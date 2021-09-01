Kripto Para
Brave Kullanıcıları Reklam İzleyerek Kazandıkları BAT’ları Çekmek İçin Yeni Bir Yönteme Sahip
İnternet Tarayıcısı Brave, Gemini ile ortaklıklarını geliştirerek kullanıcılarına kazandıkları BAT’ları doğrudan Gemini cüzdanına aktarma imkanı sunuyor. Gemini, sektördeki öncü kripto para alım satım platformlarından bir tanesi. Ancak Brave tarafındaki bazı sorunlardan ötürü kullanıcılar şikayet ediyor.
Gizliliğe oldukça önem veren internet tarayıcısı Brave, aynı zamanda kullanıcılarına izledikleri reklam başına kripto para ile ödeme yapıyor. Brave kullanırken, kullanıcıların görmeyi onayladığı her reklam karşılığında kullanıcılar küçük bir miktar Basic Attention Token (BAT) kazanıyorlar. Basic Attention Token, kullanıcıları ödüllendirme amacıyla kurulmuş Brave tarayıcısının kendi kripto parası.
Brave tarayıcısı, aynı zamanda kullanıcılara kazandıkları BAT’ları kullanabilmeleri için de iki seçenek sunuyor. Kullanıcılar isterlerse sevdikleri içerik üreticileri desteklemek amacıyla kazandıkları BAT’ları onlara gönderebiliyor veya kendileri için kullanmak isterlerse alım satım yaparak nakit paraya veya diğer kripto paralara dönüştürebiliyor. Gelecek olan yeni yöntem, bu iki yöntemi de daha kolay hale getiriyor.
Olimpiyat kürekçisi ve ünlü yatırımcı ikiz kardeşler, Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan kripto para alım satım platformu Gemini, bugün yaptığı açıklama ile Brave ile ortaklıklarını duyurdu. Duyuruda Brave ödüllerinin, kullanıcıların doğrudan Gemini hesaplarına bağlı adreslerine çekilebileceği belirtilmiş.
Bugün yapılan açıklama ile Brave kullanıcıları isterlerse hali hazırdaki Gemini hesaplarını Brave hesaplarıyla eşleştirebileceği veya Brave Ödülleri sayfasından yeni bir Gemini hesabı oluşturabileceği duyuruldu. Bu işlemi yapan kullanıcıların kazandıkları BAT miktarları tıpkı satın alındığındaki gibi doğrudan Gemini cüzdanlarında görülebilecek. Kullanıcılar bu BAT’ları aynı zamanda Gemini üzerinden alıp satabilecek. Gemini kullanmak istemeyen kullanıcılar ise Brave tarayıcısını eski haliyle kullanmaya devam edebilecek.
Brave Ödülleri, Uphold ve Japon kullanıcılar için bitFlyer olmak üzere hali hazırda bu iki kripto para alım satım platformuna çekilebiliyor. Daha fazlası için kullanıcılar, Brave widgetlarını kullanarak ödüllerini Binance, Crypto.com, FTX ve Gemini gibi platformlara aktarabiliyor. Brave Ödülleri ürün müdürü yaptığı açıklamada tarayıcının var olan hiçbir fonksiyonu kaldırmadığını veya Uphold gibi ABD kullanıcıların BAT’larını depolamak için kullandığı platformları arka plana atmadığını belirtti ve yeni yöntemin yalnızca kullanıcılara yeni bir seçenek sunduğunu söyledi.
Brave tarayıcısının bazı verilere göre sektördeki global market payı %1’in altında bir değerle Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Brave, kendisini kripto dostu, gizliliğe önem veren ve Web 3.0 ekonomisi için vazgeçilmez bir araç olarak tanıtarak geçen yılın sonunda 20 milyon aylık kullanıcıya sahip olmayı başarmıştı. Haziran ayında kendi özel arama motorunu kurdular ve Şubat ayında da kendi merkeziyetsiz alım satım platformlarını açmayı planladıklarını duyurdular.
Bugün itibariyle Brave tarayıcısı bazı kullanıcıların gözünde şaibeli bir duruma sahip. İnsanlar Brave Ödüllerini, Gemini cüzdanları ile eşleştirdiklerinde BAT bakiyelerinin sıfıra düştüğünü belirttikleri iddialarda bulundular. Brave ise konuyla ilgili bir özür mesajı yayımlayarak kullanıcılardan sabretmelerini istedi. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
”Yüksek hacim sebebiyle yapılan işlemler beklenenden biraz daha uzun sürüyor. Ancak tüm bunları çözmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süreçte eğer doğruladınız ve tarayıcı cüzdanınızda bakiyenizi 0.0 BAT olarak gördüyseniz panik yapmayın. BAT bakiyeleriniz bir yere gitmedi ve her şey olması gerekene dönecek.”
Yine de yaşanan bu ve buna benzer durumlar Brave tarayıcısına zararlar veriyor. Ancak Brave gizliliğe önem veren ve kullanıcılarını kripto para ile destekleyen duruşuyla takdir topluyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Gelen bilgilere göre Twitter, Bitcoin ile ilgili iş süreçlerinden birini deniyor. Raporlara göre Twitter, Lightning Network‘te Bitcoin kullanan ipuçlarını test ediyor. Twitter beta sürümündeki sızıntıya göre Bitcoin ile bahşiş verme özelliği Twitter ‘da aktifleşebilir.
Birden fazla rapora göre Twitter, Bitcoin ile bahşiş verme özelliğini deniyor. MacRumors’a göre mevcut Twitter beta sürümü, bu hizmetin test edildiğini gösteriyor. Mobil geliştirici Alessandro Paluzzi ise hizmetin nasıl görüneceği ile ilgili bir görüntü sızdırdı.
#Twitter is working on the ability to receive tips in #Bitcoin 👀 pic.twitter.com/uycD3qsR5F
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 1, 2021
Raporlar ve sızıntılara göre Twitter’ın Bitcoin ile bahşiş verme özelliği, daha küçük BTC ödemeleri için Lightning Network kullanacak. Özellik, hem çevrimiçi (custodial) hem de çevrim dışı cüzdanları (non-custodial) destekleyecek. Sızan görüntüye göre Twitter, Bitcoin Lightning App Strike ile oldukça yakın bir şekilde çalışıyor. İkili arasındaki iş birliği ile Bitcoin faturaları oluşturulacak. Twitter kullanıcıları Bitcoin ile bahşiş almak için bir Strike hesabına ihtiyaç duyacak. Söylentilere göre bu işlemler için bir ücret de alınmayacak.
Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para piyasası tarafından Bitcoin’e olan ilgisi nedeniyle yakından tanınıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında Dorsey, Bitcoin’in Twitter’da bir bahşiş verme hizmeti olan Tip Jar’a geleceğinin sinyallerini vermişti. Ayrıca kripto paranın Super Follows, Commerce ve Subscriptions gibi diğer ürünlerde de kullanılabileceğini eklemişti. Şimdi ortaya çıkan sızıntılar ve raporlar, bu sinyallerin gerçekleşmeye başladığına dair bir ipucu niteliği taşıyor olabilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.
Bitcoin destekçisi Jack Dorsey’in CEO’su olduğu bir diğer şirket Square de en az Twitter kadar Bitcoin ile birlikte anılıyor. Şirketin bilançosunda BTC bulunuyor ve yakın zamanda bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarma çalışmaları da yürütülüyor. Ayrıca Dorsey, Bitcoin’in geleceği değiştireceğine inanıyor ve lider kripto para birimi ile ilgili iş süreçleri de geliştiriyor. CEO, merkezi olmayan bir Bitcoin borsası kurmayı planladıklarını da açıklamıştı.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Kripto Para
Tenis Yıldızı Naomi Osaka’nın Kripto ve NFT Macerası Dogecoin ile Başlamış
NFT koleksiyonlarına sahip olan ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka, kripto para yatırımlarına da başlamayı düşündüğünü söyledi. Kripto ve NFT serüveninin Dogecoin sayesinde başladığının da altını çizdi.
Tenis dünyasını hali hazırda domine eden ve tekli kadınlarda dünyanın en iyisi olmak için mücadele veren Naomi Osaka artık başka alanlarda da başarı arıyor. Kripto para yatırımcılığı da bu alanların başında geliyor.
Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Osaka, kripto paralara yatırım yapmayı gözden geçirdiğini söyledi ve bu ilgisinin popüler meme coin olan Dogecoin ile başladığını belirtti. Hikayesine göre Osaka’nın menejeri ilk olarak kendisine kripto paralara yatırım yapması fikrini iletti. Ancak kendisi daha önceden sosyal medyadaki Dogecoin muhabbetlerine zaten tanık oluyormuş. Osaka’nın ise şu anda yatırım yapmak için kripto para dünyasını araştırdığı belirtildi.
Osaka zaten NFT koleksiyonları aracılığıyla bir şekilde kripto para dünyasına girmiş durumda. NFT aslında dijital bir eşyanın sahipliğini gösteren bir token olarak kullanılıyor. 2021’in ilk yarısında NFT pazarının ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı. Hatta o tarihlerden beri NFT piyasası çok daha büyümüş durumda. NFT pazar yerlerinden biri konumunda olan OpenSea tek başına yalnızca Ağustos ayında 3 milyar dolarlık hacmi geçmiş durumda.
Nisan ayında Osaka, kardeşi eski profesyonel tenis oyuncusu Mari Osaka tarafından hazırlanmış bir NFT koleksiyon serisini çıkartmıştı. Satışlar, Naomi Osaka’nın Oyun Akademi Vakfı için 600,000 dolarlık bir gelir oluşturdu. Ve çekilişle 5 dolar karşılığında kazanılan NFT’lerden bir tanesi, yakın bir zaman önce bir diğer pazar yerinde 200,000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) ünlü oyun kurucusu Tom Brady tarafından spor merkezli bir NFT start-up’ı olarak kurulan Autograph.io, geçen hafta DraftKings pazar yeri aracılığıyla Naomi Osaka’nın yeni NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. NFT koleksiyonları 12 dolar ile 1500 dolar arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. 1500 dolara satılan NFT’ler şu anda 350,000 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda.
Don’t miss out on the chance to grab one of my first NFTs Autograph Premier Preseason Access Passes drop today at 3PM ET: https://t.co/xO2J34D5Gu pic.twitter.com/HppYN63775
— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 25, 2021
Osaka’nın Autograph NFT koleksiyon serisi bir yanda tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından birisi olan 2021 ABD Açık gerçekleşirken piyasaya çıktı. ABD Açık da VaynerNFT partnerliğiyle kendi NFT koleksiyonunu da satışa çıkardı. NFT’ler genel olarak Venus Williams ve Andy Roddick gibi turnuvanın eski şampiyonlarından ilham alıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Resmileşti: Xiaomi Otomobil Üretecek!
Sızıntı: Twitter, Bitcoin İle Bahşiş Verme Özelliği Getiriyor!
Tenis Yıldızı Naomi Osaka’nın Kripto ve NFT Macerası Dogecoin ile Başlamış
Philips Fidelio T1 Sunduğu Özelliklerle Dikkat Çekiyor
Coinbase’deki Bitcoin Bakiyesi 4 Yılın En Düşük Seviyesinde! Anlamı Ne?
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
TÜRKİYE’DE ÜRETİLDİ! | TECNO CAMON 16 KUTU AÇILIŞI
SNAPDRAGON İLE OLMUŞ! | Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G)
Redmi Note 10S İnceleme | Neden Note 10 Pro İle Aynı Fiyattasın?
KÜÇÜK AMA ÇOK ETKİLİ! | ROG Falchion kompakt klavye incelemesi!
EN İYİLERİNDEN! | Philips Fidelio L3 incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.