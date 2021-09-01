Brave Kullanıcıları Reklam İzleyerek Kazandıkları BAT’ları Çekmek İçin Yeni Bir Yönteme Sahip

İnternet Tarayıcısı Brave, Gemini ile ortaklıklarını geliştirerek kullanıcılarına kazandıkları BAT’ları doğrudan Gemini cüzdanına aktarma imkanı sunuyor. Gemini, sektördeki öncü kripto para alım satım platformlarından bir tanesi. Ancak Brave tarafındaki bazı sorunlardan ötürü kullanıcılar şikayet ediyor.

Gizliliğe oldukça önem veren internet tarayıcısı Brave, aynı zamanda kullanıcılarına izledikleri reklam başına kripto para ile ödeme yapıyor. Brave kullanırken, kullanıcıların görmeyi onayladığı her reklam karşılığında kullanıcılar küçük bir miktar Basic Attention Token (BAT) kazanıyorlar. Basic Attention Token, kullanıcıları ödüllendirme amacıyla kurulmuş Brave tarayıcısının kendi kripto parası.

Brave tarayıcısı, aynı zamanda kullanıcılara kazandıkları BAT’ları kullanabilmeleri için de iki seçenek sunuyor. Kullanıcılar isterlerse sevdikleri içerik üreticileri desteklemek amacıyla kazandıkları BAT’ları onlara gönderebiliyor veya kendileri için kullanmak isterlerse alım satım yaparak nakit paraya veya diğer kripto paralara dönüştürebiliyor. Gelecek olan yeni yöntem, bu iki yöntemi de daha kolay hale getiriyor.

Olimpiyat kürekçisi ve ünlü yatırımcı ikiz kardeşler, Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan kripto para alım satım platformu Gemini, bugün yaptığı açıklama ile Brave ile ortaklıklarını duyurdu. Duyuruda Brave ödüllerinin, kullanıcıların doğrudan Gemini hesaplarına bağlı adreslerine çekilebileceği belirtilmiş.

Bugün yapılan açıklama ile Brave kullanıcıları isterlerse hali hazırdaki Gemini hesaplarını Brave hesaplarıyla eşleştirebileceği veya Brave Ödülleri sayfasından yeni bir Gemini hesabı oluşturabileceği duyuruldu. Bu işlemi yapan kullanıcıların kazandıkları BAT miktarları tıpkı satın alındığındaki gibi doğrudan Gemini cüzdanlarında görülebilecek. Kullanıcılar bu BAT’ları aynı zamanda Gemini üzerinden alıp satabilecek. Gemini kullanmak istemeyen kullanıcılar ise Brave tarayıcısını eski haliyle kullanmaya devam edebilecek.

Brave Ödülleri, Uphold ve Japon kullanıcılar için bitFlyer olmak üzere hali hazırda bu iki kripto para alım satım platformuna çekilebiliyor. Daha fazlası için kullanıcılar, Brave widgetlarını kullanarak ödüllerini Binance, Crypto.com, FTX ve Gemini gibi platformlara aktarabiliyor. Brave Ödülleri ürün müdürü yaptığı açıklamada tarayıcının var olan hiçbir fonksiyonu kaldırmadığını veya Uphold gibi ABD kullanıcıların BAT’larını depolamak için kullandığı platformları arka plana atmadığını belirtti ve yeni yöntemin yalnızca kullanıcılara yeni bir seçenek sunduğunu söyledi.

Brave tarayıcısının bazı verilere göre sektördeki global market payı %1’in altında bir değerle Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Brave, kendisini kripto dostu, gizliliğe önem veren ve Web 3.0 ekonomisi için vazgeçilmez bir araç olarak tanıtarak geçen yılın sonunda 20 milyon aylık kullanıcıya sahip olmayı başarmıştı. Haziran ayında kendi özel arama motorunu kurdular ve Şubat ayında da kendi merkeziyetsiz alım satım platformlarını açmayı planladıklarını duyurdular.

Bugün itibariyle Brave tarayıcısı bazı kullanıcıların gözünde şaibeli bir duruma sahip. İnsanlar Brave Ödüllerini, Gemini cüzdanları ile eşleştirdiklerinde BAT bakiyelerinin sıfıra düştüğünü belirttikleri iddialarda bulundular. Brave ise konuyla ilgili bir özür mesajı yayımlayarak kullanıcılardan sabretmelerini istedi. Yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

”Yüksek hacim sebebiyle yapılan işlemler beklenenden biraz daha uzun sürüyor. Ancak tüm bunları çözmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu süreçte eğer doğruladınız ve tarayıcı cüzdanınızda bakiyenizi 0.0 BAT olarak gördüyseniz panik yapmayın. BAT bakiyeleriniz bir yere gitmedi ve her şey olması gerekene dönecek.”

Yine de yaşanan bu ve buna benzer durumlar Brave tarayıcısına zararlar veriyor. Ancak Brave gizliliğe önem veren ve kullanıcılarını kripto para ile destekleyen duruşuyla takdir topluyor.