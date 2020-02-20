İşlemci
Samsung, 6 nm EUV işlemci üretimine başladı!
Samsung, kendi akıllı telefonları başta olmak üzere bugün mobil işlemci piyasasının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Markanın yeni mobil yol haritası çerçevesinde planladığı 6 nm ve 7 nm EUV yongalarının üretimine başlandı.
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Samsung, daha verimli mobil işlemciler için kolları sıvadı!
Exynos işlemcilerde geçtiğimiz yıl FinFet üretim mimarisini bırakıp ultraviyole litografi (EUV) tekniğine geçiş yapan Samsung, bu değişiklikten memnun kalmış görünüyor. Bu amaçla yatırımlarını hızlandıran marka, Güney Kore’deki Hwaseong V1 adlı üretim tesisini açtığını duyurdu. 7 nm üretim tekniğine sahip EUV yongaları üretecek olan tesis, markanın 6 nm mimarisindeki mobil işlemcilerinin de üretim üssü olacak.
Mayıs 2018’de 7 nm mimariye sahip ilk işlemcisini duyuran Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Note 10 ile EUV üretim tipine geçmişti. Markanın planlarına göre, 6 nm tekniğiyle geliştirilen ilk işlemcilerin bu yılın ilk çeyreğinde ticarileşmesi bekleniyor. Yıl sonuna gelindiğinde ise üretim hacminin 3 katına ulaşması planlanıyor. Bu noktada şirketin gelecek amiral gemisi telefonu olan Galaxy Note 20’de 6 nm tabanlı Samsung Exynos işlemcinin bulunacağı kesin gibi görünüyor.
Üretim tekniğinin küçülmesi, çekirdek zar boyutunun düşmesi ve yongada kullanılan silikon teknolojisinin iyileştirilmesine neden oluyor. Bundan dolayı yapılan güncelleme, kullanıcılar tarafında daha fazla performans ve daha düşük güç tüketimi olarak geri dönecek. Ayrıca Samsung’un önümüzdeki dönemde 5 nm, 4 nm ve 3 nm üretim tekniklerine odaklanacağı da yol haritasında dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor.
Güney Kore merkezli firmanın 5’i ana vatanında, biri de Amerika’da olmak üzere toplam 6 adet mikroçip tesisi bulunuyor. Bu fabrikalarda Samsung Exynos işlemcilerin yanı sıra Intel ve NVIDIA gibi markalar adına da üretim gerçekleştirdiğini belirtelim.
Haber
Qualcomm, Snapdragon 865 Plus işlemci üzerinde mi çalışıyor?
Qualcomm‘un en yeni nesil işlemci seti Snapdragon 865, 2020 yılında tanıtılan amiral modellerin içerisinde kendine yer edinmeye başladı. Önce Samsung S20 serisi, daha sonra da Xiaomi Mi 10 serisinde kendini gösteren işlemci, 8K video kaydı, 200 MP+ kamera desteği ve mükemmel grafik performansı sunabilme gibi özellikleriyle tanınıyor. Weibo kaynaklı gelen bir söylentiye göre, standart versiyonun geliştirilmiş halinin Snapdragon 865 Plus işlemcisi olacağı ve yıl içerisinde çıkacağı belirtildi.
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Sıkça takip edilen tipsterlardan Digital Chat Station, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada Snapdragon 865 Plus işlemci ile ilgili detaylar verdi. Kaynağa göre işlemcinin yılın üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.
Qualcomm benzer bir durumu, geçen yıl tanıttığı Snapdragon 855 işlemcisini piyasaya sürdükten yaklaşık 6 ay sonra Snapdragon 855 Plus üretimine başlayarak yaşatmıştı. Ancak daha önceki yıllarda amiral modellerde kullanılan Snapdragon 835 ve 845 işlemcilerinde herhangi bir geliştirilmiş versiyonun olmaması, Plus sürümün kesin olarak geleceğini de bu nedenle garantilemiyor.
Qualcomm, Snapdragon 865 Plus ile nasıl bir yol izleyebilir?
Qualcomm, Snapdragon 855 GPU ve ana CPU çekirdek saat hızlarını yaklaşık olarak sırasıyla %4 ve %15 artırmış ve Plus model olarak sunmuştu. Bu işlem sonrası Plus işlemci, standart Snapdragon 855 işlemciden daha iyi performansa ve ekranlarda daha yüksek bir yenileme hızına kavuşmuştu. Şirket aynı yolu bu sefer Snapdragon 865 için deneyebilir.
Qualcomm tarafından şu an için herhangi bir doğrulama bulunmuyor. Fakat Plus işlemcinin gelmesi ile birlikte standart Snapdragon 865 işlemciye sahip akıllı telefonların fiyatlarında düşme olabilir. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Xiaomi Mi 10 fiyat artışının bir nedeninin de Snapdragon 865 işlemci setinin yüksek fiyatından kaynaklandığı söyleniyor.
Diğer
Rusya’dan kuantum bilgisayar teknolojisi adımı
‘Nature News’ ve ‘Futurism’ adlı sitelerde çıkan haberlere göre Rusya, kuantum teknolojileri konusunda dünya standartlarını yakalamak ve bu konuda öncü ülkelerden biri olmak için 50 milyar ruble (yaklaşık 790 milyon dolar) ayırdı. Rus hükümeti 2020-2025 arasında kullanılması için ayırdığı bu fonla, küresel güçlerin ilgili alandaki çalışmalarını yakalamak için yeni bir girişim başlattı.
Yukarıda kuantum konusunda 1999-2017 arası alınan patentlerin ülkelere göre düzenlenmiş grafiğini görebilirsiniz. ABD ve Çin’in önde görünmesine rağmen görece yeni bir alan olması nedeniyle doğru eğitim, doğru plan ve doğru yatırım kanalını düzgün işleten ülkeler bu listede sıçramalar yapabilir.
Bu yazının temel konusu olmadığı için ayrıntılarına girmeyecek olmakla birlikte kısaca kuantum bilgisayar (aşağıda IBM tarafından üretilen IBM-Q‘nun görseli) teknolojisinin ne olduğuna değinelim. ( Kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri ve gelişimine dair daha kapsamlı bir yazı talep ederseniz, lütfen bize yorumlarda belirtin, kendi sınırlılıklarımız dahilinde severek hazırlarız.)
Kuantum Bilgisayar Teknolojisi nedir ve neden önemlidir?
Günümüzde kullanımımızda olan bilgisayarlar ikili sistemi kullanır. Yani sizlerin de muhtemelen duyduğunuz 1 ya da 0 sistemiyle işler. Bu sistemde her veri her bit bu ikili sistem ile temsil edilir, var olan 1 olmayan ise 0 ile işlenir. Kuantum bilgisayar teknolojisinin belki de en önemli ve heyecan verici farklılığı tam burada yani bilgisayarın adeta temelinde değişiklik içermesinden kaynaklanır. Kuantum bilgisayarında kübitler bitlerin aksine aynı anda hem 1 hem 0 değerlerini, hatta bu ikisi arasındaki değerleri de alabilir. Bu durum kuantum boyutunda bir atomun aynı anda iki (ya da daha fazla) konumda bulunabilmesi durumundan kaynaklanır. Bu durumun anlamakta zorlanırsanız endişe etmeyin, muhtemelen yalnız değilsiniz.
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Peki pratik uygulamalarda bu seviyeye ne kadar yakınız? Tahmin ediyorum özellikle işlemciler konusunda 10 nanometrelik işlemci ya da 7 nanometre teknoloji ile üretilen işlemci gibi bazı ifadeler duymuşsunuzdur. Bu durum bize mikro işlemcilerin boyutlarını küçülterek aynı alana daha fazla mikro işlemci sığdırabilmenin yolunu açar. Bu sayı 18 ayda iki katına çıkar şeklinde ve Moore Yasası adıyla bilinir. Fakat bu durum 2030’lu yıllarda sınırlarına dayanacak ve artık atomik boyuttan atom altı parçacıkların boyutuna gelecektir. İşte bu atom altı parçacık dünyasına kuantum diyoruz. Kısacası bu dünyaya sanıldığından daha yakın olabiliriz.
Kuantum bilgisayarların önemine gelince bu uzatmadan nasıl anlatılabilir çok emin değilim ama şöyle söyleyebilirim. Günümüzdeki hesap makineleriyle modern bilgisayarlarımız arasındaki farkı düşünün. Modern bilgisayarlar ile kuantum bilgisayarlar arasındaki fark muhtemelen bu farktan çok daha fazla olacak.
Rusya henüz pratik olmaktan uzak olsa da bu teknoloji için uzmanlarına destek sağlıyor. Özellikle fon ve sağlıklı çalışma ortamı bulamamak, düşük maaş gibi problemlerden dolayı oluşan beyin göçü eğilimini de tersine çevirmek istiyor. Rus Kuantum Merkezi çalışanı Aleksey Federov bahse geçen konuda ülkesinin beş ila on yıl kadar geride olduğunu ve bu gibi adımların dünya standartlarını yakalamak için fırsat yarattığını söylüyor.
Ülkemize gelince, maalesef gündemimizde bu tarz konular olmadığı açık, gündemimizi belirleyenler arasında bu vizyona sahip kişiler bulunduğunu söylemek de zor görünüyor.
Haber
Snapdragon 865 ile çekilmiş ilk 8K video yayınlandı!
Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865, önümüzdeki hafta duyurulacak Samsung Galaxy S20‘den başlayarak bu yıl ileri teknoloji cihazlarına güç verecek. Şirket, yeni işlemcisi tarafından desteklenen donanım kullanılarak kaydedilen 8K çözünürlüğünde bir video örneği yayınladı.
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Snapdragon 865 ile çekilmiş ilk 8K video!
Qualcomm, YouTube üzerinden yayınladığı 8K video ile bir yandan Arizona’nın doğa güzelliklerini sergilerken, diğer yandan Snapdragon 865‘in performansının ne kadar yükseğe çıkabileceğini de gösteriyor. Snapdragon 865‘e sahip akıllı telefonlar, işlemci performansı ile profesyonele yakın görüntü kalitesi yakalayabilir ve 8K video çekimi de dahil olmak üzere heyecan verici yeni kamera özelliklerini kullanıcılarına sunabilir gözüküyor.
Şirketin video çekerken kullandığı “prototip akıllı telefon“, yeni nesil işlemcinin yanında Sony IMX586 48 MP sensörünü de bünyesinde içeriyor. Bu nedenle birebir olarak bir akıllı telefon ile video performansını kıyaslamak doğru olmayacaktır. Fakat işlenen verilerin büyüklüğü düşünüldüğünde Snapdragon 865 ile yüksek performansın sınırlarının sonuna kadar zorlandığı anlaşılıyor.
8K video, hem televizyon hem de akıllı telefon piyasasında hayatımızda şu an için çok büyük bir yer edinmiş durumda değil. Ayrıca 8K video çekerken oluşan büyük verileri depolayacak alanlar da henüz akıllı telefonlar için yeterince geliştirilmiş değil. Fakat bu kadar yüksek çözünürlükte video çekmenin en önemli yararı, şüphesiz videoyu 4K çözünürlüğe indirmektir. Bu da bize daha net ve ayrıntılar içeren görüntüler olarak geri dönebilir.
Önümüzdeki hafta 11 şubat ile tanıtımı yapılacak olan Galaxy S20 Ultra‘nın 108 MP kamera sensörü ile 8K video kaydı yapabileceği söylentiler arasında. Telefon global pazarda Exynos 990 ve Amerika pazarında Snapdragon 865 işlemcileri ile satışa çıkacak. Qualcomm‘un yayınladığı bu video sonrası, telefonun kamera ve video performansı herkes tarafından merakla bekleniyor.