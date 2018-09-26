Bu Dolar kurunda en alınası akıllı telefonlar! (F/P kralları)

Ülkemizdeki dolar kurunun 6 TL’yi geçmesi ve zaten halihazırda mevcut vergilerin durumu nedeniyle bütün akıllı telefonlar önemli derecede pahalandı. Biz de böylesi bir ortamda akıllı telefona ihtiyaç duyan kişiler için, fiyat performans oranı yüksek akıllı telefonları derledik.

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Listemizde hangi modeller var?

Pahalıdan ucuza doğru gidecek olursak ASUS ZenFone 5Z, Honor Play, Xiaomi Mi A2, General Mobile GM 9 Pro, Nokia 8, Vestel Venus Z20 ve Meizu M6s modellerine yer verdik. Listemizdeki modellerin hepsi ya dolar kurunun değişmesi sonrasında zam almamış ya da zaten yeni çıkmış akıllı telefonlar olarak sıralanıyor.

Eğer Snapdragon 845 ve Kirin 970 gibi üst düzey bir işlemciye sahip akıllı telefon istemek istiyorsanız ZenFone 5Z, Honor Play ve Nokia 8 modeli iyi seçeneklerden.