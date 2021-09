Brave Kullanıcıları Reklam İzleyerek Kazandıkları BAT’ları Çekmek İçin Yeni Bir Yönteme Sahip

NFT koleksiyonlarına sahip olan ünlü tenis yıldızı Naomi Osaka, kripto para yatırımlarına da başlamayı düşündüğünü söyledi. Kripto ve NFT serüveninin Dogecoin sayesinde başladığının da altını çizdi.

Tenis dünyasını hali hazırda domine eden ve tekli kadınlarda dünyanın en iyisi olmak için mücadele veren Naomi Osaka artık başka alanlarda da başarı arıyor. Kripto para yatırımcılığı da bu alanların başında geliyor.

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Osaka, kripto paralara yatırım yapmayı gözden geçirdiğini söyledi ve bu ilgisinin popüler meme coin olan Dogecoin ile başladığını belirtti. Hikayesine göre Osaka’nın menejeri ilk olarak kendisine kripto paralara yatırım yapması fikrini iletti. Ancak kendisi daha önceden sosyal medyadaki Dogecoin muhabbetlerine zaten tanık oluyormuş. Osaka’nın ise şu anda yatırım yapmak için kripto para dünyasını araştırdığı belirtildi.

Osaka zaten NFT koleksiyonları aracılığıyla bir şekilde kripto para dünyasına girmiş durumda. NFT aslında dijital bir eşyanın sahipliğini gösteren bir token olarak kullanılıyor. 2021’in ilk yarısında NFT pazarının ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı. Hatta o tarihlerden beri NFT piyasası çok daha büyümüş durumda. NFT pazar yerlerinden biri konumunda olan OpenSea tek başına yalnızca Ağustos ayında 3 milyar dolarlık hacmi geçmiş durumda.

Nisan ayında Osaka, kardeşi eski profesyonel tenis oyuncusu Mari Osaka tarafından hazırlanmış bir NFT koleksiyon serisini çıkartmıştı. Satışlar, Naomi Osaka’nın Oyun Akademi Vakfı için 600,000 dolarlık bir gelir oluşturdu. Ve çekilişle 5 dolar karşılığında kazanılan NFT’lerden bir tanesi, yakın bir zaman önce bir diğer pazar yerinde 200,000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) ünlü oyun kurucusu Tom Brady tarafından spor merkezli bir NFT start-up’ı olarak kurulan Autograph.io, geçen hafta DraftKings pazar yeri aracılığıyla Naomi Osaka’nın yeni NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. NFT koleksiyonları 12 dolar ile 1500 dolar arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. 1500 dolara satılan NFT’ler şu anda 350,000 dolar fiyat etiketiyle listelenmiş durumda.

Don’t miss out on the chance to grab one of my first NFTs Autograph Premier Preseason Access Passes drop today at 3PM ET: https://t.co/xO2J34D5Gu pic.twitter.com/HppYN63775

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 25, 2021