

Puzzle 9 | Switch

Wild & Horror Pinball | Switch

InfraSpace | PC

Cumartesi, Ekim 16

Extreme Race | Switch

Pazar, Ekim 17